Solo Gelato

Απλώς... παγωτό στην πιο αυθεντική του μορφή.

Solo gelato σημαίνει «απλώς παγωτό», αλλά σε αυτή την περίπτωση σημαίνει «απλώς το καλύτερο παγωτό», αφού εδώ θα απολαύσεις γεύσεις που διακρίθηκαν με το βραβείο του Kαλύτερου Παγωτού στην Ευρώπη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγωτού του Βερολίνου το 2012. Όσο για τoν τίτλο «Artigianale Gelateria», εξυπηρετείται στο έπακρον, αφού όλα τα παγωτά δημιουργούνται εξ ολοκλήρου στον πάγκο του εργαστηρίου με φρέσκα φρούτα εποχής και τις καλύτερες πρώτες ύλες, χωρίς καμία προσθήκη συντηρητικών, χρωστικών ή άλλων χημικών ουσιών. Εξάλλου, ο δημιουργός του Solo Gelato, o Νίκος Χριστογεώργος, ως τρίτη γενιά ακολουθεί την παράδοση του παππού παγωτοποιού με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα και στις παραδοσιακές συνταγές του 1951.

Η γευστική εμπειρία που θα βιώσεις στο Solo Gelato βασίζεται στις ολόφρεσκες πρώτες ύλες και στους συνδυασμούς των υλικών που αναδεικνύονται αρμονικά σε κάθε μπουκιά. Δίπλα στις κλασικές συνταγές θα βρεις γεύσεις χωρίς ζάχαρη (με στέβια και σιρόπι αγαύης) και χωρίς γλουτένη αλλά και κάποιες προτάσεις που αποτελούν σήμα κατατεθέν για το gelato spot του Χαλανδρίου, όπως το παραδοσιακό καϊμάκι με σαλέπι και μαστίχα Χίου, το σορμπέ σοκολάτας με κακάο Criollo, το φιστίκι Σικελίας (100% IGP) και το φουντούκι Πιεμόντε (100% IGP). Ανάμεσα στις γεύσεις που ανανεώνονται θα βάλεις αμέσως στο μάτι (και στο στόμα) το Μediterraneo με αμύγδαλο, φιστίκι, ξύσμα από πορτοκάλι και λεμόνι, την αλατισμένη καραμέλα, το καζάν ντιπί με βουβαλίσιο γάλα αλλά και μια σειρά από σορμπέ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, φτιαγμένα από βιολογικά φρούτα. Στο Solo Gelato η απόλαυση έχει τη δική της, χειροποίητη συνταγή.

Solo Gelato, Παπανδρέου 44, Χαλάνδρι, 210 6813622, Γλυφάδα, Κέρκυρα, Ρόδος (Φαληράκι), Σαντορίνη (Οία & Θήρα), Πόρτο Χέλι, Κρήτη (Χερσόνησος), www.sologelato.gr, FB: sologelato.gr

Kokkion

Το κεφάλαιο «παγωτό» ξαναγράφεται μέσα από ιδιαίτερους συνδυασμούς.

Λένε πως για να καταλάβεις την ποιότητα ενός παγωτού πρέπει να δοκιμάσεις τις κλασικές γεύσεις βανίλια και σοκολάτα. Στο Kokkion η δοκιμή αυτή θα σε πείσει, αποδεικνύοντας ότι αυτό το στέκι έχει να προσφέρει τη δική του σημαντική εκδοχή στο χειροποίητο παγωτό. Το όνομα του Βασίλη Παπαματθαίου (από την εταιρεία «Παράξενες Ύλες» που προμηθεύει τις πιο σημαντικές κουζίνες σε όλη την Ελλάδα) βρίσκεται πίσω από τις ιδιαίτερες συνταγές που μπορείς να απολαύσεις στο Kokkion, αναθεωρώντας ό,τι γνώριζες μέχρι τώρα για το παγωτό.

Το παρφέ που φτιάχνεται καθημερινά στο χέρι και προσφέρεται αφράτο και λαχταριστό με αμύγδαλο, βερίκοκο, κακάο και ρούμι είναι από εκείνες τις γεύσεις που πρέπει να δοκιμάσεις. Οι λάτρεις της σοκολάτας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην bitter με φρούτα του πάθους, τη γάλακτος με κονφί πορτοκάλι και την bitter 85% με κομμάτια σοκολάτας. Όσο για το κεφάλαιο «σορμπέ», το Kokkion το ξαναγράφει με τον δικό του τρόπο ή μάλλον με τους δικούς του συνδυασμούς που εκπλήσσουν με την ισορροπία τους. Το λεμόνι με λουίζα, το μανταρίνι με τζίντζερ και το βερίκοκο με δενδρολίβανο είναι από τις must επιλογές που επιβεβαιώνουν πως εδώ η τέχνη της υψηλής ζαχαροπλαστικής κάνει τα δικά της, μικρά θαύματα.

Σε λίγες μέρες το Kokkion στήνει στην οδό Αθηνάς τραπεζάκια για να σου σερβίρει σε ποτήρι 4 ιδιαίτερες γεύσεις που έχει εμπνευστεί ο Βασίλης Παπαματθαίου. Θα σου αποκαλύψουμε μόνο τα ονόματα: Φρούτα, Λευκό, Πάθος και Σόκο - καφές. Εξάλλου, όταν μιλάμε για το Kokkion, δεν χρειάζεται να ξέρεις περισσότερα... Απλώς να το απολαύσεις!

Kokkion, Πρωτογένους 2, Αθήνα, 6981 563511, www.kokkion.com, FB: KokkionIceCream, Instagram: kokkionicecream

Zuccherino

Η απόλαυση σε αμέτρητες γεύσεις.

Αν είσαι λάτρης του παγωτού, γνωρίζεις πολύ καλά το συναίσθημα του διλήμματος όταν βρίσκεσαι μπροστά από μια βιτρίνα με γεύσεις και δεν ξέρεις ποια να διαλέξεις. Στα Zuccherino αυτό το συναίσθημα είναι ο πιο γλυκός προβληματισμός, που πηγαίνει παρέα με την ατελείωτη ποικιλία προτάσεων που σου προσφέρουν. Κλασικές συνταγές αλλά και ιδιαίτεροι συνδυασμοί που καλύπτουν οποιαδήποτε γαστρονομική αναζήτηση. Όλα, φτιαγμένα με φρέσκο γάλα και τις πιο αγνές πρώτες ύλες, παρασκευάζονται στο εργαστήριο κάθε καταστήματος σε καθημερινή βάση, χωρίς συντηρητικά και περιττές θερμίδες.

Μαζί με τα all time classic καϊμάκι, φιστίκι, σοκολάτα και φράουλα, που θυμίζουν κάτι από τα παιδικά σου χρόνια, σου προτείνουμε να δοκιμάσεις μερικές από τις best seller γεύσεις Zuccherino όπως Cookies, Death by Chocolate, Caprice και Bueno. Εξάλλου, οι gelato masters των Zuccherino συνεχώς δοκιμάζουν νέες συνταγές για να σου προτείνουν κάτι καινούργιο. Αυτό το καλοκαίρι θα σημαδευτεί από τις νέες γεύσεις Ruby Chocolate, Cookies Caramel, Magic Unicorn και παστέλι αμυγδάλου, ενώ το Fior di Latte παραμένει ο πρωταγωνιστής της κατηγορίας gelato, όπου η γεύση και τα αρώματα από την «καρδιά του γάλακτος» αναδεικνύονται μοναδικά για να σου αποδείξουν τι σημαίνει αληθινό παγωτό!

Στα must try ανήκουν τα δροσιστικά sorbetto Zuccherino που προσφέρονται σε αμέτρητες επιλογές, όπως καρπούζι, μάνγκο, dark chocolate και λάιμ, ενώ όσοι προσέχουν τη διατροφή τους μπορούν να γευτούν κάποια από τις προτάσεις χωρίς γλουτένη, γάλα ή ζάχαρη. Απαραίτητο συμπλήρωμα σε κάθε επιλογή σου, τα τραγανά χωνάκια, που είναι γεμάτα σοκολάτα, ή τα φρεσκοψημένα βαφλάκια που απογειώνουν τη γεύση. Στα Zuccherino το παγωτό γίνεται η απόλυτη απόλαυση για όλους!

Zuccherino, Π. Φάληρο: Πρωτέως & Σειρήνων 48 , 210 9845238 // Π.Φάληρο: Αγ. Αλεξάνδρου 41 & Ναϊάδων, 210 9830049 // Πλατεία Ν. Σμύρνης: 2ας Μαΐου 12, 210 9357590 // Μοναστηράκι: Μητροπόλεως 80, 210 32 13 015, [email protected], www.zuccherino.gr, Facebook, Ιnstagram

Μαραμπού

Χειροποίητο παγωτό που περνά από τη θεωρία στην πράξη.

Τι σχέση μπορεί να έχει ένα καλό μπουκάλι κρασί, ο Νίκος Καββαδίας και η δροσιστική γεύση του αυθεντικού παγωτού; Κι όμως, το Μαραμπού στην Αρχελάου συνδυάζει μια σειρά από διαφορετικές ιστορίες, πετυχαίνοντας να γράψει τη δική του στο κεφάλαιο Αrtigianale Gelato (παγωτό χειροποίητο, χωρίς κανένα έτοιμο μείγμα). H Βίκυ Περιστάνογλου, γευσιγνώστρια κρασιών, είχε όνειρο ένα παγωτατζίδικο, και μάλιστα στη γειτονιά της, όχι στο κέντρο της Αθήνας. Η εκπαίδευσή της στη Ρώμη πάνω στον τέχνη του παγωτού ήταν η αρχή για να πραγματοποιήσει το όνειρό της και η συνεργασία με τον Ιγκόρ Τσομλεκτσόγλου υπήρξε η βάση πάνω στην οποία γεννήθηκε το Μαραμπού.

Ένας χώρος που σου προσφέρει αποκλειστικά κλασικές αλλά και ψαγμένες γεύσεις παγωτού (άντε, και νερό...), όπου την προσοχή σου δεν αποσπά κανένα άλλο «συμπληρωματικό» προϊόν, και σε προϊδεάζει για την εξειδίκευση αλλά και τις μοναδικές προτάσεις. Με πρώτες ύλες που καταφθάνουν από την Ιταλία και διάφορα μέρη της Ελλάδας, το Μαραμπού έχει να σου προτείνει το κλασικό Fior di Latte, την υπέροχη σοκολάτα που θα σε κάνει να καταλάβεις τη διαφορά, αλλά και γεύσεις βασισμένες στο ελληνικό στοιχείο, όπως το παγωτό ρυζόγαλο, η κρέμα με κρόκο Κοζάνης, το γιαούρτι, καθώς και μια συνταγή φτιαγμένη με μαύρη μπίρα από τη μικρή ελληνική ζυθοποιία Midnight Circus.

Στα must του Μαραμπού είναι τα σορμπέ (το πεπόνι, η φράουλα από βιολογικά φρούτα και το φιστίκι θα σε ενθουσιάσουν), ενώ εκείνο που θα εκτιμήσεις ιδιαίτερα είναι πως όλες οι γεύσεις ανήκουν στην κατηγορία «καθαρή ετικέτα χωρίς Ε, συντηρητικά ή χημικά συστατικά». Το Μαραμπού στην Αρχελάου, που πήρε το όνομά του από το ποίημα του Καββαδία, δίνει στο παγωτατζίδικο μια άλλη διάσταση.

Μαραμπού, Αρχελάου 17, Παγκράτι, 210 7247037, FB: Maraboo Ice Cream, Instagram: marabooicecream

The Ice Cream Shop

Παγωτό που σε κάνει φανατικό.

Όταν ακούς «Ice cream shop», ξέρεις ακριβώς τι θα βρεις. Εκείνο που δεν φαντάζεσαι είναι τι θα γευτείς, αφού υπάρχει παγωτό και παγωτό. Και το παγωτό του Ice cream Shop είναι από εκείνα που εκπροσωπούν το είδος υπερήφανα, δημιουργώντας νέα δεδομένα στη γευστική σου αναζήτηση. Από το 2013 το Ice Cream Shop στο Μοναστηράκι έχει φέρει στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας τη λαχταριστή γεύση του γνήσιου ιταλικού gelato που βασίζεται στις ολόφρεσκες και ποιοτικές πρώτες ύλες. Γιατί στο παγωτό όλα ξεκινούν από τα υλικά που αναδεικνύουν κάθε γεύση χωρίς πρόσθετα συντηρητικά, τεχνητά χρώματα ή άλλα χημικά πρόσθετα. Για να καταλάβεις τη διαφορά, αρκεί να δοκιμάσεις κάποια από τις κλασικές γεύσεις, όπως η βανίλια Ταϊτής ή η σοκολάτα Domori 100% Ρeru, που θα σου συστήσουν μια νέα εμπειρία απόλαυσης.

Ανάμεσα στις ιδιαίτερες προτάσεις ξεχωρίζουν το αράπικο φιστίκι με αλμυρή καραμέλα, η λευκή σοκολάτα με φρούτα του πάθους και το cheesecake, αν και είναι σίγουρο πως κάθε φορά που θα περνάς από το Ice Cream Shop θα ζητάς να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο, ανακαλύπτοντας συνδυασμούς που θα σε ενθουσιάσουν. Για να ολοκληρώσεις την απολαυστική εμπειρία συνδύασε με το παγωτό σου τις απίθανες τραγανές βάφλες που αρωματίζονται με παραδοσιακά ελληνικά μυρωδικά ή την περίφημη βάφλα Λιέγης με την καραμελωμένη επιφάνεια που θα σε κάνει φανατικό οπαδό της. Άλλωστε, το Ice Cream Shop έχει δημιουργηθεί για τους φανατικούς λάτρεις του παγωτού αλλά και για όσους γίνονται φανατικοί μετά την πρώτη μπουκιά. Μια δοκιμή θα σε πείσει!

The Ice Cream Shop, Πλ. Μοναστηρακίου 7, Αθήνα, 210 3213153, FB: theicecreamshop.monastiraki, Instagram: the.icecreamshop

Crêpe Diem

Μια παγωτομηχανή που σε ταξιδεύει στο παρελθόν.

Όσο μακριά κι αν φτάσει η γαστρονομική σου αναζήτηση, όσο κι αν αυξηθούν οι απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, ορισμένες γεύσεις της παιδικής σου ηλικίας πάντα θα σε ενθουσιάζουν όπως όταν ήσουν πιτσιρίκι και μετρούσες τα παγωτά του καλοκαιριού. Το παγωτό μηχανής είναι μία από εκείνες τις γευστικές αναμνήσεις που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά, ειδικά όταν σου προσφέρεται φρέσκο στους πιο λαχταριστούς συνδυασμούς που μπορείς να σκεφτείς. Στο Crépe Diem, δίπλα στις ξεχωριστές κρέπες, αλμυρές και γλυκές, θα βρεις θεϊκό παγωτό μηχανής στις κλασικές γεύσεις βανίλια, σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα, αλλά και σε συνδυασμούς που θα σε εκπλήξουν ευχάριστα.

Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις το ανάμεικτο σοκολάτα μπανάνα και σοκολάτα φράουλα, που συνοδεύεται από μπισκότο Μιράντα, Μπουένο, Mερέντα, Caprice και φρέσκια μπανάνα ή φράουλα, ανάλογα με τη γεύση που θα επιλέξεις. Ακούγεται σαν παιδικό όνειρο, αλλά είναι η εκδοχή του Crépe Diem που επαναφέρει το παγωτό στην πιο κλασική του μορφή για να μας θυμίσει εκείνη τη γλυκιά αναμονή μέχρι να γεμίσει το χωνάκι ή το κυπελλάκι με το πολύτιμο περιεχόμενο και το συναίσθημα της απόλυτης γευστικής ευτυχίας στην πρώτη μπουκιά.

Στις must γεύσεις και το Crépe Diem με μπισκότο Oreo και Caprice extra σοκολάτα, Bueno και μερέντα, ενώ αυτό που πρέπει σίγουρα να δοκιμάσεις είναι τα τέλεια milkshakes με παγωτό μηχανής που θα αλλάξουν τα απογεύματα αυτού του καλοκαιριού. To Crepe Diem σε ταξιδεύει στην παιδική σου ηλικία μέσα από μια χρονομηχανή που βγάζει παγωτό!

Crepe Diem, Σωκράτους 6, Χαλάνδρι, 210 6858418 / Eθν. Αντιστάσεως 96, Ν. Φιλαδέλφεια, 210 252 0880. FB: CrepeDiem.xalandri, www.crepediem.gr

Morris Brown

Ιταλικό παγωτό που εμπνέεται απ' όλον τον κόσμο.

Αν νομίζεις ότι το gelato είναι η ιταλική λέξη για το ice cream, τότε κάνεις λάθος. Γιατί gelato είναι το αυθεντικό ιταλικό παγωτό που διαφέρει γευστικά, διατηρείται σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και σερβίρεται με σπάτουλα. Το Morris Brown, που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει gelato, αφού οι ιδιοκτήτες του έχουν σπουδάσει την τέχνη του στην Μπολόνια, αποτελεί ένα σημείο (ή μάλλον δύο) όπου θα απολαύσεις μοναδικές γεύσεις που προκύπτουν μετά από συνεχείς δοκιμές και πειραματισμούς. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας των δύο Morris Brown πάνω από 500 διαφορετικές γεύσεις έχουν παρελάσει από τη βιτρίνα τους με κοινό χαρακτηριστικό την ποιότητα των πρώτων υλών και τη φαντασία, που δημιουργεί διαφορετικές και αναπάντεχες προτάσεις φρέσκου παγωτού αλλά και δροσερών σορμπέ από φρούτα εποχής.

Κάθε τόσο διοργανώνονται θεματικά Σαββατοκύριακα με γεύσεις εμπνευσμένες από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Βραζιλία και η Κούβα, αλλά και από περασμένες εποχές. Το αφιέρωμα στα '80s ήταν μια εξαιρετική αναδρομή στα παγωτά της εφηβείας μας, όπως η Καραμπόλα και η Τρελή Πατούσα... Όσο για τα must try, τα gelato cocktails είναι τα αγαπημένα μας, αφού το σορμπέ συνδυάζεται με το ποτό που προτιμάς, δημιουργώντας ένα frozen cocktail που δεν μοιάζει με τίποτε απ' όσα έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Στις καινούργιες εμπνεύσεις ανήκει και το gelato panino που αποτελείται από ζεστό μπριός με γέμιση πραλίνας και, φυσικά, το παγωτό της επιλογής σου. Μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που έχει επιμεληθεί το Κ studio, το Morris Brown σε καλεί να θυμηθείς πώς είναι να μετράς τα παγωτά όπως παλιά, απολαμβάνοντας αυθεντικές, χειροποίητες γεύσεις!

Morris Brown, Πλατεία Αναλήψεως 4, Βριλήσσια, 210 6819898, FB: morrisbrownvrilissia // Πλατεία Ηρωών Πολυτεχνείου 11, Νέα Πεντέλη, 21 0804 1981, FB: MorrisBrownGelato, Instagram: morris_brown_gelato

Melt



Ένα ice cream bar που θα σε κάνει να λιώσεις...

Αν γνωρίζεις την Ιταλία ως κέντρο της μόδας, τότε θα πρέπει να επικαιροποιήσεις τις γνώσεις σου και να την κατατάξεις ως χώρα του gelato. Κι αν θέλεις να γνωρίσεις το γνήσιο ιταλικό gelato, τότε θα πρέπει να πας μέχρι το Μelt, του οποίου οι δημιουργοί κάθε χρόνο βρίσκονται στην Ιταλία για να μαθαίνουν ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί σε τεχνικές, συνταγές και γεύσεις. Το gelato spot που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας μάς φέρνει σε επαφή με ένα από τα πιο γευστικά και υγιεινά γλυκά της σύγχρονης ζαχαροπλαστικής. Γιατί τα παγωτά που δημιουργούν ο Χρήστος και η Γιώτα στο Melt με φρέσκες πρώτες ύλες έχουν στόχο τη δημιουργία ντελικάτων και αέρινων γεύσεων που σου επιτρέπουν να απολαύσεις κάθε συστατικό που συμμετέχει σε αυτές.

Στα all time classic του Μelt συγκαταλέγεται η σοκολάτα, η οποία γίνεται με 100% in house συνταγή, το καλοκαιρινό μασκαρπόνε με τζίντζερ και λάιμ, το εξαιρετικό φιστίκι αλλά και το σορμπέ μοσχολέμονο με σοκολάτα και μέντα. Οι λάτρεις της βανίλιας θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουν τη βανίλια Μαδαγασκάρης που αρωματίζεται με μπέρμπον, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις χωρίς να πάρεις μαζί σου ένα κουτί από τα χειροποίητα παγωτίνια του Melt (η λευκή σοκολάτα με φιστίκι και η γεύση καρύδα καλυμμένη με μαύρη σοκολάτα είναι από τα must try). Κι αν σε βασανίσει για ώρα το ερώτημα τι συνδυασμό να κάνεις, τα δίδυμα αδέλφια του Melt έχουν την απάντηση: «Δοκίμασε τη γεύση που θέλεις ατόφια, με λίγη αυθεντική σαντιγί». Εξάλλου, το Melt θα γίνει καθημερινή σου στάση, ώστε να δοκιμάσεις όλες τις γεύσεις που ανανεώνονται κάθε τόσο, δίνοντας χώρο στην έμπνευση που κρύβεται πίσω από κάθε συνταγή.

Melt, Αιόλου 19, Αθήνα, 210 3231548, FB: melt.athens, Instagram: melt.athens