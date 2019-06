Οι Florence and the Machine έρχονται για μία συναυλία στο Ηρώδειο στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η indie ροκ μπάντα επιστρέφει στην Αθήνα μια δεκαετία μετά την εμφάνισή της στο Synch Festival του 2009. Η εμφάνισή τους επιβεβαιώθηκε με την παρουσίαση του φθινοπωρινού καλλιτεχνικού προγράμματος στο Ηρώδειο, το οποίο πήρε την έγκριση από το ΚΑΣ την Τρίτη.



Οι Florence and the Machine που δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 2007 από την Florence Welch έχουν κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο μέσα από τα ροκ, ποπ και soul στοιχεία που συνδυάζουν στη μουσική τους όσο και από την εντυπωσιακή φωνή και παρουσία της κοκκινομάλλας τραγουδίστριας η οποία φέτος, χάρισε τη φωνή της στην τελευταία σεζόν του Game of Thrones.