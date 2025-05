3K Glitter Run: Αγώνας δρόμου στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας

Lgbtqi+ / «Δεν περιγράφεται το συναίσθημα όταν γίνομαι drag queen − είναι πολύ δυνατό»

Μια βραδιά στα καλλιστεία Miss Hellas Drag Pageant 2025, εκεί όπου το ταλέντο, το γκλίτερ, το χιούμορ και οι out of the box εμφανίσεις περισσεύουν − και βιώσαμε στην πράξη πώς είναι όταν η διαφορετικότητα όχι απλώς γίνεται αποδεκτή, αλλά γιορτάζεται με ενθουσιασμό.

ΜΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ