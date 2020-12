ADVERTORIAL

Όλη η μαγεία των παραμυθιών βρίσκεται στο φινάλε. Σε εκείνο το «αυτοί 'ζήσαν καλά κι εμείς καλύτερα» που σε γεμίζει χαρά και ελπίδα ότι μπορεί τελικά να υπάρχει happy end. Αυτό το happy end είναι που αναζητούμε περισσότερο από ποτέ αυτές τις μέρες, ελπίζοντας ότι όλα θα τελειώσουν και θα ζήσουμε όπως πριν, αφήνοντας πίσω μας το lockdown. Μέχρι τότε η ατμόσφαιρα των παραμυθιών έρχεται στο σπίτι μας μέσα από τα αγαπημένα σημεία της Αθήνας που μοιάζουν να έχουν βγει από παιδικό βιβλίο. Το efood φροντίζει να κάνει την παραμονή στο σπίτι πιο ευχάριστη παρουσιάζοντας νέες συνεργασίες, αλλά κυρίως αναλαμβάνοντας να φέρει στην πόρτα σου τις λατρεμένες γεύσεις τους, ώστε να νιώσεις πιο κοντά στα στέκια που φτιάχνουν την καθημερινότητά σου.



Λαχταριστά πολύχρωμα ντόνατς, κρουασάν και τάρτες, γλυκά και τούρτες πασπαλίζονται με ζάχαρη, σοκολάτα, πολύχρωμα κουφετάκια και πολλή πολλή παραμυθένια χρυσόσκονη και έρχονται στην πόρτα μας με τον στόλο του efood για να μας φέρουν λίγη μαγεία αλλά και να μας θυμίσουν ότι δεν χρειάζεται να στερηθούμε μικρές απολαύσεις επειδή είμαστε μέσα στο σπίτι. Αντίθετα, ακριβώς τώρα αυτές οι απολαύσεις γίνονται ανάγκη και αποτελούν μικρές αναλαμπές χαράς. Σαν τη νεράιδα που χτυπά με το μαγικό της ραβδί και όλα γίνονται πολύχρωμα και γιορτινά, έτσι και το efood χτυπά το κουδούνι σου για να κάνει την καθημερινότητα πιο γιορτινή και ευχάριστη. Οι κατάλογοι από τα παραμυθένια σποτ της Αθήνας σε περιμένουν να σου χαρίσουν λίγη από τη μαγεία των γεύσεών τους.



Trick or Treat

Το στέκι του Περιστερίου με τα παστέλ marshmallows, τα χρωματιστά γλειφιτζούρια και τις λαχταριστές λιχουδιές φέρνει στην πόρτα σου το σοκολατένιο κέικ Charlie & a piece of chocolate με γέμιση από μους σοκολάτας, το σοκολατένιο κέικ φουντουκιού Harry Poter and the container of secrets κι ένα σωρό ακόμα επιλογές που θα σε κάνουν να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στον κόσμο των παραμυθιών.



Όλυρα

Στο Όλυρα η ποιότητα των υλικών είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό, άλλωστε, εγγυάται και το όνομά του. Εκτός από τα γλυκίσματα και τα αρτοπαρασκευάσματα, εδώ θα βρεις μοναδικές βασιλόπιτες για να πάει καλά ο νέος χρόνος (και ποιος δεν το εύχεται αυτό;) αλλά και μοναδικά γιορτινά γλυκά όπως μελομακάρονα και κουραμπιέδες για να φέρεις τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο σπίτι σου.



Cap Cap

Το παραμυθένιο Cap Cap ετοιμάζει μια σειρά από γλυκίσματα που μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου ένα χειμωνιάτικο απόγευμα αφήνοντας τη μαγεία των υλικών και των χρωμάτων να σε παρασύρουν. Ανάμεσα σε γεύσεις όπως το μοναδικό Mud Pie πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις την classic Butterbeer και το μοναδικό Witchino freddo με κομμάτια φουντουκιού και λευκή σοκολάτα. Κι αυτό είναι μαγεία!



Fairytale

Παραμυθένιες τούρτες, γλυκά και λιχουδιές που είναι λες και τα έφτιαξε η καλή νεράιδα ή ο λαγός του παραμυθιού. Fairytale cheesecake, Millefeuille Bueno, Death by chocolate κι ένα σωρό άλλες δημιουργίες έρχονται στην πόρτα σου για να σου αποδείξουν ότι και η ζωή στο σπίτι μπορεί να γίνει λίγο πιο παραμυθένια.



Το efood σου χτυπά την πόρτα σαν το καλό ξωτικό του Χριστουγεννιάτικου παραμυθιού και φέρνει γεύσεις μοναδικές που κάνουν την καθημερινότητα στο σπίτι πιο χρωματιστή. Νιώσε αυτή τη μαγεία όσο πιο έντονα μπορείς.