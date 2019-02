Σε άμεση επαφή με το κοινό, απαντώντας σε ποικίλες ερωτήσεις των θαυμαστών και παίζοντας τα πιο εμβληματικά του τραγούδια στο πιάνο, θα είναι η νέα ευρωπαϊκή περιοδεία του Nick Cave που μόλις ανακοινώθηκε. Το τουρ με τίτλο «Conversations», δυστυχώς, δεν συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα.



Η αναγγελλία έρχεται μετά τις sold out εμφανίσεις του καλλιτέχνη σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, με τον ίδιο να δηλώνει: «Σκέφτηκα πως μια άμεση κουβέντα με το κοινό θα ήταν πολύτιμη. Στα τελευταία μου live είναι φανερό πως υπάρχει επιθυμία από όλες τις πλευρές να ανοιχτούμε και να μοιραστούμε πράγματα».



Η περιοδεία θα ξεκινήσει από την Γερμανία στις 13 Μαΐου και θα κλείσει με μια σειρά συναυλιών στη Μεγάλη Βρετανία.

Το πρόγραμμα της περιοδείας

Μάιος

13 – Friedrich-Ebert-Halle, Hamburg, Germany

15 – Admiralspalast, Berlin, Germany

16 – Tonhalle, Dusseldorf, Germany

19 – Oslo Konserthus, Oslo, Norway

21 – DR Koncerthuset, Koncertsalen, Copenhagen, Denmark

24 – Philharmonie, Luxembourg, Luxembourg

26 – Het Concertgebouw, Amsterdam, Netherlands

27 – TivoliVredenburg, Grote Zaal, Utrecht, Netherlands

29 – DeRoma, Antwerp, Belgium

Ιούνιος

15 – Wales Millenium Centre, Cardiff, UK

17 – Symphony Hall, Birmingham, UK

19 – The Barbican, London, UK

20 – The Bridgewater Hall, Manchester, UK

22 – Usher Hall, Edinburgh, UK

23 – Sage One, Gateshead, UK

25 – Royal Concert Hall, Nottingham, UK

26 – Eventim Olympia, Liverpool, UK

28 – Brighton Dome Concert Hall, Brighton, UK