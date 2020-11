Θέατρο Online: διεθνείς και εγχώριες παραστάσεις σε live streaming και on demand

Καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας σαρώνει ολόκληρη την Ευρώπη και το δεύτερο lockdown μάς έχει κλείσει στο σπίτι, η πλειονότητα των Ευρωπαίων επέστρεψε στη συνθήκη της άνοιξης, δηλαδή στην παρακολούθηση παραστάσεων στο Διαδίκτυο. Τα περισσότερα θέατρα είναι κλειστά, παρ' όλα αυτά έχουν ανακοινώσει το ρεπερτόριό τους, ενώ πολλά βρίσκονται σε πρόβες, ευελπιστώντας να ανοίξουν, ενώ η πιθανότητα για μια σειρά από πρεμιέρες τον Δεκέμβρη δεν είναι μακρινή.



Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, αυτήν τη στιγμή αρκετοί θεατρικοί οργανισμοί διεθνώς προβάλλουν, μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους, πετυχημένες βιντεοσκοπημένες παραστάσεις τους ή δείχνουν σε live streaming πρόσφατες παραγωγές ή ακόμα και πρεμιέρες. Αυτό ακριβώς κάνει στην Ελλάδα το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών και το Θέατρο Πορεία.



Επισκεφθήκαμε τις ιστοσελίδες μερικών από αυτούς τους οργανισμούς και συλλέξαμε ενδιαφέρουσες παραστάσεις που οι θεατρόφιλοι μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Ξεκινώντας από τη Μεγάλη Βρετανία και την πιο «θερμή» θεατρική πιάτσα του κόσμου, το Λονδίνο, διαπιστώσαμε ότι πράγματι η καλλιτεχνική της κοινότητα πλήττεται ιδιαίτερα. Το γεγονός της περιόδου είναι ότι το Old Vic ξεκινάει στις 12/12 την παράσταση Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα του Κάρολου Ντίκενς σε διασκευή του Jack Thorne και σκηνοθεσία του Matthew Warchus, με πρωταγωνιστή τον Andrew Lincoln. Χωρίς κοινό, σε άδεια αίθουσα και σε μορφή live streaming, θα παίζεται μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, 24/12. Το αντίτιμο (20, 30, 40, 55, 65 λίρες) εξαρτάται από το τι πιστεύει κάθε συνδρομητής ότι πρέπει να πληρώσει, λαμβάνοντας υπόψη πόσοι θα παρακολουθήσουν την παράσταση.

Παράλληλα, κάποιες πρόσφατες βιντεοσκοπημένες επιτυχίες είναι αυτήν τη στιγμή online, όπως η βραβευμένη με 3 Ολίβιε φεμινιστική κωμωδία Emilia του Globe, που θα παίζεται μέχρι τις 2/12, με εισιτήριο που κυμαίνεται από 5 έως 100 λίρες (και εδώ ο θεατής πληρώνει κατά συνείδηση), και το γλυκόπικρο μιούζικαλ The last five years του δραστήριου Southwark Playhouse, που θα είναι διαθέσιμο μεταξύ 26 και 29/11 μέσω του stream.theatre, με το εισιτήριο στις 15 λίρες. Σε live streaming μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και το Poltergeist του Φίλιπ Ρίντλεϊ, επίσης παραγωγή του Southwark Playhouse, για δύο παραστάσεις στις 21 και 22/11, με το εισιτήριο στις 15 λίρες.

Στις 29/11, στις 19:00 ώρα Βρετανίας, στη διαδικτυακή παράσταση One knight only θα πραγματοποιηθεί ένα live online Q&A μέσω Zoom ανάμεσα σε ιερά τέρατα όπως ο Ίαν Μακέλεν, ο Ντέρεκ Τζάκομπι, η Τζούντι Ντεντς και η Μάγκι Σμιθ. Ο Κένεθ Μπράνα θα αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή. Το εισιτήριο, το οποίο πρέπει να κλείσει κανείς το αργότερο μία ώρα πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, είναι φιξαρισμένο στις 45 λίρες και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση άπορων ηθοποιών. Κρατήσεις εδώ.

«Η Τρικυμία» του Σαίξπηρ, με τον Κρίστοφερ Πλάμερ ως Πρόσπερο, στις 3 και 4/12.



Στις 3 και 4/12, το Stratford Festival YouTube Channel παρουσιάζει την Τρικυμία του Σαίξπηρ, με τον Κρίστοφερ Πλάμερ ως Πρόσπερο. Η παραγωγή είναι του Φεστιβάλ του Στράτφορντ, του 2010, και είναι δωρεάν. Από τις 22/11 έως τις 4/12 θα παίζει στο PBS.org το Πολύ κακό για το τίποτα, μια ελεύθερη μεταφορά του νεοϋορκέζικου Shakespeare in the Park από τον βραβευμένο με Τόνι σκηνοθέτη Κένι Λέον. Από την ίδια πλατφόρμα θα διατίθεται έως τις 4/12 το περίφημο Red με τον Άλφρεντ Μολίνα, σε μια παραγωγή του 2018 από το Wyndham's Theatre του Λονδίνου. Μια άλλη παράσταση, την οποία μπορεί κανείς να δει ελεύθερα στο CurveOnline.co.uk, είναι η μεταφορά της ταινίας Ωραίο μου πλυντήριο, βασισμένη στην ταινία των '80s, παραγωγής του Leicester's Curve Τheatre. Περισσότερες βιντεοσκοπημένες αγγλόφωνες παραγωγές μπορεί να αγοράσει κανείς εδώ.



Επειδή όλα τα θέατρα της Νέας Υόρκης είναι κλειστά, τόσο του Broadway όσο και του off Broadway, έως τις 30/5 του 2021, όσοι ενδιαφέρονται να ζήσουν τη μυσταγωγία των μιούζικαλ και του αμερικανικού θεάτρου η πλατφόρμα Broadway HD προσφέρει με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή εκατοντάδες επιλογές από ένα πλούσιο αρχείο, το οποίο έχει δωρεάν δοκιμή επτά ημερών.



Εν τω μεταξύ, η Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, η οποία έχει αναστείλει το πρόγραμμά της για τη χειμερινή σεζόν 2020-21, παρουσιάζει σε καθημερινή βάση, μέσω του προγράμματος «Nightly Met Opera Streams», κινηματογραφημένες παραστάσεις των τελευταίων 14 ετών. Η προβολή καθεμίας θα είναι διαθέσιμη για 23 ώρες. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του Met Opera on Demand και apps της Apple και της Amazon, αλλά και από συσκευές Samsung Smart TV. Στις 20/11 θα παρουσιάσει το Dialogues des Carmélites του Πουλένκ, στις 21 την Tουραντότ του Πουτσίνι και στις 22 το Wozzeck του Berg.

«Dialogues des Carmélites» του Πουλένκ στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης στις 20/11. Φωτ.: Ken Howard / Met Opera



Όσον αφορά το γερμανικό θέατρο, η περίφημη Σάουμπινε του Βερολίνου διαθέτει δωρεάν για τρεις μέρες μια σειρά από παλιότερες παραστάσεις της. Μέχρι τις 20/11 θα παρουσιάζεται η αγγλόφωνη παραγωγή του 2017, Επιστροφή στη Ρεμ, βασισμένη στο βιβλίο του Ντιντιέ Εριμπόν, σε σκηνοθεσία Όστερμαϊερ. Την ίδια μέρα (και μέχρι και τις 23/11) θα παίζονται οι Βάκχες του Ευριπίδη, μια παραγωγή του 1974, από τις 24 έως τις 27/11 το Trust του Φαλκ Ρίχτερ, παραγωγής του 2009, και από τις 27 έως τις 30/11 το Ορλάντο της Βιρτζίνια Γουλφ, σε σκηνοθεσία της Κέιτι Μίτσελ, παραγωγής του 2019. Διαθέσιμα εδώ.



Το Maxim Gorki Theater, επίσης του Βερολίνου, παρουσιάζει το Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden (Και σίγουρα ο κόσμος εξαφανίστηκε μαζί μου) της Σιμπίλε Μπεργκ, με αγγλικούς υπότιτλους και ένα συμβολικό εισιτήριο των 5 ή 3 ευρώ (20/11, 2 & 30/12) και στις 25 και 27/11 το Death Positive - States of Emergency του Γιάελ Ρόνεν. Αναζητήστε τα εδώ.



Το Deutsches Theater Berlin στις 20/11 κάνει μια live stream πρεμιέρα του Μαγικού Βουνού του Τόμας Μαν σε σκηνοθεσία του Σεμπάστιαν Χάρτμαν στο www.deutschestheater.de, ενώ η πλατφόρμα World Theatre in Sofia, τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου σκηνοθέτη βουλγαρικής καταγωγής Ντίμιτερ Γκότσεφ, ανεβάζει τη Μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μίλερ, από τις 22 έως τις 25/11, με τον ίδιο στον κεντρικό ρόλο. Στα γερμανικά, με βουλγαρικούς υπότιτλους, εδώ.

Τέλος, για τους γαλλόφωνους, η πλατφόρμα του παριζιάνικου L'Officiel des spectacles προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σημαντικών παραστάσεων κλασικού αλλά και σύγχρονου ρεπερτορίου από την Κομεντί Φρανσέζ και από άλλα σημαντικά θέατρα της Γαλλίας.

«Το Θείο Τραγί» του Άρη Μπινιάρη. Φωτ.: Γιώργος Βιτσαρόπουλος

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το Εθνικό Θέατρο έχει ξεκινήσει ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων της τρέχουσας παραγωγής του χωρίς κοινό. Στις 21/11 θα είναι διαθέσιμο στη σελίδα livestream.n-t.gr, στις 20:30, το Σ' εσάς που με ακούτε της Λούλας Αναγνωστάκη από τη Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Αβρανά, με εισιτήριο 8 ευρώ. Ακολουθούν οι παραστάσεις Η κυρία του Μαξίμ του Φεντό, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, και το Φεγγάρι από χαρτί των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, σε δική τους σκηνοθεσία – ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες.

Το Θέατρο Πορεία, που από την πρώτη στιγμή έχει δείξει μεγάλη δραστηριότητα με παραστάσεις real time live streaming, έχει ανακοινώσει την Ευρυδίκη της Σάρα Ρουλ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου (22/11), το Θείο Τραγί του Άρη Μπινιάρη (29/11) και τον Αρίστο του Γιώργου Παπαγεωργίου, εμπνευσμένο από τον Γύρο του θανάτου του Θωμά Κοροβίνη (29/11). Η ώρα έναρξης των προβολών είναι στις 21:00 και η τιμή του εισιτηρίου στα 7 ευρώ.



Το Φεστιβάλ Αθηνών ξεκινάει τον Δεκέμβριο μια δική του πρωτοβουλία, ανασύροντας την παλιά συνθήκη του ραδιοφωνικού θεάτρου, με το «Radio Plays / Ραδιοφωνικό θέατρο με κομμένη την ανάσα». Πέντε σημαντικοί δημιουργοί, ο Γιάννης Χουβαρδάς, o Δημήτρης Καταλειφός, ο Αργύρης Ξάφης, η Μαρία Μαγκανάρη και ο Γιώργος Κουτλής, ανέλαβαν τη σκηνοθεσία ισάριθμων ραδιοφωνικών έργων, βασισμένων σε ελληνικά αστυνομικά διηγήματα, ενώ κορυφαίοι ερμηνευτές της ελληνικής τζαζ σκηνής συνθέτουν μουσική ειδικά γραμμένη για τα έργα αυτά. Η πρεμιέρα των έργων θα γίνει μέσα από τα podcasts της LiFO με δωρεάν ακρόαση για όλους. Τα έργα είναι ο Ξένος της Αθηνάς Κακούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, οι Κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής του Φίλιππου Φιλίππου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταλειφού, το Θα σε δω στην κόλαση, γλυκιά μου του Βασίλη Δανέλλη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, το Μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας του Νεοκλή Γαλανόπουλου, σε σκηνοθεσία Αργύρη Ξάφη, και η Ανθρώπινη Συμπύκνωση της Αμάντας Μιχαλοπούλου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή.



Εν τω μεταξύ, η Εθνική Λυρική Σκηνή ξεκινάει μια νέα διαδικτυακή τηλεόραση με όπερα, μπαλέτο, μουσική και μουσικό θέατρο με την επωνυμία GNO TV. Η πρεμιέρα της έχει οριστεί για τις 25/11 με την πρώτη διαδικτυακή προβολή της πρόσφατης επιτυχημένης παραγωγής Μαντάμα Μπατερφλάι και τη σπουδαία υψίφωνο Ερμονέλα Γιάχο στον ομώνυμο ρόλο. Συνδεθείτε εδώ και παρακολουθήστε σπουδαίες παραστάσεις με εισιτήριο 10 ευρώ.

«Μαντάμα Μπατερφλάι» με τη σπουδαία υψίφωνο Ερμονέλα Γιάχο. Φωτ.: Valeria Isaeva/Εθνική Λυρική Σκηνή



To Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, που είναι ιδιαίτερα δραστηριοποιημένο ψηφιακά σε ό,τι έχει να κάνει με μουσική, έχει εξασφαλίσει αποκλειστική συνεργασία με τη διάσημη ομάδα χορού Βatsheva Dance Company για την παγκόσμια πρεμιέρα του Υag - The Movie, του νέου έργου του χορογράφου Ohad Naharin. Μια παραγωγή ειδικά σχεδιασμένη για την οθόνη (one-time screening), όπου ο δημιουργός χρησιμοποιεί την κινηματογραφική γλώσσα, την οποία συνδυάζει με τον χορό. Το Μέγαρο προσφέρει με μειωμένο ηλεκτρονικό εισιτήριο των 10 ευρώ την online αναμετάδοση στις 21/11, στις 21:00. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα.



Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η πάντα δυναμική και δραστήρια Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που, μέσω του καναλιού της στο YouTube, έχει αρχίζει να ανεβάζει από το προηγούμενο lockdown sold-out παραστάσεις, podcasts, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα, συναυλίες. Καθημερινά προσφέρει καλλιτεχνικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής, χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό. Οι πιο πρόσφατες παραγωγές που ανέβηκαν στο Διαδίκτυο είναι το Σώσε του Mάικλ Φρέιν, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, και η Αντιγόνη-Lonely Planet της Λένας Κιτσοπούλου, ενώ αυτή την Κυριακή 22/11 κάνει πρεμιέρα η Αποκάλυψη του Ιωάννη, σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Αναζητήστε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.

