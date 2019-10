Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της «Μορφής του Νερού» και του «Λαβύρινθου του Πάνα» Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον «Ιρλανδό», τη νέα ταινία του συναδέλφου του, Μάρτιν Σκορσέζε.

Το 3μιση ωρών γκανγκστερικό έπος του Μάρτιν Σκορσέζε, με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και Τζο Πέσι, ακολουθεί την πορεία ενός εκτελεστή της μαφίας που κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μπλέκεται στη δολοφονία του αρχηγού ενός εργατικού συνδικάτου.

Το φιλμ πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Νοεμβρίου του 2019, πριν προσγειωθεί για online streaming στην πλατφόρμα του Netflix στις 27 Νοεμβρίου. Ήδη η συμμετοχή του στα κινηματογραφικά βραβεία και τα επερχόμενα 92α Όσκαρ θεωρείται σίγουρη, μετά τους διθυράμβους και το 100% σκορ που έλαβε στο Rotten Tomatoes, λίγο μετά την πρεμιέρα του, στο πρόσφατο φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Με διάρκεια 209 λεπτών και μια ασυνήθιστη επεξεργασία αντιγήρανσης στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του, στην παράδοση του «Μπέντζαμιν Μπάτον», ο «Ιρλανδός» αναμένεται να εκπλήξει ακόμη και τους πιο σκληροπυρηνικούς φαν του σκηνοθέτη.

Το τρέιλερ του «Ιρλανδού»

Από την άλλη ο βραβευμένος με Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το «Shape of Water» Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα, συγκρίνοντας τον «Ιρλανδό» με τον «Μπάρι Λίντον» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, γράφοντας online τη γνώμη του για την ταινία, σε μια σειρά από 13 tweets στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Ξεκινώντας, δήλωσε πως «ο "Ιρλανδός" είναι μια ταινία για τις ζωές που ήρθαν και έφυγαν, για τη μετάνοια, το δράμα, τη βία, την οχλαγωγία, την απώλεια και πώς όλα αυτά συγκρούονται μεταξύ τους». Συνέχισε γράφοντας πως «η ταινία εξετάζει την τοξική αρρενωπότητα και τη κληρονομιά της βίας στον κόσμο». Έπειτα εκθείασε τις ερμηνείες των τριών πρωταγωνιστών. Τέλος προέτρεψε το κοινό «να παρακολουθήσει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες, μια και βρισκόταν στα θησαυροφυλάκια των στούντιο για τόσο μεγάλο διάστημα, ενώ η διαθεσιμότητά της αυτήν τη στιγμή αποτελεί πραγματικό θαύμα».

«Μην το χάσετε!» καταλήγει.

1/13: 13 Tweets about Scorsese's The Irishman: First- the film connects with the epitaph-like nature of Barry Lyndon. It is about lives that came and went, with all their turmoil, all their drama and violence and noise and loss… and how they invariably fade, like we all do…