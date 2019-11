Αλλαγή σχεδίων για τη συναυλία των Red Hot Chili Peppers στην Αθήνα καθώς δεν θα γίνει τελικά στην Πλ. Νερού όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση, το EJEKT Festival 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Markopoulo Park (Στησαγόρα & Ελπίδος, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, θέση Μερέντα). Σήμερα έγιναν γνωστές και οι τιμές των εισιτηρίων που ξεκινάνε από 55 ευρώ και φτάνουν έως και τα 180 ευρώ. Δείτε αναλυτικά στο δελτίο Τύπου που ακολουθεί.

To EJEKT Festival υποδέχεται το μεγαλύτερο όνομα που έχει εμφανιστεί ποτέ στη σκηνή του: τους Red Hot Chili Peppers!

Οι Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith και Josh Klinghoffer θα βρεθούν στη σκηνή του Markopoulo Park την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στη κορυφαία συναυλιακή βραδιά του καλοκαιριού αλλά και της χρονιάς για την Ελλάδα.

Οι Red Hot Chili Peppers βρίσκονται στη λίστα με τα best-selling συγκροτήματα όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει πάνω από 80.000.000 δίσκους σε όλο τον πλανήτη! Εννιά δίσκοι τους έχουν γίνει πλατινένιοι και χρυσοί σε Αμερική και Μεγάλη Βρετανία.

Έχουν κερδίσει έξι βραβεία Grammy, ενώ έχουν και άλλες δέκα υποψηφιότητες! Συνολικά έχουν κερδίσει 25 φορές και έχουν 65 υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία της μουσικής βιομηχανίας παγκοσμίως, από τα οποία ξεχωρίζουν οι 28 (!) υποψηφιότητές τους στα MTV Music Video Awards! Από το 2012 έχουν γίνει μέλη του Rock and Roll Hall of Fame, ενώ από το 2008 έχουν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Για τρεις δεκαετίες, η φήμη τους διαρκώς γιγαντώνεται. Ξεπουλάνε σταθερά τις μεγαλύτερες αρένες και είναι headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη! Τον περασμένο Σεπτέμβριο έδωσαν συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, ενώ νωρίτερα είχαν εμφανιστεί στον αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη και στο μεγάλο event του UFC στο Abu Dhabi.

Ο ήχος τους είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στην ιστορία της μουσικής: αυτό το εκρηκτικό χαρμάνι που μπλέκει rock, funk, rap και punk είναι η τέλεια συνταγή που τους έχει δώσει τόσα super-hits.

"Californication", "Under The Bridge", "Give It Away", "Scar Tissue", "Otherside", "Can't Stop", "Around The World", "Dark Necessities", "Snow (Hey Oh)", "By The Way", "The Zephyr Song", "Suck My Kiss", "Breaking The Girls", "The Adventures of Rain Dance Maggie", "Dani California", "Hump De Bump", "Aeroplane" είναι μόνο μερικές από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους.

Την ημέρα του EJEKT Festival, θα πραγματοποιούνται δωρεάν δρομολόγια λεωφορείων με προορισμό το Markopoulo Park από τον σταθμό προαστιακού «Κορωπί» και αντίστροφα, μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Περισσότερες πληροφορίες για το EJEKT Festival 2020 θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Early Bird

Zone B: 55 Ευρώ

Zone A (pit): 90 Ευρώ

VIP: 150 Ευρώ

Α' Φάση Προπώλησης

Zone B: 58 Ευρώ

Zone A (pit): 110 Ευρώ

VIP: 180 Ευρώ

Ο αριθμός των εισιτηρίων VIP και Zone A (pit) είναι περιορισμένος.

Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με δικό του bar και τουαλέτες, περιορισμένες θέσεις καθήμενων, καθώς και ξεχωριστή είσοδο στον χώρο της συναυλίας.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα: www.viva.gr, www.public.gr, καταστήματα Public.

Από τις 28/11 θα ξεκινήσει προπώληση και στα SevenSpots, Wind, Ευρυπίδης και το υπόλοιπο δίκτυο της Viva.

Οι μεταπωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.