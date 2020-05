Τον Σεπτέμβριο του 1978 ο Τένεσι Ουίλιαμς, καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή «Desert Island Discs» του BBC, είχε μιλήσει για οκτώ από τα πιο αγαπημένα του μουσικά κομμάτια. Σύμφωνα με το concept της εκπομπής έπρεπε να επιλέξει τους δίσκους που θα έπαιρνε μαζί του αν βρισκόταν ναυαγός σε ένα έρημο νησί και να εξηγήσει τους λόγους που τα συγκεκριμένα κομμάτια σήμαιναν κάτι γι’ αυτόν – ένα είδος αυτοβιογραφίας μετά μουσικής.

Στην κουβέντα με τον παρουσιαστή δεν μιλά ούτε για την ομοφυλοφιλία, ούτε για την εξάρτησή του από το ποτό και τα ναρκωτικά, αλλά κάποια στιγμή προσεγγίζουν το θέμα της κατάθλιψης και αναφέρονται στην αγαπημένη αδερφή του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα που έπασχε από σχιζοφρένεια.

Εκτός από τα αγαπημένα του κομμάτια που παραθέτουμε κάτω, πατώντας εδώ μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή και τον Ουίλιαμς, με τη χαρακτηριστική προφορά του αμερικάνικου νότου, να μιλά για τις ενδιαφέρουσες μουσικές επιλογές του αλλά και για τη μέρα που μαζί με τη μητέρα του συνάντησε τον Έλβις στο Χόλιγουντ.

Τα 8 αγαπημένα τραγούδια του Τένεσι Ουίλιαμς

Harry Belafonte, Danny Boy

Alma Gluck, Louise Homer, Oh, That We Two Were Maying

The Beatles, A Day In The Life

The Ink Spots, If I Didn't Care

Elvis Presley, Love Me Tender

Sarah Vaughan, The Shadow Of Your Smile

Tito Schipa, Quiereme Mucho

Judy Garland, Me and My Shadow

Το «Λεωφορείο ο Πόθος» με την Γκίλιαν Άντερσον στον ρόλο της Μπλανς Ντιμπουά προβάλλεται σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου από το κανάλι του National Theatre στο YouTube.