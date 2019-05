Στις συναυλίες επιστρέφουν οι Rolling Stones έξι εβδομάδες μετά την ακύρωση της περιοδείας τους σε ΗΠΑ και Καναδά, λόγω των προβλημάτων υγείας του Μικ Τζάγκερ.

Οι Rolling Stones, αλλά και ο Μικ Τζάγκερ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, ανακοίνωσαν σήμερα το γεγονός δίνοντας τις νέες ημερομηνίες των συναυλιών στη δημοσιότητα. Έτσι, η περιοδεία No Filter θα ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου από το Σικάγο και ως τις 31 Αυγούστου, το θρυλικό συγκρότημα θα δώσει δεκαεφτά συναυλίες σε ΗΠΑ και Καναδά. Οι συναυλίες ήταν προγραμματισμένες για τον Απρίλιο, ωστόσο ακυρώθηκαν λόγω χειρουργικής επέμβασης στην οποία έπρεπε να υποβληθεί ο Μικ Τζάγκερ.

«Λυπάμαι πολύ για τους φαν που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για ΗΠΑ και Καναδά. Το μισώ που σας απογοητεύω έτσι. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για την ακύρωση της περιοδείας μας, αλλά θα το παλέψω σκληρά για να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο σύντομα στη σκηνή. Για ακόμη μια φορά, μια μεγάλη συγγνώμη σε όλους», ήταν το μήνυμα του 75χρονου Τζάγκερ στο Twitter πριν υποβληθεί σε επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας στην καρδιά.

