Μετά την επιστροφή του στην οθόνη, ο 76χρονος ηθοποιός (και τραγουδιστής) λανσάρει εκ νέου και την μουσική καριέρα του, κυκλοφορώντας ένα νέο άλμπουμ, το πρώτο του προσωπικό μετά από 21 χρόνια και τρίτο συνολικά στην μακρά και (αναμενόμενα) παράξενη καριέρα του ως jazz-lounge ερμηνευτής.

Το νέο άλμπουμ του έχει τίτλο "Still Singing" και περιλαμβάνει 13 τραγούδια, εκ των οποίων και το τραγούδι "The Nearness of You" στο οποίο ακούγεται και ο αείμνηστος, υπέροχος jazz τραγουδιστής με την ιδιόμορφη φωνή, Jimmy Scott. Μια πρώτη γεύση από τον δίσκο κυκλοφόρησε ήδη και πρόκειται για το κομμάτι "Baby Girl" στο οποίο συμμετέχει ο Adam Levine του συγκροτήματος Maroon 5 και ο τρομπετίστας Arturo Sandoval.

Η παρουσία του Πέσι στην μουσική πιάτσα προηγείται της περιπέτειάς του στο Χόλιγουντ και ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του '60. Γεννημένος στο Νιου Τζέρσι και γαλουχημένος σε κλασική ιταλοαμερικάνικη οικογένεια, ήταν εν μέρει υπεύθυνος για την επιτυχία γκρουπ όπως ο Frankie Valli με τους Four Seasons, τους οποίους συνέστησε στον τραγουδιστή και συνθέτη Bob Gaudio που στη συνέχεια έγραψε πολλές από τις επιτυχίες τους.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του '60 έγινε και ο ίδιος γνωστός στη μουσική σκηνή του Νιου Τζέρσι ως ερμηνευτής αλλά και ως κιθαρίστας σε γκρουπ όπως ο Joey Dee και οι Starliters, σχήμα από το οποίο πέρασε για ένα φεγγάρι και ο Τζίμι Χέντριξ. Το 1968 κυκλοφόρησε και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο "Little Joe Sure Can Sing", όπου με την χαρακτηριστικά ένρινη και ψιλή φωνή του ερμήνευσε ποπ επιτυχίες της εποχής σε lounge ύφος, όπως "Fool on the Hill" των Beatles και το "To Love Somebody" των Bee Gees.

Θα περνούσαν άλλα τριάντα χρόνια για την επόμενη δισκογραφική του εμφάνιση, η οποία ήταν περισσότερο ένα σατιρικό πρότζεκτ βασισμένο στον χαρακτήρα του από την ταινία «Το ξαδερφάκι μου ο Βίνι» (My Cousin Vinny), για την οποία είχε κερδίσει το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν "Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You" και πρόκειται για μια απολαυστική εκδοχή του πώς θα ακουγόταν στη σκηνή ο Ντιν Μάρτιν αν ήταν...ο Τζο Πέσι.