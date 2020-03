Έλληνες και Ευρωπαίοι παρακολουθούν από την Παρασκευή τον παρανοικό ηγέτη της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να υλοποιεί την απειλή του, στέλνοντας χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα, οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν με κάθε τρόπο.

Το σχέδιο του Ερντογάν, που είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες μέρες, από προχθές το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Βασικό ρόλο στην κινητοποίηση όλου αυτού του πληθυσμού που είχε συγκεντρωθεί στην Τουρκία ώστε να μετακινηθεί, είχε η παραπληροφόρηση που έγινε μέσα από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ. Ο ο τηλεοπτικός σταθμός A-Haber, για παράδειγμα, μετέδιδε από το βράδυ της Πέμπτης ότι άνοιξαν τα σύνορα και όποιος θέλει μπορεί να πάει στην Ελλάδα, δίνοντας μάλιστα και οδηγίες.

News channel A-Haber, owned by President #Erdogan 's family, advertises all border crossings to Europe, on both sea and land, were opened and refugees in #Turkey started moving towards #Greece . Erdogan raised the stakes in his blackmail policy to extract concessions. pic.twitter.com/GlXdtV76RS

Κι ενώ στον Έβρο έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση χάους με τεράστια πίεση στα ελληνικά σύνορα, ο Ερντογάν συνεχίζει να απειλεί ότι θα στείλει νέο κύμα μεταναστών και προσφύγων, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τον υποστηρίξει στην υλοποίηση των παράνομων σχεδίων του στη Συρία. Εκεί όπου έχει εισβάλει από καιρό και πολεμά μαζί με δυνάμεις τζιχαντιστών κατά των Σύρων του Άσαντ (και πριν κατά των Κούρδων).

"Ας καεί η Ευρώπη" ήταν το μήνυμα που έστειλαν με δηλώσεις τους τις προηγούμενες μέρες στελέχη του περιβάλλοντος του Ερντογάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όχι μόνο πρόσφυγες, αλλά ενδεχομένως και τζιχαντιστές περάσουν στις χώρες της Ευρώπης. Για αυτό άλλωστε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας προειδοποίησε ότι "κανείς δεν θα αισθάνεται ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης".

Τουρκικά ΜΜΕ έχουν καταγράψει δηλώσεις Σύρων που κρατούνταν στις τουρκικές φυλακές μέχρι πρότινος, οι οποίοι όπως λένε, τους απελευθέρωσαν, λέγοντάς τους να φύγουν.



Οι κάμερες κατέγραψαν την οργανωμένη μεταφορά τους με λεωφορεία, για τα οποία όπως οι ίδιοι δήλωναν, δεν πλήρωσαν τίποτα κι ευχαριστούσαν για αυτό τον Ερντογάν, ενώ άλλοι έφταναν ακόμα και με μαζικά μισθωμένα ταξί.



Μία από τις τουρκικές εταιρείες λεωφορείων που μετέφερε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα σύνορα, σύμφωνα με τον αντικαθεστωτικό Τούρκο δημοσιογράφο από την Στοκχόλμη, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ του Nordic Monitor, είναι η «Metro Tourism»του Γκαλίπ Οζτούρκ, πρώην κατάδικου και συνεργάτη της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MİT, για τη μεταφορά τζιχαντιστών στη Συρία.

Σύμφωνα με τον Μποζκούρτ όλη η επιχείρηση μεταφοράς τους από τους καταυλισμούς στα σύνορα οργανώθηκε από την ΜΙΤ και την τουρκική αστυνομία.

Στα βίντεο που έχουν προβληθεί στα τουρκικά ΜΜΕ μπορεί να δει και να ακούσει κανείς τους Τούρκους που τους συντονίζουν και τους λένε ότι υπάρχουν πολλά πούλμαν που θα κάνουν αυτές τις διαδρομές.

No surprise there:



The bus company that transports refugees to Turkish border province Edirne next to #Greece and #Bulgaria is Metro Tourism, owned by #Erdogan ally Galip Özturk, a convicted felon who worked with Turkish intelligence agency in moving jihadists to #Syria before. pic.twitter.com/qQectE0BEN