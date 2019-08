Η κινηματογραφική τριλογία του Matrix που άφησε εποχή στη φιλμογραφία της επιστημονικής φαντασίας θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη για τέταρτη φορά, με τη Λάνα Γουατσόφσκι στο σενάριο και στη σκηνοθεσία.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety, o Κιάνου Ριβς και η Κάρι Αν Μος θα ενσαρκώσουν και πάλι τον Νίο και την Τρίνιτι, τους ήρωες του «σύμπαντος» του Matrix, με τους οποίους συνδέθηκαν άρρηκτα στις πρώτες τρεις ταινίες. Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Warner Bros. Pictures και Village Roadshow Pictures που θα φροντίσουν και για τη διανομή του φιλμ παγκοσμίως, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του ομίλου Warner Bros. Picture Group Τόμπι Έμεριχ.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, που θα επιστρέψουμε στο "Matrix" με τη Λάνα», δήλωσε ο Έμεριχ. «Είναι πραγματικά μια οραματίστρια, μια μοναδική και δημιουργική παραγωγός ταινιών και είμαστε εκστασιασμένοι που έχει αναλάβει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή αυτού του νέου κεφαλαίου του Matrix».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety, η παραγωγή της νέας ταινίας θα ξεκινήσει στις αρχές του 2020.

Τα προηγούμενα τρία φιλμ: "The Matrix," "The Matrix Reloaded" και "The Matrix Revolutions" είχαν καταγράψει αθροιστικά εισπράξεις 1,6 δισεκατομμυρίων στο box office. Και στις τρεις περιπτώσεις, το σενάριο είχε γραφτεί από κοινού με την αδελφή της Λάνα, Λίλι Γουατσόφσκι

«Πολλές από τις ιδέες που εγώ και η Λίλι εξερευνήσαμε πριν από 20 χρόνια για την πραγματικότητα, είναι ακόμα πιο σχετικές τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι χαρακτήρες αυτοί επανέρχονται στη ζωή μου και που μου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψω ξανά με τους ιδιοφυείς φίλος μου», είπε η Γουατσόφσκι.

Φέτος συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την προβολή της πρώτης ταινίας στις 31 Μαρτίου του 1999. Η τριλογία παρουσιάζει ένα δυστοπικό μέλλον στο οποίο ο κόσμος όπως τον αντιλαμβάνεται η ανθρωπότητα είναι μια εικονική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε και συντηρείται από μηχανές με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους ως πηγή ενέργειας, μέσω της σύνδεσής τους στο Matrix.

