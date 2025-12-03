Δήμος Αθηναίων: Σε 24ωρη επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας

Ο δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε 24ωρη επιφυλακή από το απόγευμα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου μέχρι το απόγευμα της επομένης, Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων με την Πολιτική Προστασία και υπηρεσίες του, θέτει σε εφαρμογή μέτρα, τα οποία προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών. Η μεγαλύτερη προσοχή εστιάζει σε περιοχές υψηλότερης επικινδυνότητας. Την ίδια ώρα κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες (Καθαριότητα, Πράσινο, Τεχνικές Υπηρεσίες, Δημοτική Αστυνομία) με τον εδικό εξοπλισμό τους, βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στη σχετική ενημέρωση, αναφέρεται: «Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν το όχημά τους, σε σημεία που παρουσιάζουν ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, τις ώρες που αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Παρακαλούμε επίσης, να μην καλύπτουν για οποιονδήποτε λόγο τα ανοίγματα φρεατίων με αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την είσοδο των νερών της βροχής στο δίκτυο ομβρίων.

Αν οι πολίτες διαπιστώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή σκουπίδια σε φρεάτια που μπορεί να έχει παρασύρει η βροχή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το 1595, το 2105277066, ή μέσω Νovoville.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενημερώσει όσους εκτελούν εργασίες εντός των ορίων του, να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η διεπιστημονική ομάδα του street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) επιβλέπει όλο το 24ωρο τους δρόμους της πόλης καθώς και τα άλση και τα δασύλλια, για άστεγους συμπολίτες μας και τους ενημερώνει για τις ανοιχτές δομές, στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα. Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (Αχαρνών & Λιοσίων), παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον έχει ανάγκη».

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση κάνοντας λόγο για ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι και το Σάββατο.

Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι, φαινόμενα τα οποία θα έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα αύριο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Στη συνέχεια την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Τέλος το Σάββατο προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.