Ένα ταξίδι στην ποπ κουλτούρα μέσα από υπέροχα πορτρέτα χολιγουντιανών σταρ

Εάν ο Sir Elton John έγραψε τον πρόλογο και ο σκηνοθέτης John Waters έγραψε τον επίλογο, τότε σίγουρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο ταλέντο. Σε αυτήν την αναδρομή 400 σελίδων, ο βραβευμένος φωτογράφος Greg Gorman παρουσιάζει τις καλύτερες φωτογραφίες του από την 50άχρονη καριέρα του στο Χόλιγουντ.

Σε αυτό το λεύκωμα με τίτλο, "It's not about me", θα βρείτε τον Leonardo DiCaprio και τον Johnny Depp στην αρχή της καριέρας τους, καθώς και τις εμβληματικές αφίσες που δημιούργησε ο Gorman για ταινίες όπως το Scarface και το Tootsie, εξώφυλλα δίσκων για τον David Bowie και εξώφυλλα περιοδικών για τον Andy Warhol.

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ.

Alfred Hitchcock, 1972, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com

Andy Warhol, 1986, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com Elizabeth Taylor, 1989, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com

Iggy Pop, 1994, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com

Mickey Rourke, 1987, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com Jerry Hall, 1975, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com

Leonardo DiCaprio, 1995, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com

Tom Cruise, 1983, Los Angeles © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com

Robert Redford, 1986, Pacific Palisades, CA © Greg Gorman Photography, 2020. www.gormanphotography.com