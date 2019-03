Στη δημοσιότητα δόθηκε νωρίτερα σήμερα το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Amazing Grace» για τη «βασίλισσα της σόουλ», Αρίθα Φράνκλιν.

Το «Amazing Grace» είχε γυριστεί μόλις μέσα σε δυο βράδια, από τον Σίντνεϊ Πόλακ, τον Ιανουάριο του 1972, στην ιεραποστολική εκκλησία βαπτιστών New Temple στο Λος Άντζελες.

Ο ομώνυμος δίσκος, που περιείχε ηχογραφήσεις από αυτές τις συναυλίες, πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και παραμένει μέχρι σήμερα ο δίσκος γκόσπελ μουσικής με τις υψηλότερες πωλήσεις.



Οι αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική και παραγωγική περίοδος για την Φράνκλιν. Προτάθηκε και κέρδισε βραβείο Γκράμι, ενώ κυκλοφόρησε μια σειρά σπουδαίων δίσκων όπως τα The Girl's in Love With You και Spirit in the Dark το 1970, το ζωντανά ηχογραφημένο Aretha Franklin Live at Fillmore West το 1971 και το Young, Gifted and Black το 1972.

Παρότι στο ντοκιμαντέρ του Πόλακ η Φράνκλιν καταγράφεται στην κορύφωση της καριέρας της, με την τραγουδίστρια να ξεδιπλώνει όλο το εύρος των φωνητικών της δυνατοτήτων, το φιλμ δεν βγήκε ποτέ στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Μόλις το 2007 ο παραγωγός Άλαν Έλιοτ απέκτησε τα δικαιώματά του φιλμ και μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας το ντοκιμαντέρ πήρε τον δρόμο για τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Οι πρώτες κριτικές από την προβολή του στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Νέας Υόρκης ήταν διθυραμβικές.

Το Amazing Grace θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Απριλίου.

Με πληροφορίες από Esquire