Μια σημαντική διάκριση απέσπασε το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη (πρώην Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) το οποίο αναδείχθηκε ως «Μουσείο της Χρονιάς» από το The Art Newspaper Russia

Η βράβευση έγινε σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου στη Μόσχα, στο Gostiny Dvor.

Το Μουσείο βραβεύτηκε για τη μεθοδική μελέτη, προώθηση και προβολή της ρωσικής πρωτοπορίας στον κόσμο με όχημα τη συλλογή Κωστάκη και με αφορμή την εξαιρετικά πετυχημένη έκθεση «Θεσσαλονίκη. Η συλλογή Κωστάκη. Restart» που πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουνίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2018, δίνοντας την ευκαιρία σε πάνω από 4.000 επισκέπτες να γνωρίσουν ή/και να θαυμάσουν ξανά τα αριστουργήματα της ρωσικής πρωτοπορίας στον πλήρως ανακαινισμένο εκθεσιακό χώρο του μουσείου στη Μονή Λαζαριστών.

Το βραβείο παρέλαβε η διευθύντρια του μουσείου Μαρία Τσαντσάνογλου, η οποία ευχαρίστησε την διοίκηση, τους συναδέλφους, υποστηρικτές και φίλους του μουσείου επισημαίνοντας ότι το μουσείο είναι μια συλλογική υπόθεση και πως το βραβείο ανήκει σε όλους και κυρίως στον συλλέκτη Γιώργο Κωστάκη χάρη στον οποίο γράφτηκε το σημαντικό κεφάλαιο της ρωσικής πρωτοπορίας στην ιστορία της τέχνης.

Η επικεφαλής του Συλλόγου Υποστηρικτών του μουσείου και πρόεδρος του Heritage Foundation Κριστίνα Κρασνιάνσκαγια, αναφέρθηκε στην δυναμική 'επανεκκίνηση΄ του μουσείου το καλοκαίρι του 2018 και μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του MOMus, για την μεγάλη επιτυχία της έκθεσης «Θεσσαλονίκη-Restart-Συλλογή Κωστάκη» αλλά και για την προοπτική υποτροφιών σε νέους ιστορικούς τέχνης που επιθυμούν να συμβάλουν στη συστηματοποίηση του αρχείου Κωστάκη. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο μεγάλος χορηγός της έκθεσης, Αντρέι Τσεγκλακόφ, Πρόεδρος του AVC Charity Foundation for the Support of Cultural Programs, καθώς και πολλοί καλλιτέχνες, διευθυντές μουσείων, επιμελητές και επαγγελματίες από τον χώρο της τέχνης



Συνυποψήφιοι στην τελική τριάδα της κατηγορίας για το Καλύτερο Μουσείο της Χρονιάς, ήταν το Μουσείο του Κρεμλίνου «για την πίστη στην παράδοση της ρωσικής τέχνης και την εξέλιξη της παράδοσης στο σήμερα» και το Μουσείο του Βίτεμπσκ της Λευκορωσίας «για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της σχολής UNOVIS του Μαλέβιτς».



«Έκθεση της Χρονιάς» ανακηρύχθηκε η έκθεση 'Ilya and Emilia Kabakov. Not everyone will be taken to the future" (ΤΑΤΕ Modern, 18.10.2017-28.01.2018 / The State Hermitage Museum, 21.04.2018 - 29.07.2018 / The State Tretyakov Gallery, 6.09.2018-13.01.2019). Το βραβείο για το «Βιβλίο της Χρονιάς» έλαβε η έκδοση "Μόλις Ρώμη. Εικόνες της Ιταλίας XXI» του Arkady Ippolitov. (Colibri, Alphabet-Atticus ", 2018). Το βραβείο «Συντήρηση της Χρονιάς» δόθηκε στο παλάτι και το πάρκο "Oranienbaum" (ως μέρος του κρατικού μουσείου και πάρκου "Peterhoff"), ενώ το βραβείο «Προσωπική Προσφορά στην Τέχνη» δόθηκε στη Νατάλια Οπάλεβα, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο του Μουσείου AZ της Μόσχας.

Συγχαρητήριο μήνυμα της υπουργού Πολιτισμού για τη βράβευση του "MOMus"

Τα θερμά του συγχαρητήρια στο MOMus και τους ανθρώπους του εκφράζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη βράβευσή του ως «Μουσείο της Χρονιάς» από τη ρωσική έκδοση του διεθνούς εμβέλειας εντύπου "The Art Newspaper".



«Η διάκριση αυτή μας γεμίζει χαρά» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού «και αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση των προσδοκιών για το νεοσύστατο Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, στου οποίου τη δημιουργία συνετέλεσαν πολλοί προηγούμενοι υπουργοί, όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω και κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου από το Βήμα της Βουλής».

Τέσσερις μόλις μήνες μετά την ίδρυσή του, το MOMus, με αφορμή την έκθεση «Θεσσαλονίκη. Η συλλογή Κωστάκη. Restart», αποσπά ένα διεθνές βραβείο, για την προώθηση της Ρωσικής Πρωτοπορίας, το οποίο παρέλαβε στη Μόσχα η διευθύντρια του Μουσείου Μαρία Τσαντσάνογλου.



Η κ. Ζορμπά τονίζει επίσης ότι η βράβευση αποτελεί «επιβεβαίωση και όσων εργάστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει σύγκλιση και συμφωνία των πέντε φορέων που συγκρότησαν το Μomus, όλων των Διοικητικών Συμβουλίων που συνεργάστηκαν στενά».

Τέλος, η υπουργός υπογραμμίζει ότι τα συστατικά που ανοίγουν για τους πολιτιστικούς οργανισμούς μας καινούριες δυνατότητες για το μέλλον είναι «το αίσθημα ευθύνης, η διορατικότητα, η προσήλωση στο στόχο, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη».

«Το φιλόδοξο εγχείρημα του Momus με τη δυναμική και με την εμβέλειά του να εκτείνεται και εκτός συνόρων, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα μουσεία του σύγχρονου πολιτισμού στη χώρα μας».