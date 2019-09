Την περασμένη Κυριακή, σ' ένα κατάμεστο γήπεδο στη Σεντσέν της Κίνας, η Γαλλία επικράτησε της Γερμανίας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντομπάσκετ.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο, το κλίμα ήταν φορτισμένο, όχι όμως για τον ίδιο λόγο. Η πόλη της Σεντσέν βρίσκεται 25 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της Κίνας με το Χονγκ Κονγκ, στο οποίο εδώ και μήνες συμβαίνουν μερικές από τις πιο μεγάλες και επεισοδιακές διαδηλώσεις από το 1997, όταν και έπαψε να ανήκει στη Βρετανική Κοινοπολιτεία και πέρασε στην κυριαρχία της Κίνας.

Χαρακτηριστικό της έντασης είναι πως την ίδια περίπου ώρα του αγώνα, διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα και κρυμμένοι πίσω από ομπρέλες για να μην καταγραφούν από τις κάμερες ασφαλείας, προσπαθούσαν –παρά την απαγόρευση– να αποκλείσουν την πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, στήνοντας ολόκληρα οδοφράγματα στον τερματικό σταθμό των λεωφορείων του αεροδρομίου, ενώ άλλοι κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο που οδηγούσε εκεί για να προκαλέσουν μποτιλιάρισμα.

Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει την Κίνα η όποια, πέρα από το Μουντομπάσκετ και τις διαδηλώσεις, είχε να αντιμετωπίσει και τον φονικό τυφώνα Λέκιμα, ο οποίος άφησε πίσω του τουλάχιστον 49 νεκρούς και 21 αγνοούμενους στην ανατολική παράκτια επαρχία Ζετζιάνγκ.

Στις 12 Αυγούστου, οι εικόνες με τα τανκς και τα στρατιωτικά οχήματα, τα οποία κινούνταν και στάθμευαν έξω ακριβώς από το στάδιο της Σεντσέν, όπου πρόκειται να αγωνιστεί και η Εθνική Ελλάδος στη δεύτερη φάση του τουρνουά εάν επικρατήσει της Νέας Ζηλανδίας, έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου, με τα διεθνή μέσα να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη κίνηση της κινεζικής πλευράς επίδειξη δύναμης.

