Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 22:00-00:00):



1.

Swamp Dogg

Baby, You're My Everything - Antonis Kanakis Remix

Ένα υπέροχο southern soul κομμάτι από το 1966 και τον bluesman Jerry Williams, Jr, όπως είναι το αληθινό του όνομα, εδώ στο εξαιρετικό remix του Αντώνη Κανάκη.

2.

Alexandra Savior

But You

Κάποιοι την ήξεραν ήδη από τη συνεργασία της με τον Alex Turner των Arctic Monkeys για το ντεμπούτο άλμπουμ της. Η 24χρονη Alexandra Savior McDermott, που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Dusty Springfield και Nancy Sinatra, κυκλοφόρησε στις αρχές του χρόνου τη 2η δισκογραφική της δουλειά με τίτλο The Archer πραγματοποιώντας εδώ το ηχητικό της όραμα, για ερωτικές ιστορίες που αντλούν έμπνευση από τα b-movies των '60s.

3.

The Sundays

Here's Where The Story Ends

30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την κυκλοφορία του Reading, Writing and Arithmetic. Ήταν το 1990 όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Sundays με τις κιθάρες να θυμίζουν το στυλ του Johnny Marr, και τα αγγελικά, σχεδόν παιδικά φωνητικά της Harriet Wheeler να σε παρασέρνουν στη νοσταλγική περίοδο της φοιτητικής ζωής.

4.

Jonathan Jeremiah

Good Day

Με σαφείς επιρροές από τους John Martyn, Scott Walker και Serge Gainsbourg και με παρόμοια φωνή βαρύτονου, ο Jonathan Jeremiah έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής 4 άλμπουμ. Επιλέξαμε το Good Day από την τελευταία, ομώνυμη δουλειά του.

5.

The Frightnrs

Till Then

Αυθεντικός Jamaican rocksteady ήχος από τη Ν. Υόρκη και την περίφημη Daptone Records, από το ένα και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Frightnrs to 2016 με τίτλο Nothing More To Say.

6.

Monophonics

Last One Standing

Ψυχεδελική σόουλ από το αγαπημένο καλιφορνέζικο συγκρότημα που επέστρεψε με νέο άλμπουμ. Έχει τίτλο It's Only Us και μετά το Changes κολλήσαμε με το 7λεπτο groove του Last One Standing.

7.

Lana Del Ray

California

Άλλο ένα κομμάτι που ξεχωρίσαμε από το Norman Fucking Rockwell, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Lana Del Ray. Μια νέο-ψυχεδελική μπαλάντα αφιερωμένη και πάλι σε ένα love story που φαίνεται να έχει τελειώσει.

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/