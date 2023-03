Η Lady Gaga έσπευσε να βοηθήσει έναν φωτογράφο που έπεσε στο χαλί των φετινών Όσκαρ πριν από την έναρξη της τελετής.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter δείχνουν την ποπ σταρ να κάνει την είσοδό της στα Όσκαρ περιτριγυρισμένη από φωτογράφους. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, ένας φωτογράφος που ακολουθούσε πίσω από την Gaga φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε.

Αμέσως, η Lady Gaga γύρισε και έτρεξε προς τον άνδρα που είχε πέσει για να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Αφού τον βοήθησε και βεβαιώθηκε ότι ήταν εντάξει συνέχισε την πορεία της.

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars. pic.twitter.com/4w4MNCO89X