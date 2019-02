Το θρυλικό συγκρότημα των Queen άνοιξε δυναμικά τη φετινή τελετή των Όσκαρ, έχοντας στα φωνητικά τον Αμερικανό τραγουδιστή Άνταμ Λάμπερτ.

Η αυλαία σηκώθηκε, ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ ξεκίνησε πρώτος, χτυπώντας τον χαρακτηριστικό ρυθμό του "We Will Rock You" στα κρουστά και η υπόλοιπη μπάντα, μαζί με τον Λάμπερτ, μπήκε δυναμικά στην τεράστια επιτυχία του συγκροτήματος από το διπλό σίνγκλ του 1977.

Όλοι όσοι βρίσκονταν στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες για την 91η τελετή απονομής, σηκώθηκαν όρθιοι και κάποιοι από αυτούς τραγούδησαν μαζί με τους Queen το We Will Rock You και το We Are The Champions που ακολούθησε.

Ανάμεσα στο ενθουσιώδες κοινό ήταν και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, του οποίου η αντίδραση καταγράφηκε από τον φακό και έγινε σχεδόν αμέσως viral.

Congratulations to the real Best Picture winner tonight, this gif of Javier Bardem losing his mind while watching Queen #Oscars pic.twitter.com/nIJSlAGfoQ — Corbin Reiff (@CorbinReiff) February 25, 2019

Ο Τομ Κρουζ, η Οκτάβια Σπένσερ και η Τζένιφερ Λόπεζ, τραγουδούσαν κατενθουσιασμένοι, ενώ ο φακός γύρισε και στον Ράμι Μαλέκ που κέρδισε, λίγο αργότερα, το Όσκαρ Α' ανδρικού λόγου για τον ρόλο του Μέρκιουρι, στην ταινία Bohemian Rhapsody.

Και τα δύο τραγούδια ήταν επιτυχίες που είχαν αρχικά ερμηνευθεί από τον θρυλικό Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.