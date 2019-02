Ένας πίνακας του Μαρκ Ρόθκο, που ανήκει στη συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο, θα δημοπρατηθεί την άνοιξη από τον Shotheby's.

Η δημοπράτηση του πίνακα, που δημιουργήθηκε το 1960, θα γίνει στις 16 Μαΐου και σηματοδοτεί την αλλαγή προτεραιοτήτων για το SFMoMA καθώς τα έσοδα από την πώληση του θα διατεθούν στην αγορά νέων έργων.

Ο οίκος δημοπρασιών υπολογίζει πως η αξία του θα κυμανθεί ανάμεσα σε 35 ως 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η ανακοίνωση της δημοπράτησης τονίζει πως το μουσείο θα χρησιμοποιήσει το ιλιγγιώδες ποσό αποκλειστικά για την αγορά νέων έργων που θα προστεθούν στη συλλογή του.

Ο Neal Benezra, διευθυντής του SFMoMA, ανέφερε πως το μουσείο επεξεργάζεται εκ νέου τις εκθέσεις του, τις συλλογές του και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα ώστε να ενισχύσει την προσβασιμότητα και επεκτείνει τη δέσμευσή του για μια παγκόσμια οπτική χωρίς όμως να αίρεται η αφοσίωση του στην τέχνη της περιοχής.

«Το 'Άτιτλο, 1960' πωλείται για να διαφοροποιηθεί ευρέως η συλλογή του SFMoMA, να ενισχυθούν τα σύγχρονα εκθέματα και να διευθετηθούν ιστορικά κενά ώστε να συνεχίσει [το μουσείο] να ξεπερνάει τα όρια και να υιοθετεί φρέσκες ιδέες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πώληση δείχνει ότι κάτι που κάποτε υπήρξε πολυπόθητο μπορεί τελικά να είναι αναλώσιμο.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, που χαρακτηρίζει τον πίνακα ως «μια σημαντική δουλεία που ολοκληρώθηκε στην κορύφωση της καλλιτεχνικής δύναμης του Ρόθκο», το SFMoMA απέκτησε τον πίνακα το 1962 ανταλλάσσοντάς τον με μια προηγούμενη δουλειά του καλλιτέχνη, το «Swirl at the Edge of the Sea», που είχε δημιουργηθεί το 1944.

Ο πίνακας ήταν δωρεά της συλλέκτριας Peggy Guggenheim, ωστόσο, εκείνη την περίοδο, το μουσείο αναζητούσε σύγχρονα έργα του δημιουργού.

Με πληροφορίες από The Art Newspaper