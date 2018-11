Οι έγχρωμες εικόνες της φωτογράφου δρόμου Βίβιαν Μάϊερ αποτελούν το θέμα της νέας έκθεσης στη γκαλερί Howard Greenberg της Νέας Υόρκης. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες εκτίθενται για πρώτη φορά, βοηθώντας μας να εμβαθύνουμε περαιτέρω στην κατανόηση του έργου της Μάιερ και την επιθυμία της να καταγράψει και να παρουσιάσει την ερμηνεία της για τον κόσμο γύρω της.

Οι φωτογραφίες προέρχονται κυρίως από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1980. Η έκθεση Vivian Maier: The Color Work αποτυπώνει τη ζωή στους δρόμους του Σικάγου και της Νέας Υόρκης ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει και μια σειρά αινιγματικών αυτοπροσωπογραφιών της.

"Η Μάϊερ ήταν η πρώτη ποιήτρια της έγχρωμης φωτογραφίας" γράφει ο Joel Meyerowitz στον πρόλογο του βιβλίου που πλαισιώνει την έκθεση. "Στις φωτογραφίες της κανείς μπορεί να διακρίνει ένα είδος μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της στιγμής που ξεδιπλώνεται, της έκφρασης μιας χειρονομίας ή της διάθεσης που εκφράζεται μέσα από τον μορφασμό κάποιου προσώπου - σύντομα γεγονότα που μετέτρεψαν την καθημερινή ζωή του δρόμου σε ένα είδος αποκάλυψης για την ίδια".

Από το 2010, οι φωτογραφίες της Μάϊερ εκτέθηκαν σε μουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσμο ενώ το ντοκιμαντέρ του 2013, Finding Vivian Maier ( Ανακαλύπτοντας την Βίβιαν Μάιερ) σε συν-σκηνοθεσία του ιστορικού John Maloof - ο οποίος ανακάλυψε τη δουλειά της σε δημοπρασία στο Σικάγο το 2007- προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ.

Η Βίβιαν Μάϊερ (1926-2009) γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, πέρασε μεγάλο μέρος της νιότης της στη Γαλλία, εργάστηκε για 40 χρόνια ως νταντά στο Σικάγο ενώ φωτογράφιζε σταθερά ( και «κρυφά») για πέντε δεκαετίες.

Όταν πέθανε, η Μάϊερ άφησε πίσω της περισσότερες από 150.000 φωτογραφίες - εκτυπώσεις, αρνητικά, διαφάνειες και ρολά φωτογραφικού φιλμ - αν και λίγοι τότε ήξεραν ή είχαν δει το έργο της. Οι έγχρωμες εικόνες της Μάϊερ τραβήχτηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής της.

Τέλος, πολλά ρολά Ektachrome της Μάϊερ εμφανίστηκαν λανσάροντας ένα νέο κύκλο αναλύσεων, εκθέσεων και δημοσιεύσεων, αυτή τη φορά για την έγχρωμη δουλειά της.

Location and date unknown. © Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York

Chicago, 1956 © Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York

Miami, FL, 1960. © Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York

Chicago, 1962 © Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York

Chicago, 1972 © Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York

Self-Portrait, Chicago, August, 1976 © Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York