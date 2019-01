Η χαμένη πρώτη παρουσίαση του David Bowie ως Ziggy Stardust, ήρθε ξανά στην επιφάνεια χάρη σε μια οικιακή βιντεοσκόπηση από θαυμαστή του καλλιτέχνη.

Το 1972, ο David Bowie παρουσίασε στον κόσμο μία από τις περσόνες του, τον Ziggy Stardust, σε μια περφόρμανς στο show της βρετανικής τηλεόρασης «Lift Off With Ayshea».

Το βίντεο εδώ και καιρό θεωρείτο χαμένο, καθώς από ατύχημα οι μαγνητοταινίες του «Lift Off» σβήστηκαν όταν στάλθηκαν για ψηφιοποίηση.

Αλλά, προς μεγάλη χαρά όλων, οι αρχειονόμοι μόλις το έφεραν ξανά στην επιφάνεια χάρη σε μια βιντεοσκόπηση του show που ένας θαυμαστής είχε κάνει σπίτι του.

Αν και η βιντεοσκόπηση αυτή έχει φθορές, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασής της ώστε να μπορέσει να γίνει remastering. Και αν προλάβουν, ενδέχεται να ενταχθεί στο ντοκιμαντέρ «David Bowie: Finding Fame» που θα προβληθεί τον επόμενο μήνα στο BBC2.

«Για τους θαυμαστές είναι ένα είδος Άγιου Δισκοπότηρου» είπε, στη Radio Times, ο παραγωγός και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Φράνσις Γουάτελι.

Το «Finding Fame» είναι το τρίτο μέρος μια τριλογίας που ο Γουάτελι έχει κάνει για τον David Bowie.

Στο 90λεπτο ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν ηχογραφήσεις του David Bowie που θα ακουστούν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένης της οντισιόν που έκανε το 1965 στο BBC μαζί με την μπάντα του, τους Lower Third, παίζοντας το «Chim-Chim-Cheree» και το «Baby, That's a Promise».

Τότε, το BBC είχε απορρίψει τον Bowie, λέγοντας ότι ήταν «ένας τύπος που μιλούσε κόκνεϊ (με προφορά των εργατικών συνοικιών), αλλά όχι αρκετά ξεχωριστός» και ότι «δεν είχε προσωπικότητα».

Πριν από αυτήν την ευτυχή ανακάλυψη, το πιο παλιό διαθέσιμο βίντεο του Ziggy Stardust ήταν η εμφάνισή του στο «Top of the Tops», έναν μήνα μετά το show «Lift Off With Ayshea».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ