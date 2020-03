Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Ματούλα Κουστένη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, παρέα με τον Κίμωνα Φραγκάκη, καθημερινά 08:00-10:00):

Billie Eilish

No Time To Die

Aς το ξεκαθαρίσουμε από την πρώτη νότα αυτής της λίστας: δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε διάθεση για απώλειες! Μένουμε σπίτι, ακούμε μουσικές και περιμένουμε την παγκόσμια πρεμιέρα της 25ης ταινίας του Τζέιμς Μποντ τον Νοέμβριο.

Rozzi Crane

Creep

Η διασκευή που σημάδεψε το «The Morning Show» μπαίνει για χίλιους λόγους στην 7άδα. Κυρίως γι' αυτό το σχόλιο που υπάρχει στο YouTube κάτω από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού: «I survived the CoronaVirus pandemic because of this song». Κι εμείς!

Balthazar

Fever

«I get the fever every time you cross my mind»... Θάλασσες, road trips, ανεμελιά και καλοκαιρινή deca, κύματα, διάθεση για φυγή και όλα όσα δοκιμάζουν τις αντοχές μας τις μέρες της καραντίνας.

Nirvana

The man who sold the world

Αν πρέπει να διαλέξεις μία από τις διασκευές που κατά καιρούς επιχείρησαν διάφοροι στο κομμάτι που έγραψε ο Ντέιβιντ Μπόουι το 1970, τότε οι αναμνήσεις που ξυπνά η φωνή του Κερτ Κομπέιν δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για διλήμματα.

Nick Cave / PJ Harvey

Henry Lee

Γιατί ποτέ κανένα βίντεο κλιπ δεν κατάφερε να χωρέσει την αδιανόητη χημεία των δύο ερμηνευτών που πλημμυρίζουν έρωτα την οθόνη...

Rufus Wainwright

Peaceful Afternoon

«Cause it's all a part of the game/ Ya, it's all a part of the symphony/ And I pray that your face is the last I see/ On a peaceful afternoon...». Αυτοί οι στίχοι αρκούν.

Tom Waits

Russian dance

Πριν βυθιστούμε σε αυτήν τη δυστοπική πραγματικότητα, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός αποχαιρετούσε κάθε βράδυ το κοινό στο θέατρο Θησείο κλείνοντας την αριστουργηματική του παράσταση «Μεταπολίτευση» με αυτό το τραγούδι. Πού θα πάει; Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Θα ξανασυγκινηθούμε από τα σπουδαία. Θα ξαναβρεθούμε με όσους αγαπάμε. Θα ξαναχορέψουμε μεσάνυχτα στο Θησείο αυτό το κομμάτι...

