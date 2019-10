Τα πορτραίτα drag queens του Άντι Γουόρχολ - από τις λιγότερο γνωστές δουλειές του - πρόκειται να παρουσιαστούν σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις της Tate Modern του Λονδίνου.



Η φημισμένη γκαλερί του Λονδίνου έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την πρώτη έκθεση εδώ και 20 χρόνια, η οποία θα διερευνήσει τον διάσημο καλλιτέχνη μέσα από τα πρίσματα της σεξουαλικότητας, της μετανάστευσης, του θανάτου και της θρησκείας.



Μερικά από τα πολύ σπάνια έργα του που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το πορτραίτο της Ντέμπι Χάρι του 1980 και ένα από τα τελευταία του έργα – ένας καμβάς μήκους δέκα μέτρων με τίτλο «Εξήντα Μυστικοί Δείπνοι»

Debbie Harry, 1980. The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London



Η έκθεση με τα 25 πορτραίτα των Αφροαμερικανών και Λατινοαμερικανών drag queen και τρανς γυναικών αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της έκθεσης, σύμφωνα με τους επιμελητές. Είχαν ανατεθεί στον Ιταλό έμπορο τέχνης Luciano Anselmino το 1974 και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Φεράρα της Ιταλίας τον επόμενο χρόνο.

«Αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες σειρές έργων του Warhol, αλλά ίσως είναι από τις λιγότερο γνωστές», λέει ο Fiontán Moran, συν-επιμελητής της έκθεσης. «Είχα ακούσει ότι υπάρχουν αυτά τα έργα και συναντήθηκα με τους ανθρώπους που τα έχουν στην κατοχή τους τώρα, και ήταν πραγματικά σπουδαία» λέει ο Ο Gregor Muir, διευθυντής της Tate και συν-επιμελητής της έκθεσης.

Τα μοντέλα που έχουν ποζάρει για τα έργα είχαν επιλεγεί από το μπαρ Gilded Grape στην Τάιμς Σκουέαρ, αρχικά ανώνυμα. Μέσω έρευνας του ιδρύματος Andy Warhol πέρυσι, ταυτοποιήθηκαν όλα τα μοντέλα εκτός από ένα, από το σύνολο των 14. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και εμβληματικές προσωπικότητες όπως εκείνη της Μάρσα Π. Τζόνσον που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Εξέγερση του Στόουνγουολ το 1969 και ήταν εκ των συνιδρυτών της ομάδας δράσης για τους τραβεστί «Street Transvestite Action Revolutionaries» (STAR).

Ladies and Gentlemen by Andy Warhol (1975). Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London



Οι επιμελητές της Tate αναφέρουν ότι οι πίνακες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια μίας στιγμής όπου το δημόσιο ενδιαφέρον για την ρευστότητα των φύλων, μεγάλωνε. «Πρόκειται για ένα εκπληκτικό πορτρέτο μιας κοινότητας στη Νέα Υόρκη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου οι τρανς άνθρωποι αντιμετώπιζαν – και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν – πολλές αδικίες και παρενοχλήσεις» λέει ο Moran.

Ο France Morris, διευθυντής της Tate Modern, λέει ότι ο Γουόρχολ ήταν ένας καλλιτέχνης που «η αίσθησή του είναι πιο σχετική και γεμάτη επιρροή από ποτέ. Στο σημερινό κλίμα, είναι σημαντικό να δώσουμε μια πιο ανθρώπινη και πιο προσωπική ματιά σε κάποιον που ήταν ένας πολύ οικείος καλλιτέχνης».

Η εμπειρία του μετανάστη, λέει ο Muir, ήταν ένα κρίσιμο κομμάτι της τέχνης του Γουόρχολ . Μεγάλωσε στο Πίτσμπουργκ με τους γονείς του να έχουν μεταναστεύσει από ένα μικρό χωριό της σημερινής Σλοβακίας. Ο Muir είπε ότι το ταξίδι του πατέρα του Γουόρχολ στο Αμβούργο, έπειτα στο Νησί Έλις και μετά στο Πίτσμπουργκ ήταν αξιοσημείωτο. «Η ιστορία του Γουόρχολ συνδέεται με μια σειρά από ιδέες που ίσως τίθενται υπό αμφισβήτηση, περισσότερο από ποτέ», σημειώνει.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν συνολικά 100 έργα του μεταξύ των οποίων και αυτά που αποτέλεσαν ορόσημα της ποπ περιόδου όπως τα Marilyn Diptych του1962, Elvis I and II του 1963-64 και Race Riot του 1964. Θα παρουσιαστούν ακόμα και μερικές από τις διάσημες περούκες του Γουόρχολ – έργα τέχνης από μόνες τους, όπως τις χαρακτηρίζει ο Muir.

Sixty Last Suppers, 1986 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London



Οι «Εξήντα Μυστικοί Δείπνοι», ένα από τα τελευταία έργα πριν από τον θάνατό του το 1987 είναι ένα από εκείνα της έκθεσης που απεικονίζουν πώς τα θέματα της πίστης και της θνησιμότητας επαναλαμβάνονται στο έργο του. Το συγκεκριμένο έργο θα εκτίθεται σε αίθουσα που θα έχει την ατμόσφαιρα παρεκκλησίου.



Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 12 Μαρτίου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Guardian