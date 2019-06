Kinjo

Ταξίδι σε μια μακρινή γειτονιά της Ιαπωνίας.

«Kinjo» στα ιαπωνικά σημαίνει γειτονιά. Το Kinjo Restobar ήρθε στη γειτονιά των Βριλησσίων ως μια νέα πρόταση ασιατικής γαστρονομίας για να καλύψει ένα κενό γεύσης και να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη βραδινή διασκέδαση. Ο σεφ Νίκος Πολυτάκος, με εξειδίκευση στην ιαπωνική κουζίνα, δημιουργεί πιάτα εμπνευσμένα από κλασικές συνταγές που εμπλουτίζονται με fusion λεπτομέρειες και δημιουργεί μια σειρά από προτάσεις που θα σε ενθουσιάσουν.

Στον νέο κατάλογο θα βρεις το εξαιρετικό Nasu Dengaku με ψητή μελιτζάνα και miso sauce αλλά και το must-try Smoked Trout Roll, που είναι uramaki με καπνιστή πέστροφα και ταραμά. Οι λάτρεις του nigiri και του sashimi μπορούν να απολαύσουν την αγαπημένη τους γεύση με ψάρια που καταφθάνουν ολόφρεσκα στο Kinjo, ενώ καθημερινά υπάρχουν προτάσεις ημέρας που θα σε εκπλήξουν, όπως η καραβίδα nigiri και το χταπόδι sashimi. Στον εσωτερικό χώρο, που ακολουθεί πιστά τις καθαρές γραμμές της ιαπωνικής αισθητικής, επικρατούν τα elegant στοιχεία του ξύλου και του γκρίζου γρανίτη, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα χειροποίητα φωτιστικά origami που κρέμονται απ' την οροφή. Όποια στιγμή κι αν βρεθείς στο Kinjo, θα απολαύσεις ιδιαίτερα signature cocktails που ακολουθούν τη φιλοσοφία του χώρου.

Για τις καλοκαιρινές βραδιές τα Fuji Mountain και Asian Spritz είναι ιδανικές επιλογές. Άλλωστε, ο κήπος με το μεγάλο ξύλινο τραπέζι και τα ψηλά bamboo έχει ανοίξει για να φιλοξενήσει τις ζεστές βραδιές του καλοκαιριού, ενώ ο νέος κατάλογος είναι γεμάτος από προτάσεις που ταιριάζουν με την εποχή. Το Kinjo Japanese Restobar αποδεικνύει πως η γαστρονομία μπορεί να σε ταξιδέψει στην άλλη άκρη του πλανήτη με όχημα ένα μέρος που βρίσκεται στη γειτονιά σου.

Kinjo, Κονίτσης 29, πλ. Αναλήψεως, Βριλήσσια, 21 0682 5208, FB: KINJOrestobar, Instagram: kinjo_restobar

Dos Hermanos

Το πιο νόστιμο μεξικάνικο φαγητό της πόλης.

Κάπου σε αυτή την πόλη υπάρχει μια γυάλινη πόρτα. Αν την ανοίξεις, θα σε πάει σε μια χώρα πολύ μακριά από τη δική μας, που τη λένε Μεξικό. Το Dos Hermanos, το πρώτο μεξικάνικο της Αθήνας, δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Περισσότερο μοιάζει με μια τυπική γειτονιά του Μεξικού. Εδώ οι άνθρωποι γελάνε, χορεύουν και απολαμβάνουν ένα μυστικό της ευτυχίας: το νόστιμο φαγητό. Με φόντο το βλέμμα της Φρίντα Κάλο, κάτσε στην πολύχρωμη σάλα και ανακάλυψε όλη τη μαγεία της αυθεντικής μεξικάνικης κουζίνας.

Άρχισε με ό,τι δεν πρέπει ποτέ να λείπει από ένα μεξικάνικο γεύμα, τα fajitas! Μαριναρισμένα σε chili μοσχαρίσια φιλετάκια, ψημένα στη σχάρα με τρίχρωμες πιπεριές, σερβίρονται σε καυτό μαντεμένιο σκεύος μαζί με μαλακές tortillas και πολλά μυστικά. Αν σου αρέσουν οι φλογερές γεύσεις όμως, διάλεξε τραγανά chimichangas με γέμιση από πικάντικο κιμά ή το κοτόπουλο Mole de Poblano με σοκολάτα και chili, ένα παραδοσιακό μεξικάνικο πιάτο σωστή υπερπαραγωγή!

Ταιριάζει υπέροχα με μία (ή και δύο!) από τις καλύτερες Margaritas της πόλης. Και μετά; Τι θα έλεγες να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 100 διαφορετικές ετικέτες τεκίλας, και να δοκιμάσεις βραβευμένα κοκτέιλ (ζήτα το «Dos Hermanos» και το «Mexican Mama») που κλείνουν όλο το Μεξικό στο ποτήρι σου!

Tip: Το Summer Salsa Party την Παρασκευή 7 Ιουνίου με απίστευτο χορευτικό show, live μουσική και κοκτέιλ με 6 ευρώ είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που μας περιμένουν στο Dos Hermanos το φετινό καλοκαίρι.

Dos Hermanos, Κυριαζή 24, Κηφισιά, 210 8087906, www.doshermanos.gr, FΒ: doshermanos.gr, Ιnstagram:@doshermanos.gr

Microulee

Γαστρονομικά αριστουργήματα ασιατικής καταγωγής σε take away.

Αν θυμάσαι τα ανέκδοτα με τον Bruce Lee, τότε θα εκτιμήσεις από την πρώτη στιγμή τον αυτοσαρκασμό του Microulee, που αστειεύεται μόνο με το όνομά του και όχι με τις γεύσεις. Γιατί σε αυτό το tiny spot των 30 τετραγωνικών ετοιμάζονται καθημερινά πάνω από 40 πιάτα της ασιατικής κουζίνας και προσφέρονται με πολλή αγάπη αλλά και βαθιά γνώση της κινέζικης και ιαπωνικής γαστρονομίας.

Με έμπνευση την Chinatown του Soho στο Λονδίνο, οι δημιουργοί του Microulee αποφάσισαν να φέρουν στο κέντρο της Αθήνας τα αυθεντικά ορεκτικά, το ρύζι, τα noodles, τις σούπες, τα bao buns, τα ramen και το sushi που παρασκευάζονται με φρέσκα υλικά που καταφθάνουν καθημερινά στην κουζίνα του αλλά και με πρώτες ύλες που εισάγονται από Κίνα, Σιγκαπούρη και Ιαπωνία. Το μίνι εστιατόριο με τον ξεχωριστό μπουφέ για take away σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις την προετοιμασία του γεύματός σου, αποκαλύπτοντας μια ολόκληρη κουλτούρα που έρχεται από την άλλη πλευρά του πλανήτη για να κατακτήσει τους Αθηναίους.

Στο καινούργιο του μενού θα βρεις το Pad Τhai, που είναι noodles ρυζιού με γαρίδες, λαχανικά, φιστίκια, κόλιανδρο, τόφου και λάιμ, τα ολόφρεσκα bao buns, το Ramen Shrimps και το best seller, noodles με κοτόπουλο και sweet chili sauce. Μικρό, αλλά θαυματουργό, το Microulee έχει καταφέρει να ανατρέψει τον κανόνα περί μεγέθους και να δημιουργήσει το δικό του φανατικό κοινό που αναζητά στο take away μια ποιοτική γαστρονομική εμπειρία, που κάθε άλλο παρά ανέκδοτο είναι...

Microulee, Στουρνάρα 14, Εξάρχεια, 210 3800672, FB: microulee, Instagram: microulee

Madame Phu Man Chu

From Vietnam with love!

Πήγαμε, δοκιμάσαμε, μείναμε με το στόμα ανοιχτό (αφού το κλείσαμε για να μασήσουμε): το αινιγματικό Madame Phu Man Chu είναι το instant hit του κέντρου! Για την ιστορία, το νέο διαμαντάκι της Πραξιτέλους είναι αποτέλεσμα της καρμικής συνάντησης του Γάλλου αρχιτέκτονα Luc, του Βιετναμέζου celebrity chef Vu Ding Hung και του Κωνσταντίνου (τον ξέρεις από το πάλαι ποτέ λατρεμένο Guru και το Buba στην Κηφισιά)!

Λατρέψαμε την κλασική σούπα Pho, «σημαιοφόρο» της βιετναμέζικης γαστρονομίας, που έχει ως βάση έναν yummy μοσχαρίσιο ζωμό, ωμές λεπτές φέτες από μοσχάρι (ή χοιρινό/γαρίδες) που ψήνονται επί τόπου, noodles και λαχανικά! Τα ρολάκια με φύλλα μουστάρδας (γεμιστά με καπνιστό χοιρινό, γαρίδες και noodles ρυζιού), τα μοσχαρίσια καλαμάκια μαριναρισμένα με lemongrass και το χειροποίητο χρυσαφένιο τόφου (κρυφή σπιτική συνταγή του σεφ) είναι μόνο μερικά απ' όσα μας ενθουσίασαν!

Στα must συγκαταλέγεται και το ψάρι με κουρκουμά, τσίλι και lemongrass, αλλά το πιο βασικό είναι ότι μπορείς να επιλέξεις degustation μενού 8 πιάτων. Η επιλογή του μότο «Établissement Familial» (οικογενειακή επιχείρηση) δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο «monsieur Hung», όπως τον αποκαλεί η υπόλοιπη Phu Man Chu οικογένειά του, δηλώνει ότι αποστολή του είναι να μυήσει το αθηναϊκό κοινό στη μαγεία της βιετναμέζικης κουζίνας! Και το καταφέρνει περίφημα!

Extra tip: Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο είναι πλέον ανοιχτό και για lunch (Κυριακές μόνο dinner από τις 6 και μετά)! Ζήτα οπωσδήποτε να σου πουν τα πιάτα ημέρας!

Madame Phu Man Chu, Πραξιτέλους 36 & Σκουλενίου 4, 210 3231366, FB: madamephumanchu, Instagram: madamephumanchu