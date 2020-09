Ο οίκος Sotheby's ανακοίνωσε μια δημοπρασία που τιμάει την ιστορία και τον πολιτιστικό αντίκτυπο του χιπ χοπ και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη δημοπρασία αφιερωμένη στην κουλτούρα της χιπ χοπ που παρουσιάζεται από έναν μεγάλο διεθνή οίκο δημοπρασιών, αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο που είχε το χιπ χοπ στην τέχνη και τον πολιτισμό από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τη «Χρυσή Εποχή» των μέσων της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα των '90s και μέχρι σήμερα.



Στη δημοπρασία θα διατεθούν πάνω από 120 αντικείμενα. Πρόκειται για μοναδικά κομμάτια, έργα σύγχρονης τέχνης, φωτογραφίες, vintage και μοντέρνα ρούχα, ιστορικά και πρόσφατα σχεδιασμένα κοσμήματα και είδη πολυτελείας, σπάνια φυλλάδια και αφίσες, σημαντικές εκδόσεις και πολλά άλλα. Η πλειονότητα των αντικειμένων που προσφέρονται έχουν αποσταλεί απευθείας από καλλιτέχνες ή τα ιδρύματά τους και το πλήρες περιεχόμενο της δημοπρασίας θα ανακοινωθεί αργότερα.

Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο Ίδρυμα Δημόσιας Βιβλιοθήκης Queens, για να στηρίξει τα προγράμματα χιπ χοπ τους, που συντονίζονται από τον "Uncle" Ralph McDaniels, καθώς και το Building Beats, έναν μη κερδοσκοπικό κοινοτικό οργανισμό που διδάσκει τεχνολογία και επιχειρηματικότητα σε νέους μέσω μουσικών προγραμμάτων.

Η δημοπρασία διοργανώθηκε από την VP, Senior Specialist Cassandra Hatton σε συνεργασία με τη Monica Lynch, πρώην πρόεδρο της Tommy Boy Records (1981-1998), η οποία βοήθησε να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους θρύλοι όπως οι Afrika Bambaataa & Soulsonic Force, Queen Latifah, De La Soul, και Naughty by Nature, μεταξύ πολλών άλλων.

To στέμμα που φορούσε ο notorious b.i.g. όταν φωτογραφήθηκε ως ο βασιλιάς της Νέας Υόρκης το 1997. Εκτίμηση: 200,000 – 300,000$

Το 1983, ο Jean-Michel Basquiat έκανε την παραγωγή και εξέδωσε το Rammellzee Vs K-Rob "Beat Bop" 12" στη δική του εταιρεία Tartown, με εξώφυλλο και έργα από τον ίδιο. Εκτίμηση: 2,500 - 3,500$

Το κοστούμι που φορούσε ο Dr. Dre τόσο στη σκηνή όσο και στο εξώφυλλο του άλμπουμ "Rapped in Romance". Εκτίμηση: 25,000 - 35,000$

Beastie Boys, "Licensed to ill", Αφίσα συναυλίας (Νέα Υόρκη), 1987. Εκτίμηση: 1,000 - 1,500$

DJ Ross One, The Wall of Boom: Installation από 32 vintage boomboxes από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και τις αρχές των '90s, που εμφανίζονται μαζί σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ράφι και είναι συνδεδεμένα έτσι ώστε να λειτουργούν ως ένα μοναδικό σύστημα ήχου. Εκτίμηση: 70,000 - 100,000$