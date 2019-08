View this post on Instagram

Nuove scoperte da Pompei. Amuleti, gemme, oggetti in faïence, bronzo, osso e ambra riemergono dallo scavo della Regio V. Custoditi in una cassa in legno nella casa del giardino, sono stati immediatamente restaurati e riportati al loro splendore dalle restauratrici del nostro Laboratorio di Restauro. #pompeii #archaeology #ancient #discovery #restoration #conservation #charm #lucky #eruption #gem #stone #amber #bronze #ivory #bones #talisman #satyr @pompeii_parco_archeologico