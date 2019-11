Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 07:00-08:00):

Leonard Cohen

Happens to the heart

«You're dying, but you don't have to cooperate so enthusiastically with the process» είχε εύσχημα πει ο Leonard Cohen στον New Yorker, λίγο πριν μας αφήσει το 2016. Τρία χρόνια χωρίς τον σπουδαίο ποιητή με την αισθαντική φωνή, κι εκεί που μελαγχολείς, εμφανίζεται νέο –μεταθανάτιο– άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό, σε παραγωγή του γιου του Adam, με τίτλο «Thanks for the dance».

Ghostly Kisses

Touch

Απόλυτα ταιριαστό στο όψιμο φθινοπωρινό σκηνικό το σύμπαν της Margaux Sauvé ή, αλλιώς, «Ghostly Kisses». Η τραγουδοποιός από το Κεμπέκ του Καναδά με την αιθέρια φωνή και την κλασική εκπαίδευση στο βιολί εμπνεύστηκε το stage name της από το ποίημα του William Faulkner «Une ballade des dames perdues». Αν έξω έχει συννεφιά –κι ακόμα καλύτερα βροχή– η ακουστική εκδοχή του «Touch» είναι ό,τι χρειάζεστε.

Billie Eilish

Everything I wanted

Σε λίγες εβδομάδες κλείνει τα 18. Και πριν από αυτό, έχει προλάβει να χαρακτηριστεί «η φωνή της γενιάς της», να είναι επισήμως ο νεότερος σε ηλικία καλλιτέχνης που κερδίζει υποψηφιότητες και στις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες των Βραβείων Grammy («Ηχογράφηση της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς», «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης»), να μετρά πάνω από 3 δισεκατομμύρια audio streams για το «Bad guy», να έχει δική της κολεξιόν με ρούχα, να ετοιμάζεται για μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία την άνοιξη του 2020. Αγχωθήκατε; Χαλαρώστε με την ψιθυριστή φωνή της και το νέο της κομμάτι, που έγραψε μαζί με τον αδερφό της, Finneas O'Connell.

Thom Yorke

Daily Battles

Ο Thom Yorke τελευταία βρίσκεται σε μια εξωστρεφή φάση, όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται αυτό. Δίνει ωραίες συνεντεύξεις και κάνει εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως αυτή που μας χάρισε προ ημερών στο The Late Show With Stephen Colbert. Εκεί ερμήνευσε μια ακουστική εκδοχή της νέας του σύνθεσης «Daily Battles», συνοδευόμενος μόνο από το πιάνο του.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο soundtrack της νέας ταινίας που σκηνοθετεί (και πρωταγωνιστεί) ο Edward Norton, «Motherless Brooklyn». Το κομμάτι που έγραψε ο Yorke έκανε μάλιστα τέτοια εντύπωση στον Norton, που ο τελευταίος «έκρυψε» στίχους του κομματιού στο σενάριο της ταινίας, εν είδει Easter eggs.

The Beatles

Hey Jude

Σε άλλα νέα, ο ακούραστος sir Paul McCartney* θα είναι ο μεγάλος headliner του Glastonbury 2020, τα 137.000 εισιτήρια του οποίου ξεπουλήθηκαν εντός μισής ώρας. Για να ανακοινώσει την εμφάνισή του στην 50ή επέτειο του φημισμένου φεστιβάλ, το θρυλικό σκαθάρι –που γίνεται 78 το 2020– ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία που απεικόνιζε τον Philip Glass, την Emma Stone και τον Chuck Berry, τα επίθετα των οποίων θυμίζουν Glastonbury.

*θα επέλεγα κάτι από τον τελευταίο δίσκο του, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ σε ένα classic Beatles anthem από το καλοκαίρι του 1968.

Portishead feat.Tom Jones

Sometimes I feel like motherless child

Ο συνδυασμός της στεντόρειας φωνής του Tom Jones με τη συμφωνική πανδαισία των Portishead που διασκευάζουν ένα σπαραχτικό παραδοσιακό spiritual, είναι από μόνος του μαγικός. Ακόμη περισσότερο, όταν το ηχητικό αυτό αποτέλεσμα έχει ταιριάξει τόσο ιδανικά με το σύμπαν της πρωτοπόρου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Lotte Reiniger (1899 – 1981). Στο βίντεο που ακολουθεί, κάποιος «έντυσε» με εμπνευσμένο τρόπο το animation Thumbelina, με τη διασκευή των Portishead, χαρίζοντάς μας 5' οπτικοακουστικής ποίησης.

Ella Fitzgerald

Cry me a river

Για όσους αυτό το Σ/Κ στολίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο, η συνήθεια επιβάλλει ένα κλασικό jazz standard. Δύσκολη η επιλογή μεταξύ Ella Fitzgerald (πρώτη εκτέλεση, αλλά ακυκλοφόρητη μέχρι το 1961) και Julie London (η πρώτη με την οποία κυκλοφόρησε το 1955) γι' αυτή την υπέροχη σύνθεση του –93χρονου σήμερα– Arthur Hamilton.

