Πέθανε ο Mordillo, o Αργεντίνος σκιτσογράφος και κομίστας που αγαπήθηκε παγκοσμίως για τα χρωματιστά του σκίτσα και τις απεικονίσεις ζώων, με διασημότερη αυτή της καμηλοπάρδαλης.

Ο Guillermo Mordillo, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, πέθανε σε ηλικία 86 ετών στη Μαγιόρκα, μετέδωσε η El Pais, ενώ σημειώνεται πως ήταν δραστήριος μέχρι και την τελευταία μέρα του.

Οι φιγούρες του Mordillo έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς κατά τις δεκαετίες του '70 και του '80. Εκείνη την περίοδο ήταν ένας από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές στον κόσμο, ενώ ακόμη και σήμερα τα νοσταλγικά σχέδιά του, είναι αναγνωρίσιμα με την πρώτη ματιά από χιλιάδες ανθρώπους.

Από μικρός λάτρευε το σχέδιο και το ποδόσφαιρο και τελικά μετά από μακρά πορεία αναζητήσεων επαγγελματικής ευκαιρίας, εισήλθε στον κόσμο των εφημερίδων μέσω ενός σχεδίου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Paris Match» το 1966. Η επιτυχία δεν άργησε να έρθει και ήταν διεθνής η απήχηση του έργου του ενώ συνεργάστηκε και με το περιοδικό Stern.

Η διεθνής φήμη του Mordillo κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι. Η οικουμενικότητα των χιουμοριστικών σχεδίων του τον έκανε σεβαστό σε όλο τον κόσμο και του χάρισε σειρά βραβείων. Πιο χαρακτηριστικό ακόμη και από τις φιγούρες του στο έργο του είναι πως ποτέ δεν χρησιμοποίησε λέξεις στα σκίτσα του. Ήταν όλο μόνο εικόνα και χρώμα, αλλά, πάντα εύστοχα και με σαφή ερμηνεία.

Σύμφωνα με αρκετές συνεντεύξεις που έδωσε, η διαδικασία δημιουργίας ήταν διαισθητική, αλλά ήταν και πολύ παραγωγικός. Κατάφερε να ολοκληρώσει πάνω από 2.000 σχέδια χωρίς λόγια, δημιουργώντας κατά μέσο όρο 60 ετησίως.

Παρά την τεράστια αναγνώριση, δημοφιλία και εμπορική επιτυχία του έργου του, ο Mordillo παρέμεινε ένας ταπεινός καλλιτέχνης. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έκανε μόνο τρεις εκθέσεις: μία στο Παρίσι στα τέλη της δεκαετίας του '60, μία στη Βαρκελώνη και η τελευταία στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα το Νοέμβριο του 1989, όπου τα έσοδα διατέθηκαν για θεραπεία παιδιών με αυτισμό.

Υπήρξε παντρεμένος με την Amparo Camarasa και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Sebastién και τον Cécile.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους φανς του και στο χώρο της σκιτσογραφίας.

Argentinian cartoonist #Mordillo died at age 86. His work was both funny and subtle, and always without any words. pic.twitter.com/UK9Bp5gbpx