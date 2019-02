Πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών ο σκηνοθέτης Στάνλεϊ Ντόνεν, ο δημιουργός που υπέγραψε το μιούζικαλ «Τραγουδώντας στη βροχή» (Singing in the Rain).

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ένα tweet ο κριτικός κινηματογράφου Μαίκλ Φίλιπς της εφημερίδας Chicago Tribune, ο οποίος έλαβε επιβεβαίωση από έναν από τους γιους του Ντόνεν.

Ο Φίλιπς έκανε λόγο για ένα τεράστιο ταλέντο που συχνά είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια της πορείας του.

Εκτός από το «Τραγουδώντας στη βροχή» το οποίο σκηνοθέτησε μαζί με τον Τζιν Κέλι, ο Ντόνεν αφήνει παρακαταθήκη και άλλα κλασικά έργα της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Stanley Donen, Gene Kelly, Carol Haney και Donald O'Connor στα γυρίσματα του «Τραγουδώντας στη Βροχή»

Ο Ντόνεν υπήρξε και ο ίδιος χορευτής και χορογράφος και η αγάπη του για το χορό διαφαίνεται σε όλα τα μιούζικαλ τα οποία σκηνοθέτησε.

Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1924 στην Κολούμπια της νότιας Καρολίνας και ξεκίνησε να χορεύει στην ηλικία των 10 ετών ενώ εμφανίστηκε σε τοπικά θέατρα.

Μεταξύ άλλων, σκηνοθέτησε τα μιούζικαλ «On the Town», το «Επτά νύφες για επτά αδέλφια» (1954) και το «Αστείο μουτράκι» με πρωταγωνιστές τους Φρεντ Αστέρ και Όντρεϊ Χέπμπορν.

Η τελευταία του ταινία ήταν το «Blame it on the Rio» το 1984 με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν η οποία όμως ήταν εισπρακτική αποτυχία.

Η καριέρα του στο Χόλιγουντ ήταν τόσο μεγάλη, που σε μια συνέντευξή του στο Vantiy Fair το 2013 είπε πως «ο ήχος ήταν ακόμα ένα καινούργιο πράγμα όταν ξεκίνησα να δημιουργώ ταινίες. Ο λόγος που έγιναν τα μιούζικαλ είναι λόγω του ήχου. μπορούσαν να βάλουν μουσική στην εικόνα! Έτσι ξεκίνησαν όλα...»

Το 1997 η Ακαδημία του απένειμε τιμητικό Όσκαρ για την καριέρα του, το μοναδικό που έλαβε ποτέ ενώ σε όλη την καριέρα του δεν έλαβε ούτε μια υποψηφιότητα.

Η διάσημη σκηνή από το «Τραγουδώντας στη βροχή», στην οποία ο Τζιν Κέλι χορεύει στο δρόμο με την ομπρέλα του, χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας. «Χόρεψε σε λακκούβες, που έπρεπε να είναι στο ακριβές σημείο την κατάλληλη στιγμή», είχε αποκαλύψει ο Ντόνεν το 2012. « Χρειάστηκε να σκάψουμε το τσιμέντο και να το αλλάξουμε έτσι ώστε να πηδά στο κατάλληλο σημείο. Αυτό απαιτούσε πολλές πρόβες».