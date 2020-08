Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η δυναμική εμπλοκή Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι περιστασιακή, διότι απορρέει πρωτίστως από τα ευρύτερα στρατηγικά της συμφέροντα.

1.

Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε διάλογος σε καθεστώς απειλών, ούτε διαπραγματεύσεις με ανισορροπία ισχύος. Η οποιαδήποτε διπλωματική λύση στην Ανατολική Μεσόγειο θα ήταν ανισοβαρής, αν όχι αδύνατη, αν δεν υπήρχε η αποφασιστική στάση της Γαλλίας που εξισορρόπησε τις δυνάμεις.

2.

Πέραν των άλλων, η τακτική των Γερμανών καθορίζεται και από το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τη Γαλλία, δεν διαθέτει στρατιωτική δύναμη.

3.

Η εμπλοκή της Γαλλίας έχει στρατηγικό βάθος. Η τουρκική διείσδυση στη Νιγηρία και την Αιθιοπία, και γενικότερα η απόπειρά της να επεκτείνει την επιρροή της στην Αφρική, προκαλεί ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας στη Σαχέλ –την περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Σαχάρα βορείως και τη Σουδανική σαβάνα νοτίως–, και Τουρκίας και Αιγύπτου στο αφρικανικό κέρας.

Σε πρόσφατη επίσκεψή του, ο Ερντογάν αναγόρευσε την Αλγερία σε «έναν από τους στρατηγικούς συνεργάτες μας στη Βόρεια Αφρική», εξηγώντας ότι «η Αλγερία είναι μια από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της Τουρκίας στο Μαγκρέμπ και την Αφρική». Η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Τουρκία και τη συμμαχία Γαλλίας - Αιγύπτου - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελεί «ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά τεκτονικά ρήγματα της Αφρικής».

• • • • •

ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ

Χθες στη Βουλή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλ. Τσίπρας:

1.

Ζήτησε σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών προκειμένου να υπάρξει εθνική συνεννόηση στα ελληνοτουρκικά.

Απάντηση: Αυτό δεν γίνεται, διότι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να συμμετάσχουν τρεις, όσες και οι απόψεις του: Ένας από τους μεν (οι λεγομένοι 53), ένας από τους δε (Πολάκης, Καρανίκας, κ.ά), και φυσικά ο ίδιος (και με τους μεν και με τους δε).

2.

Επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπερψηφίσει ή να καταψηφίσει τη συμφωνία «διότι έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας που θα έχει το να καταψηφίσουμε μια συμφωνία που ενδεχομένως πολύ σύντομα, έτσι όπως τα κάνετε, να κληθούμε εμείς να υλοποιήσουμε και να διαχειριστούμε».

Απάντηση: Ουδέποτε ο πεινασμένος και τα καρβέλια του αποτέλεσαν πολιτικό επιχείρημα.

• • • • •



ΞΑΝΑ, ΞΑΝΑ, AD INFINITUM

O αντιπρόεδρος Μάικ Πενς έκλεισε την ομιλία του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων λέγοντας: "We will make America great again, again". Είναι ολοφάνερο ότι στις μεθεπόμενες εκλογές θα ειπωθεί: "We will make America great again, again, again".





Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς στο βήμα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων.

• • • • •

Η ΜΑΣΚΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Τρία ενδιαφέροντα σημεία από τη συνέντευξη στη Le Monde του καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Υγείας της Ναντ (Γαλλία), Ζοσελά Ροντ.

1.

Από την αρχή της επιδημίας, τον Μάρτιο, η μάσκα πέρασε από το 75% ΜΗ χρήσης στο 4%, στα τέλη Ιουλίου. Πρόκειται για τη μαζικότερη και ταχύτερη αλλαγή τα τελευταία 50 χρόνια όσον αφορά μέτρα πρόληψης της δημόσιας υγείας στη Γαλλία. Για να πραγματοποιηθεί το ίδιο με τις ζώνες ασφαλείας χρειάστηκαν 30 χρόνια!

2.

Αντίθετα με όσα λέγονται τις τελευταίες μέρες (κι αυτοί με τους νέους τα έβαλαν), αυτό το 4% αποτελείται από όλες τις ηλικίες μέχρι τα 65 έτη, κυρίως από άνδρες φτωχών στρωμάτων (δίχως απολυτήριο λυκείου) – οι μεγαλύτεροι είναι συντριπτικά υπέρ της μάσκας.

3.

Υπάρχει πολιτικός κίνδυνος να στιγματιστεί αυτό το 4% στις δημόσιες συζητήσεις και διαμάχες. Η μεγάλη ανησυχία είναι η χρήση της μάσκας να μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα, διότι τότε τα επιχειρήματα δεν θα είναι πλέον επιστημονικά, αλλά ιδεολογικά, και η δημόσια υγεία θα καταστεί σύμβολο τού αν κάποιος υποστηρίζει ή όχι την κυβέρνηση – κάτι παρόμοιο έγινε με τον εμβολιασμό μετά το 2000.

Το τελευταίο σημείο έχει σημασία και για τη χώρα μας. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα αναγωγής της χρήσης της μάσκας σε ιδεολογικο-πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η επιθετική, πολωτική ρητορεία, και αυτό μπορούν να το κάνουν κυρίως μόνον όσοι έχουν πειστεί για τη χρησιμότητα της μάσκας.





Η μάσκα είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους στην πόλη Λιλ.

• • • • •



Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΙΚΙΝΙ

Όλες αυτές οι διαμάχες για τον μέσο όρο των μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας μού θύμισαν το εξής:

«Η στατιστική είναι σαν το μπικίνι: δείχνει πολλά πράγματα, αλλά κρύβει το ουσιώδες» (Αγνώστου).

• • • • •

ΤΟ ΨΥΧΩ ΕΞΗΝΤΑΡΙΣΕ

Λέγεται πως όταν προβλήθηκε το Ψυχώ (1960) στους κινηματογράφους, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ έλαβε την οργισμένη επιστολή ενός πατέρα του οποίου η θυγατέρα αρνιόταν να χρησιμοποιήσει την μπανιέρα μετά την ταινία Οι Διαβολογυναίκες (Ανρί-Ζορζ Κλουζό, 1955) και την ντουζιέρα μετά το Ψυχώ. Ο απίστευτος Χίτσκοκ τού απάντησε ευγενικά: «Στείλτε την στο στεγνοκαθαριστήριο».





Η δολοφονία της Μάριον Κρέιν (Τζάνετ Λι) στην ντουζιέρα από τον Νόρμαν Μπέιτς (Άντονι Πέρκινς).

• • • • •