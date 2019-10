ΜΟΥΣΙΚΗ

Sugahspank! & The Swing Shoes

Σόουλ, μπλουζ και old school swing κομμάτια συγκεντρώνει το καινούργιο, δεύτερο άλμπουμ της κοινής πορείας της Sugahspank! με τους Swing Shoes το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά ζωντανά αυτό το Σάββατο στο Ρομάντσο. Το «Cash», που γράφτηκε σε διάστημα τριών χρόνων, αλλά ηχογραφήθηκε μέσα σε τρεις μέρες, περιλαμβάνει οκτώ πρωτότυπα κομμάτια και δύο διασκευές στα παραδοσιακά γκόσπελ «Wade in the water» και «Satan, your kingdom must come down».

19/10, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

Alessandro Cortini

Με ένα οπτικοακουστικό σόου στο Ζάππειο Μέγαρο ο Ιταλός πολυοργανίστας και συνεργάτης των Nine Inch Nails, Alessandro Cortini, ανοίγει την αυλαία των φετινών St Paul's Sessions 4. Το ολοκαίνουριο «Volume Massimo» από τη Mute Records συνδυάζει την αγάπη του για τη μελωδία με την αυστηρότητα της πειραματικής πρακτικής.

21/10, Ζάππειον Μέγαρο, λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, 21:00, εισ.: 18-20 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ρίττερ, Ντένε, Φος

Στο βαθιά πολιτικό έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ πρωταγωνιστούν η Λουκία Μιχαλοπούλου, η Στεφανία Γουλιώτη και ο Αργύρης Ξάφης. Ο Αυστριακός συγγραφέας και ποιητής, που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους γερμανόφωνους συγγραφείς της μεταπολεμικής εποχής, τοποθετεί στο κέντρο του έργου τρία πρόσωπα σε γεύμα. Σε μια κωμικοτραγική ιεροτελεστία, τρία αδέλφια προσπαθούν να εναντιωθούν στην αφασία, στην παράλυσή τους και στον μηδενισμό με όπλο τον ίδιο τον μηδενισμό.

18/10-12/1, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν (Υπόγειο), Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, Τετ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:15, Σάβ. 21:15, Κυρ. 20:00, εισ.: 10-18 ευρώ

Αίας

Ο Γιώργος Νανούρης, στην πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα στο αρχαίο δράμα, καθοδηγεί τον Μιχάλη Σαράντη στον Αίαντα του Σοφοκλή. Εκτός από τον βραβευμένο με Χορν ηθοποιό, στη παράσταση θα συμμετέχει και ο ζωγράφος Απόστολος Χαντζαράς, ενώ οι θεατές θα βρίσκονται μαζί τους επάνω στη σκηνή του θεάτρου.

Ο Αίας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά τον θάνατό του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί, αλλά καταλήγει περίγελος του στρατεύματος των Αργείων.

Από 21/10, Βεάκη, Στουρνάρη 32, Δευτ.-Τρ. 21:00, εισ.: 12-15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φωκίων Ζησιάδης, Παγετώνες - Από τη γέννηση στην εξαΰλωση

Το απόκοσμο τοπίο της Αρκτικής προσεγγίζει με τον φακό του ο Φωκίωνας Ζησιάδης, εστιάζοντας στα παγόβουνα, αυτά τα εκπληκτικά, διαρκώς μεταβαλλόμενα φυσικά γλυπτά που κινούνται εδώ και αιώνες στα παγωμένα νερά. Η παρουσίαση των φωτογραφιών στο Μουσείο Μπενάκη θα πλαισιώνεται από ήχους της Αρκτικής που επιμελείται ο Θανάσης Ζαλάνος.

16/10-17/11, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι, εισ.: 5-7 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιώργος Κοντραφούρης, Αφιέρωμα στον Thelonious Monk

Ο κορυφαίος Έλληνας πιανίστας της τζαζ εγκαινιάζει τη νέα σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή με τίτλο «Jazz στο Μουσείο», με ένα αφιέρωμα στις διαχρονικές συνθέσεις του Thelonious Monk στο αμφιθέατρο του νέου, εντυπωσιακού μουσείου στο Παγκράτι.

18/10, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρη, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, Αθήνα, 20.30, εισ.: 16-20 ευρώ

DJ SET

Don Letts

Κινηματογραφιστής, DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Don Letts έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του βρετανικού πανκ. O άνθρωπος που σύστησε τη ρέγκε σε μια ολόκληρη γενιά μουσικών και υπήρξε βασικός σκηνοθέτης στα βίντεο των Clash έρχεται στην Αθήνα για ένα ξεχωριστό DJ set στο ΚΠΙΣΝ.

20/10, Κέντρο Πολιτισμός - ΚΠΙΣΝ, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, είσοδος ελεύθερη (θα προηγηθεί συζήτηση στις 19:30)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Michael Gira & Norman Westberg (Swans)

Μετά από οκτώ χρόνια και τέσσερις δίσκους με αποθεωτικές κριτικές, οι Swans έληξαν την τελευταία τους περιοδεία με τρία sold-outs στο Warsaw της Νέας Υόρκης το 2017. Ο Michael Gira έχει ξεκινήσει να γράφει νέο υλικό που θα παρουσιάσει μαζί με παλιότερα κομμάτια στην Αθήνα. Μαζί του ο Norman Westberg, ενεργό μέλος των Swans από το 1982.

18/10, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 17-23 ευρώ

DANCE

Stellar: Newa

Το Stellar είναι ένα καινούργιο πρότζεκτ που έχει σκοπό να δώσει βήμα σε ανερχόμενους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες του σύγχρονου techno ήχου. Πρώτη καλεσμένη η resident DJ του κλαμπ Bassiani, NEWA, που έχει πλούσια δισκογραφία σε πολλές ετικέτες, όπως η Klockworks του Ben Klock.

18/10, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 5 ευρώ

Nightmares on Wax

O μουσικός παραγωγός και DJ της Warp Records αναλαμβάνει τα decks του six d.o.g.s με μια μείξη από χιπ χοπ, dub, reggae, σόουλ, τζαζ, φανκ, λάτιν, breaks, house και όχι μόνο. Μαζί του στα decks οι Stiko, Polatof και mCurtis σε μια live εμφάνιση.

19/10, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 22:00, εισ.: 12- 15 ευρώ