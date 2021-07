Ματούλα Κουστένη

7.6.2021

Η one and only Άννα Νετρέμπκο έρχεται για να τραγουδήσει για πρώτη φορά στην Αθήνα σε ένα γκαλά που διοργανώνει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 10 Ιουλίου. Πλάι στην απόλυτη ντίβα της όπερας, σε αυτό το all-star γκαλά Βέρντι, θα βρεθούν η κορυφαία μέτζο της εποχής μας Ανίτα Ρατσβελισβίλι, που πέρσι μας μάγεψε στη Ρωμαϊκή Αγορά, ο τενόρος Γιουσίφ Εϊβάζοφ και ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς.

ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ