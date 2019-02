Το ρεκόρ των Beatles, στην κορυφή του Billboard, άγγιξε η Αριάνα Γκράντε καθώς τρία κομμάτια της κατέλαβαν ισάριθμες πρώτες θέσεις στο τσαρτ.

Τα τρία κομμάτια της Γκράντε που βρίσκονται στην κορυφή του τσαρτ είναι τα «7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored» και «Thank U, Next».

Με αυτό τον τρόπο γίνεται η δεύτερη καλλιτέχνιδα που τα κομμάτια της κυριαρχούν στις πρώτες τρεις θέσεις του Billboard μετά τους Beatles.

Οι Fab Four, το 1964, κυριάρχησαν στην πρώτη τριάδα με τα «Can't Buy Me Love», «Twist and Shout», και «Do You Want to Know a Secret».

Το «7 Rings» βρίσκεται στο Νο. 1 για τέταρτη εβδομάδα ενώ πριν, το «Thank U, Next» παρέμεινε στην πρώτη θέση για εφτά εβδομάδες.

Το «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored» κατέκτησε αμέσως τη δεύτερη θέση, βάζοντας τις βάσεις για τρίτη πρωτιά κομματιού της καλλιτέχνιδας.

Αυτή την εβδομάδα η Γκράντε κατέγραψε ένα ακόμα ρεκόρ καθώς το άλμπουμ της «Thank U, Next» έγινε ο ποπ δίσκος με το μεγαλύτερο streaming.



Με πληροφορίες από Vulture