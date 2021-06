Στα χρώματα του ουράνιου τόξου «ντύνονται» τα κτίρια της ΕΕ με προτροπή του Νταβίντ Σασόλι.

«Η πολυμορφία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός βρίσκονται στην καρδιά της Ένωσης μας. Απόψε, η σημαία του ουράνιου τόξου κυματίζει μπροστά από το κτίριο του @Europarl_EN στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ευρώπη» έγραψε σε σχετική ανάρτησή του στο Τwitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το αίτημα ανάρτησης της σημαίας υποβλήθηκε κατά την έναρξη της ολομέλειας στις Βρυξέλλες από την Terry Reintke (Πράσινοι. Γερμανία) ως παρατήρηση επί της εφαρμογής της αρχής σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), αναφέρει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος Σασόλι υιοθέτησε το αίτημα, τονίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «παραμένει ανέκαθεν σταθερό στη δέσμευσή του για την προώθηση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ και συμμετέχει σε δράσεις όπως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας και ιντερφοβίας (IDAHOBIT)».

Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο αναρτά την Τετάρτη και την Πέμπτη τη σημαία του «ουράνιου τόξου» στο κτίριο της πλατείας του Λουξεμβούργου στις Βρυξέλλες. Τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ που βρίσκονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κλήθηκαν να πράξουν το ίδιο.

Στις 11 Μαρτίου 2021, το Κοινοβούλιο κήρυξε την ΕΕ «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΚΙ».

