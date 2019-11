To 2017 η Έμιλι Γουίλσον έγινε ευρέως γνωστή για την πρωτοποριακή της μετάφραση στην Οδύσσεια του Ομήρου και φέτος κέρδισε το "Genius Grant" του MacArthur Foundation Fellowship, ύψους 625.000 δολαρίων.

Σημειώνεται πως για τη μετάφρασή της 47χρονης Βρετανίδας και καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Πενσιλβανίας, έγραψαν εγκωμιαστικά σχόλια οι The New York Times, Washington Post, The Guardian και Time ανάμεσα σε άλλα έντυπα. «Αγαπώ τον Όμηρο και ήμουν ενθουσιασμένη για τη μετάφραση γιατί ένιωθα πως μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό», είπε η Έμιλι Γουίλσον αναφέροντας μεταξύ άλλων πως φέρνει τη διάσταση του φύλου, στην οποία το ομηρικό έπος έχει στηριχθεί πολύ και φανερώνει ότι η Οδύσσεια δεν αφορά μόνο τον πρωταγωνιστή της αλλά ολόκληρο το πλούσιο μωσαϊκό χαρακτήρων που εμφανίζονται εκεί.

Από τον 17ο αιώνα πάνω από 60 μελετητές, όλοι τους άνδρες, μετέφρασαν την Οδύσσεια στα αγγλικά. Η Γουίλσον, αφού δούλεψε για πέντε χρόνια στο αρχαίο κείμενο, μπήκε στην μικρή ομάδα των μεταφραστών από τα αρχαία Ελληνικά που έχουν κερδίσει το βραβείο του MacArthur Foundation από την θέσπισή του το 1981. Η ίδια είχε αμφιβολίες στην αρχή. «Σκέφτηκα πως ίσως δεν έπρεπε να κάνω την μετάφραση καθώς υπήρχαν ήδη πολλές», δήλωσε στην The Philadelphia Inquirer.

Η ίδια επικεντρώθηκε στην «ποιητική φόρμα» της Οδύσσειας και η μετάφρασή της είναι έμμετρη, κάτι που πολλοί σύγχρονοι μεταφραστές δεν τόλμησαν. Στο παρελθόν η Wilson έχει μεταφράσει έργα του Ευριπίδη και του Σενέκα ενώ αυτή την περίοδο μεταφράζει την Ιλιάδα. Ο Guardian χαρακτήρισε τη μετάφραση της Γουίλσον ως πολιτισμικό ορόσημο. «Νομίζω πως επειδή ζω, γράφω και σκέφτομαι στο δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο μπορώ να δω πράγματα σε αυτό το παλιό ποίημα που δεν ήταν ορατά στο παρελθόν και δεν νομίζω πως επιβάλλω κάτι που δεν ήταν εκεί. Απλά το ανασύρω», ανέφερε η Έμιλι Γουίλσον.

Με πληροφορίες από Pappas Post