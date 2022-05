Η Ημέρα της Ευρώπης στην Ελευσίνα | Ομιλίες - Έκθεση - Προβολές - Πάρτι

Αφιερωμένη στους νέους, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό θα είναι η φετινή Ημέρα της Ευρώπης στην Ελευσίνα, με αφορμή την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, με σειρά εκδηλώσεων που συνδιοργανώνουν η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Σάββατο 07 Μαΐου.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Ημέρας της Ευρώπης θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις μεταξύ νέων για τις βιώσιμες πόλεις, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία, ενώ αναμένονται παρεμβάσεις ευρωβουλευτών, καλλιτεχνών και άλλων προσωπικοτήτων. Παράλληλα και ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2023, θα λάβουν χώρα καλλιτεχνικά δρώμενα, που θα στηρίζονται στο πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της 7ης Μαΐου περιλαμβάνει:

• Περίπατο στην πόλη της Ελευσίνας

• Παράλληλες συζητήσεις μεταξύ νέων 16-30 ετών πάνω στα θέματα των βιώσιμων πόλεων, της μετανάστευσης, του πολιτισμού, της καινοτομίας και της δημοκρατίας

• Κεντρική συζήτηση με Ευρωβουλευτές, καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες από τις 16:00 έως τις 17:30, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Ελλάδας ΕΚΕΔΑ, με ζωντανή αναμετάδοση από τους λογαριασμούς YouTube και Facebook του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στην Ελλάδα

• Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής με διακριθέντα έργα νεαρών καλλιτεχνών σε πρόσφατο διαγωνισμό, που διοργάνωσε το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας (στις 20:00, στο Παλαιό Δημαρχείο της Ελευσίνας, εντός του Αρχαιολογικού Χώρου)

• Πρώτη προβολή του μονόλεπτου animation movie που διακρίθηκε σε διαγωνισμό, που διοργάνωσε το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Animasyros (στις 16:30 και στις 21:00)

• Προβολή της ταινίας υποψήφιας για το Βραβείο Κοινού LUX 2022. (στις 21:00, στο X Bowling Art Center)

• Closing party (στις 22:30, στο προαύλιο του X Bowling Art Center)

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις της Ημέρας της Ευρώπης είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κεντρική Συζήτηση

Ώρα: 16:00 - 17:30

Χώρος: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Ελλάδας ΕΚΕΔΑ

Διεύθυνση: Χαριλάου 28, 19200 Ελευσίνα



Η κεντρική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση από τους λογαριασμούς YouTube και Facebook του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα και τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών, καλλιτεχνών και άλλων εξεχουσών προσωπικοτήτων, ώστε να αναλυθούν τα ευρήματα των παραπάνω επιμέρους συζητήσεων. Για τους παρευρισκόμενους θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα σε ισχύ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιείται φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση.



Ομιλητές

Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής

Θωμάς Δοξιάδης, Αρχιτέκτονας

Βασίλης Καραμητσάνης, Νομικός πρόεδρος Animasyros

Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γεν. Καλλιτεχνικός Διευθυντής 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης



Συντονισμός: Νόρα Ράλλη, Δημοσιογράφος



Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

Αργύρης Οικονόμου, Δήμαρχος Ελευσίνας

Κωσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Ελλάδα

Νιόβη Ρίγκου, Επικεφαλής Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Μιχαήλ Μαρμαρινός, 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα



Κατά τη διάρκεια της κεντρικής συζήτησης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του μονόλεπτου animation movie, που διακρίθηκε στον διαγωνισμό Animation Challenge. Μια διοργάνωση του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων.



Mystery 64_Print your city | 64_Εκτυπώνουμε την πόλη μας

Ώρα: 18:15 - 18:45

Χώρος: INNOVATION LAB μια παραχώρηση του ΤΙΤΑΝ

Διεύθυνση: Σωτηρίου Γκιόκα και Τζαφέρη, Ελευσίνα 19200

Εντός βιομηχανικής εγκατάστασης ΤΙΤΑΝ



To Print Your City είναι μια πρωτοβουλία της ομάδας The New Raw, που εξερευνά τη σχέση της τρισδιάστατης εκτύπωσης με την ανακύκλωση πλαστικού, μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων αντικειμένων. Πρόκειται για τη δημιουργία και λειτουργία ενός Εργαστηρίου Ανακύκλωσης Πλαστικού, το οποίο θα περιλαμβάνει μηχανήματα διαχωρισμού και κατεργασίας πλαστικού αλλά και έναν ρομποτικό βραχίονα τρισδιάστατης εκτύπωσης. Επιπλέον, μέσα στο εργαστήριο, η ομάδα του έργου θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα Κέντρο Εμπειρίας, δηλαδή έναν χώρο ενημέρωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ανακύκλωση στην τρισδιάστατη εκτύπωση.



Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Εργαστήριο και το Κέντρο Εμπειρίας θα είναι ανοιχτό για όλους τους πολίτες με ελεύθερη είσοδο, ενώ παράλληλα θα υλοποιούνται δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με έμφαση στην κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τη συν-δημιουργία και τις Νέες Τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, θα δημιουργηθούν μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης πρωτότυπα αντικείμενα ή έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό, τα οποία μετά το πέρας της δράσης θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στην πόλη.

Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί μέσα στο INNOVATION LAB, αποτελώντας την πρώτη δράση της θεματικής εφαρμοσμένης καινοτομίας με τίτλο Fabricated Worlds.

Μυστήριο 2 | Λόγια του Ρολογιού

Ώρα έναρξης: 19:15

Χώρος: Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας



Στο πλαίσιο του άξονα Ordinary Mysteries | Περιβάλλον, φιλοξενήθηκαν έως τώρα τρεις παρουσιάσεις εντός του αρχαιολογικού χώρου με τίτλο «Τα Λόγια του ρολογιού», με φόντο το ιστορικό Ρολόι της πόλης. Σημαντικοί καλλιτέχνες ανέγνωσαν κρίσιμα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας, συνοδεία μουσικής. Στόχος της δράσης, που επαναλαμβάνεται δύο φορές τον χρόνο, είναι η ενεργοποίηση του ιστορικού τοπόσημου του Ρολογιού και η παγιοποίησή της ως εκδήλωσης και μετά το πέρας του καλλιτεχνικού προγράμματος της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.



Ακρογωνιαίος λίθος της μοντερνιστικής ποίησης η Έρημη Χώρα του Τ.Σ. Έλιοτ θεωρείται πλέον ένα κλασικό ποιητικό έργο. Δημοσιευμένο πριν από 100 χρόνια (1922), εκφράζει τη θλίψη και την απαισιοδοξία μετά την εμπειρία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μεγάλη ποίηση του Έλιοτ θα ακουστεί στον μαγικό χώρο της Ελευσίνας, στην επέτειο των 100 χρόνων από τη δημοσίευσή της και σε μια συγκυρία όπου "η ταφή του νεκρού" ξαναέγινε καθημερινή υπόθεση.



Συντελεστές

Hθοποιός: Ρούλα Πατεράκη

Σκηνοθετική-Δραματουργική επιμέλεια: Μάνος Λαμπράκης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Δηώ Καγγελάρη

Εκτέλεση παραγωγής: Ελένη Μπερντέ



Ειρήνια τόξα - Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής με διακριθέντα έργα νεαρών καλλιτεχνών

Ώρα: 20:00 - 21:00

Χώρος: Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας (εντός του Αρχαιολογικού Χώρου)

Διεύθυνση: Νικολαΐδου & Λάσκου, 19200 Ελευσίνα



Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, σε συνεργασία με την 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης διοργανώνουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για παιδιά & εφήβους: «Ειρήνια τόξα» στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης 2022. Η ειρήνη είναι ο βασικός στόχος της ενωμένης Ευρώπης. Η επικράτηση της ειρήνης ήταν ανέκαθεν η ουσιαστική προϋπόθεση για πρόοδο σε κάθε τομέα της ζωής. Αντίθετα, ο πόλεμος - όπως η ιστορία διδάσκει και όπως ξεκάθαρα το βιώνουμε ακόμα μια φορά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία - μόνο καταστροφή, προβλήματα και θλίψη προκαλεί.

Κόντρα στις πολεμικές ιαχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσσει τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι νέοι καλλιτέχνες επιστρατεύουν τα πινέλα τους, για να επαναφέρουν τα “ειρήνια” τόξα πάνω από την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Με σύμμαχό μας τη δύναμη της τέχνης, φωνάζουμε ηχηρά ΟΧΙ στον πόλεμο και φιλοτεχνούμε το όνειρο όλων των παιδιών της γης, το μεγαλύτερο “ειρήνιο” τόξο, να ανατείλει και να μεσουρανεί παντοτινά σε όλη την οικουμένη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/view/eirinia-toxa/home



Προβολή της ταινίας Μεγάλη Απόδραση (Great Freedom)

Του Sebastian Meise.

Υποψήφια για το Βραβείο Κοινού LUX 2022

Ώρα: 21:00 - 22:30

Χώρος: X Bowling Art Center

Διεύθυνση: Χαριλάου 12, 19200 Ελευσίνα



Στη μεταπολεμική Γερμανία, ο Hans φυλακίζεται επανειλημμένα επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Η λαχτάρα του να ζήσει ελεύθερος αποδεικνύεται όνειρο απατηλό, όταν κρίνεται ένοχος για παραβίαση της παραγράφου 175 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα. Μόνη σταθερά στη ζωή του αποτελεί πια ο επί μακρόν συγκρατούμενός του, ο Viktor, που έχει καταδικαστεί για φόνο. Η απέχθεια που νιώθει ο ένας για τον άλλον σταδιακά μετατρέπεται σε αγάπη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



Closing party

Ώρα: 22.30

Χώρος: X Bowling Art Center

Διεύθυνση: Χαριλάου 12, 19200 Ελευσίνα

Είσοδος ελεύθερη. Προκράτηση θέσεων στη φόρμα συμμετοχής. (Δωρεάν μετακίνηση από και προς το κέντρο της Αθήνας)



Περισσότερες πληροφορίες: 2023eleusis.eu