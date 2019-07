Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί στην Αμερική το βιβλίο του William D. Cohan με τίτλο "Four Friends: Promising Lives Cut Short" (Τέσσερις φίλοι: Πολλά υποσχόμενες ζωές που κόπηκαν πρόωρα), συμβαδίζοντας με την επέτειο των 20 χρόνων από τον θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ στις 16 Ιουλίου του 1999 όταν το μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο που ο ίδιος οδηγούσε με κατεύθυνση τη Μασαχουσέτη όπου θα γινόταν ο γάμος της ξαδέρφης του Ρόρι Κένεντι, κατέπεσε στις ακτές του Ατλαντικού σκοτώνοντας τον ίδιο, την σύζυγό του Κάρολιν και την αδελφή της Λόρεν.

Οι «τέσσερις φίλοι» του τίτλου είναι ο ίδιος ο συγγραφέας και οι τρεις συμμαθητές του από την Ακαδημία Andover Phillips στη Μασαχουσέτη που «νόμιζαν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα» αλλά έχασαν τη ζωή τους σε τραγικά δυστυχήματα πριν προλάβουν να κλείσουν τα 40 (οι άλλοι δύο πλην του Τζον Κένεντι Τζούνιορ ήταν ο Γουίλ Ντάνιελ και ο Χάρι Μπουλ, που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό και ιστιοπλοϊκό δυστύχημα αντίστοιχα). Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι από την προδημοσίευση του βιβλίου στο Vanity Fair και εστιάζουν στην βαθιά προβληματική (παρά τα αντίθετα φαινόμενα) σχέση του Τζον Κένεντι Τζούνιορ με την Κάρολιν Μπέσετ από τη στιγμή της γνωριμίας τους ως το τραγικό φινάλε.

Λίγες μέρες προτού πεθάνει η Τζάκι Κένεντι Ωνάση, τον Μάιο του 1994, είχε γράψει ένα γράμμα στον γιο της με τον όρο να ανοιχτεί μετά τον θάνατό της. «Κατανοώ την πίεση που θα πρέπει για πάντα να υποφέρεις ως ένας Κένεντι, παρότι σε φέραμε στη ζωή ως ένα μικρό, αθώο πλάσμα», έγραφε.

Ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ στα τέλη των '70s



Για τον Τζον Τζούνιορ (αντίθετα από τον υπόλοιπο κόσμο κανείς ποτέ στον κύκλο του δεν τον αποκαλούσε «Τζον-Τζον»), ο θάνατος της μητέρας του υπήρξε τρομακτικός και κρίσιμος για την αλλαγή της προσωπικότητάς του. «Μέχρι να πεθάνουν και οι δυο γονείς σου, δεν συνειδητοποιείς πραγματικά πόσο μόνος είσαι» θυμάται η διάσημη ρεπόρτερ του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ να της είχε πει τότε. Σύμφωνα όμως με τον φίλο του Γκάρι Γκίνσμπεργκ, ο Τζον μπορούσε να χειριστεί τον θάνατο καλύτερα από τον καθένα: «Είχε χάσει γονείς, ξαδέρφια, φίλους και όμως δεν φανέρωνε κανένα συναίσθημα. Θυμάμαι να τον ρωτάω 'Τζον, πώς διάολο το κάνεις;' Κι εκείνος μου απαντούσε, 'Έτσι έμαθα από την οικογένειά μου. Δεν βουλιάζεις στον θάνατο. Το κρατάς μέσα σου και συνεχίζεις».

Εκείνο τον καιρό περίπου ήταν που είδε για πρώτη φορά σ' ένα VIP showroom στου Calvin Klein, την Κάρολιν Μπέσετ, επικεφαλής τότε των δημοσίων σχέσεων της φίρμας...

Τον επόμενο Νοέμβριο, δύο μήνες περίπου αφότου είχαν συγκεντρωθεί οι φίλοι του στο θέρετρο των Κένεντι στο Martha's Vineyard για τον γάμο του με την Ντάριλ Χάνα που δεν έγινε ποτέ, ο Τζον και η Κάρολιν εθεάθησαν να φιλιούνται πλάι στη γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης. Το στιγμιότυπο βρέθηκε στο εξώφυλλο της New York Post, προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό του Μάικλ Μπέργκιν, μοντέλου εσωρούχων του Calvin Klein και 'on-and-off' ερωτικού συντρόφου της Κάρολιν. «Μην ασχολείσαι, δεν είναι τίποτα» τον είχε καθησυχάσει τότε εκείνη.

O πρώην της Κάρολιν Μπέσετ, Μάικλ Μπέργκιν, με τον οποίο συνέχισε να διατηρεί σχέσεις και μετά τον αρραβώνα της με τον Τζον Τζούνιορ

Τον Ιούλιο του 1995, ο Τζον πήρε την απόφαση να της κάνει πρόταση γάμου, προσφέροντας ένα πλατινένιο δαχτυλίδι πλαισιωμένο με διαμάντια και ζαφείρια, το οποίο του είχε προμηθεύσει ο Βελγο-Αμερικανός επιχειρηματίας Μόρις Τέμπελσαν, σύντροφος της μητέρας του μέχρι τον θάνατό της. Η Κάρολιν επιφυλάχτηκε να απαντήσει και τελικά αποδέχτηκε την πρόταση μετά από τρεις εβδομάδες. Όταν ο Μπέργκιν της ξαναζήτησε τον λόγο σχετικά με τη σοβαρότητα της σχέσης της με τον Τζον, εκείνη του είπε ξανά ότι ο Τζον ήταν «απλά φίλος που περνάει μια δύσκολη φάση και τον στηρίζω»... Θα συνέχιζαν να βλέπονται και αφότου είχε ξεκινήσει να συζεί με τον Τζον, όπως σημείωνε ο Μπέργκιν στα απομνημονεύματα του που εκδόθηκαν το 2004 με τον τίτλο "The Other Man".

Τον Μάρτιο του 1996, κι ενώ ο Μπέργκιν μόλις είχε πληροφορηθεί από «αποκαλυπτικό» δημοσίευμα του τύπου τον μυστικό αρραβώνα του Τζον και της Κάρολιν, εκείνη τον πήρε ξαφνικά τηλέφωνο και του ζήτησε να συναντηθούν, όπως κι έγινε μερικές μέρες μετά. Κάθισαν στο κρεβάτι της μαζί, κρατώντας χέρια χωρίς να μιλάνε μέχρι που εκείνη του είπε: «Ο λόγος που ζήτησα να σε δω είναι ότι ήμουν έγκυος και ήθελα μα μιλήσω με κάποιον». «Περιμένεις μωρό;» την ρώτησε, καθώς σίγουρα θυμόταν ότι όταν είχε μείνει έγκυος μαζί του, είχε αποφασίσει να κάνει έκτρωση. «Όχι» του απάντησε. «Το έχασα. Έκανα αποβολή».

Ο Τζον και η Κάρολιν παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο τον επόμενο Σεπτέμβριο, το γεγονός όμως είναι ότι εκείνη δεν είχε ξεπεράσει τη σχέση της με τον Μάικλ Μπεργκιν, ο οποίος μετακόμισε στο Λος Άντζελες τον Απρίλιο του 1997 για να ενταχθεί στο καστ του τηλεοπτικού Baywatch. Λίγο καιρό μετά όμως, η Κάρολιν τον πήρε τηλέφωνο ρωτώντας πότε θα ξαναβρεθούν. Σύμφωνα με το βιβλίο του Μπέργκιν, το ειδύλλιό τους αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο του 1997 και διατηρήθηκε "on and off" μέχρι την άνοιξη του 1998...

Η Κάρολιν Μπέσετ στη Νέα Υόρκη το 1997

Κατά τη διάρκεια μιας από τις πολλές φιλονικίες τους, η Κάρολιν αποκάλυψε στον Τζον ότι εξακολουθούσε να κοιμάται με τον Μπέργκιν. «Του πέταγε κατά καιρούς αυτό το όνομα κατάμουτρα», είπε στο Vanity Fair ο φίλος του ζεύγους, παραγωγός του Χόλιγουντ Κλίφορντ Στρέιτ. «Νομίζω ότι χρησιμοποιούσε τον Μάικλ Μπέργκιν με όποιον τρόπο μπορούσε για να αποσπάσει πράγματα από τον Τζον. Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που νόμιζε ότι η Κάρολιν θα διάλεγε τον Μάικλ αντί του Τζον, ήταν ο Τζον». Ο Τζον δεν ήταν σίγουρος αν πρέπει να την πιστέψει, αλλά κάτι οι απότομες αλλαγές στα κέφια της, κάτι η χρήση ναρκωτικών που έκανε η Κάρολιν, κάτι η ακραία της επιφυλακτικότητα, τελικά της ζήτησε να δει ψυχίατρο. Εκείνη συμφώνησε. Τον Μάρτιο του 1999, συμφώνησε κι ο ίδιος να επισκεφτούν μαζί σύμβουλο γάμου...

Στις 12 Ιουλίου του 1999, η Κάρολιν 'μετακόμισε' από το υπνοδωμάτιο τους και σε ένα χώρο του loft που διέμεναν μαζί όπου βρίσκονταν τα όργανα γυμναστικής του Τζον ενώ ο ίδιος πήγε να μείνει στο ξενοδοχείο Stanhope στην Πέμπτη Λεωφόρο, μερικά στενά πιο πέρα από το σπίτι που είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια.

Τις επόμενες μέρες έμοιαζε να βρίσκεται διαρκώς στο τηλέφωνο, αναλογιζόμενος φωναχτά πώς όλα στη ζωή του φαίνονταν να έχουν τεθεί εκτός ελέγχου. «Όλα καταρρέουν» είχε πει σ΄ ένα φίλο του. «Νοιώθω σα να καταρρέουν τα πάντα»...

Αυτοσχέδιος "βωμός" έξω από το διαμέρισμα του ζεύγους στη Νέα Υόρκη, 21 Ιουλίου 1999.

Με στοιχεία από το Vanity Fair