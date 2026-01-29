Xωρίς φανάρια σε έναν από τους πιο κεντρικούς κόμβους της Αθήνας

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου στην Αθήνα εάν δεν λειτουργούσαν τα φανάρια; Κανονικά αυτή η ερώτηση θα έπρεπε να είναι μόνο υποθετική. Στο Παγκράτι, όμως, έγινε πραγματικότητα.

Εδώ και τουλάχιστον τέσσερις μέρες στη διάσταυρωση της Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη Σπύρου Μερκούρη και τη Μιχαλακοπούλου, ένας από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους κόμβους του κέντρου της πόλης, δεν λειτουργεί κανένα φανάρι.

Που σημαίνει; Το απόλυτο χάος. Αυτοκίνητα να είναι ανακατεμένα το ένα δίπλα στο άλλο, μηχανάκια να προσπαθούν να μπουν ανάμεσά τους για να περάσουν και να γλυτώσουν από το κομφούζιο που δημιουργείται όλη τη μέρα και ειδικότερα τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής.

Η μεγάλη επικινδυνότητα για τους πεζούς

Και οι πεζοί; Οι πεζοί να περιμένουν στην άκρη του, πότε και αν οι οδηγοί- οι περισσότεροι από τους οποίους είναι σαστισμένοι με την όλη πρωτόγνωρη κατάσταση- θα φιλοτιμηθούν να πατήσουν φρένο για να περάσουν. Ακόμη και όταν το κάνουν, οι περισσότεροι είναι δυστακτικοί. Άραγε, πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς το ρίσκο να μπεις στη μέση ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, εάν ξέρεις ότι από την άλλη πλευρά, το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι που έρχεται δεν έχει κόκκινο σηματοδότη;

Από το σημείο περνούν καθημερινά χιλιάδες πεζοί για να μπουν και να βγουν από τον σταθμό μετρό του Ευαγγελισμού. Πολλοί από αυτούς είναι οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Παρατηρούνται, λοιπόν, εικόνες με πολίτες να παίρνουν μόνοι τους την πρωτοβουλία να βγουν μπροστά και να διακόψουν για λίγο την κυκλοφορία προκειμένου να περάσουν οικογένειες με μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο τη νύχτα που η ορατότητα είναι πιο περιοριορισμένη.

Όπως επισημαίνουν οι ντόπιοι, κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέρας, οι τροχονόμοι είναι απόντες. Το μόνο μέτρο που έχει εφαρμοστεί είναι να απαγορευτεί η διέλευση, στην αρχή με κορδέλες και αργότερα με προσταυτευτικά, από τη Μιχαλακοπούλου προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, για να γίνει ακόμη περισσότερη η κίνηση.

Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι το πρόβλημα συνδέεται με τη δημιουργία του νέου σταθμού της γραμμής 4 ακριβώς δίπλα. Λίγο πιο πάνω, πριν από μερικές μέρες, προέκυψε ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς το έδαφος υποχώρησε εξαιτίας των εργασιών, δημιουργώντας τρύπες στον δρόμο. Όπως καταλήγουν, το ζήτημα με τα φανάρια που δεν λειτουργούν, θα πρέπει να «λυθεί άμεσα, πρωτού γίνει το κακό».

