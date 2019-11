Το r&b και το χιπ-χοπ κατακλύζουν αυτήν τη στιγμή τη mainstream διασκέδαση της πόλης. Ακόμα κι αν δεν αρέσει σε κάποιον αυτή η μουσική, πρέπει να είναι τυφλός για να μη βλέπει την αλλαγή που συντελείται σήμερα στα μεγάλα αθηναϊκά κλαμπ. Αρκετοί λένε ότι πρόκειται για επιστροφή στα μέσα των '00s, όταν τα κλαμπ κατακλύζονταν από αυτούς τους ρυθμούς. Το σκηνικό, πάντως, ίσως θυμίζει περισσότερο εποχές rave στην Αθήνα, κι ας ακούγεται κάπως πρόωρο αυτό.



Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μουσική που παλιότερα χλευαζόταν ως φτηνή και κανείς δεν τολμούσε να παίξει, πόσο μάλλον να χορέψει σε κλαμπ, ξαφνικά έχει γίνει περιζήτητη ακόμα και στα ελληνάδικα. Κι αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Σε κλαμπ και μπαρ, ανεξαρτήτως μουσικού προσανατολισμού, βλέπεις ξαφνικά να προσθέτουν μέρες αφιερωμένες αποκλειστικά σε αυτά τα είδη, ενώ μέχρι και στις πιο generic ή εξειδικευμένες χορευτικές βραδιές τους είναι αδύνατο να μη γίνει ένα πέρασμα και από αυτές τις μουσικές.

Από την άλλη, τα βασικά πάρτι θυμίζουν φεστιβαλικές υπερπαραγωγές, όπου το γκλάμουρ και ο χορός κυριαρχούν. Το κοινό τους είναι ένα ένα mix διαφορετικών ανθρώπων, πιτσιρικάδες της φάσης, αθλητές, μοντέλα, τουρίστες κ.ο.κ. Οι ηλικίες που τα επισκέπτονται είναι, ως επί το πλείστον, νεαρές και κυμαίνονται από 18 έως 25 χρονών. Όλα αυτά γίνονται με ένα σημαντικό twist: εκτός από το ξένο ρεπερτόριο, οι περισσότεροι DJs αυτών των μαγαζιών εισάγουν το ελληνικό τραπ/ραπ στα sets τους.



«Τα κλαμπ έχουν αναγεννηθεί. Είμαι περήφανος για εμάς και για τα παιδιά που φτιάχνουν αυτήν τη μουσική» αναφέρει ο DJ Tune. Εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται πίσω από τo Eargasm The Party, ένα κινητό πάρτι που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, ενώ μέχρι πρότινος το πετύχαινε κανείς κάθε Σάββατο στο Dirty Blonde Loft. O Τune παίζει αυστηρά r&b και χιπ-χοπ απ' όλο τον κόσμο. Φέτος, έφτιαξε επίσης την ομάδα Nbaneverbrokeagain με σκοπό να προμοτάρουν και να παρουσιάσουν Έλληνες ράπερ και μουσικούς που ασχολούνται με αυτά τα είδη. Το Nba The Party φιλοξενείται κάθε Πέμπτη στο Tokyo, μάλιστα έχουν φτιάξει μια Λαμποργκίνι και ένα championship ring ως logo για το πάρτι.

Το r&b και το χιπ-χοπ έχουν γίνει Νο1 τρόπος διασκέδασης και υπάρχει παντού, σε καθημερινή βάση, όμως αυτό που κάνει τη διαφορά και πάλι είναι η ποιότητα. Ο κόσμος αντιδράει θετικότερα σε κάτι που του ακούγεται πιο οικείο.



Οι Athens Bros ήταν από τις πρώτες ομάδες που ξεκίνησαν να παίζουν ελληνικό τραπ στα sets τους «κόντρα σε όλους και σε όλα», όπως τονίζει ο William, ένας από τους ιδρυτές της ομάδας. Ξεκίνησαν να κάνουν πάρτι πριν από τέσσερα χρόνια και σήμερα η καθιερωμένη Flexzone βραδιά τους γίνεται πιο αραιά και επιλεκτικά. «Όσο ανεβαίνει η μουσική, ανεβαίνουμε κι εμείς που στήνουμε events και παίζουμε μουσική» λέει.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως τον τελευταίο χρόνο, έχει γίνει ένα τεράστιο breakthrough στην τραπ μουσική. Ακόμα και οι αμοιβές των DJs έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι 5-10 φορές πιο πάνω απ' ό,τι όταν πρωτοξεκινήσαμε. Και να σκεφτεί κανείς ότι στην αρχή οι μαγαζάτορες ήταν πάρα πολύ αρνητικοί με αυτό και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο hate από τον κόσμο. Μόλις οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι αυτή η μουσική έχει μεγάλη απήχηση και ξεκίνησαν να κλείνουν κάποια ονόματα, είδαν ότι τους απέφερε κέρδος λόγω μεγάλης προσέλευσης, ακόμα κι αν δεν ταίριαζε στην αισθητική του μαγαζιού τους».

O DJ Stephan, που διοργανώνει το πάρτι Spicy κάθε Τετάρτη στο Dirty Blonde, τοποθετεί χρονικά αυτή την αλλαγή στη νοοτροπία της διασκέδασης την περίοδο που παίχτηκαν τα βραβεία MAD στην τηλεόραση. «Πριν από δύο χρόνια, αν πήγαινες να ζητήσεις από έναν DJ ελληνικό τραπ κομμάτι, σε κορόιδευε. Σου έλεγε "σιγά μη βάλω μουσική για 13χρονα, που δεν την ξέρει κανείς". Τώρα τους βλέπεις όλους αυτούς να παίζουν ελληνικό τραπ από 40 λεπτά μέχρι 1 ώρα ακόμα και στα σκυλάδικα» αναφέρει. «Για μένα, αυτή η κατάσταση οφείλεται στους Έλληνες τραγουδιστές και μουσικούς.Χάρη σε αυτούς έχει περάσει και το ξένο στην Ελλάδα και είναι πλέον αποδεκτό και κάτι σαν lifestyle. Μετά τα βραβεία άρχισαν να τους βλέπουν περισσότερο ως τραγουδιστές πάρα ως ράπερ. Ειδικά μετά το καλοκαίρι που πέρασε, η φάση είναι εντελώς διαφορετική».

To EnVogue, στην Ιερά Οδό, άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στα τέλη Σεπτεμβρίου.



Και ενώ η πιο αλτέρνατιβ διασκέδαση ζει την πιο αμήχανη στιγμή της και φαίνεται να παρακμάζει όσο περνάει ο καιρός, ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο που παρατηρείται είναι ότι ξεπροβάλλουν συνέχεια καινούργια μαγαζιά, π.χ. η πρόσφατη άφιξη του EnVogue, που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Ιερά Οδό – απ' ό,τι φαίνεται, το Γκάζι ξαναγίνεται the place to be. Το συγκεκριμένο κλαμπ προέρχεται από τους δημιουργούς του Dream City που δρούσαν στη νυχτερινή Αθήνα από το 2010 έως το 2016 και είναι συνολικής χωρητικότητας 1.500 ατόμων με 2 επίπεδα. Η Ruby, παράλληλα με τις σπουδές της στις πολιτικές επιστήμες και στις διεθνείς σχέσεις στο Πάντειο, παίζει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο Showtime Ρarty (το πιο παλιό r&b πάρτι της Αθήνας, που συνεχίζει από το 2009). Με τη μουσική ασχολείται επαγγελματικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.



«Είμαι απόλυτη στη μουσική. Αγαπώ το r&b και τη χιπ-χοπ από πολύ μικρή, οπότε οι μόνες εναλλαγές στο set μου αφορούν αποκλειστικά το ύφος, που άλλοτε είναι πιο old school/new school, άλλοτε πιο επιθετικό, άλλοτε πιο χαλαρό. Tο κοινό στο οποίο απευθύνονται τα πάρτι είναι πιο απαιτητικό» λέει.



«Παλιότερα υπήρχε η οικονομική άνεση να πας σε 4-5 μαγαζιά μέσα σε ένα βράδυ και έβγαινε περισσότερο ο κόσμος. Τώρα, λόγω της κρίσης, πηγαίνουν σε ένα μαγαζί, οπότε, για να είναι επιτυχημένο ένα event και να διατηρεί το κοινό του, πρέπει να συνδυάζει ποιοτική μουσική, καλό show και καλό αλκοόλ. Έχουν αλλάξει, επίσης, και τα μουσικά ακούσματα του κόσμου. Το r&b και το χιπ-χοπ έχουν γίνει Νο1 τρόπος διασκέδασης και υπάρχει παντού, σε καθημερινή βάση, όμως αυτό που κάνει τη διαφορά και πάλι είναι η ποιότητα. Ο κόσμος αντιδράει θετικότερα σε κάτι που του ακούγεται πιο οικείο. Εκεί θα χορέψει πιο εύκολα, όμως πολλές φορές αρκεί μόνο το beat ενός κομματιού, κι ας μην το έχει ξανακούσει. Η μουσική πάντα θα είναι ο καλύτερος τρόπος διαφυγής από τα προβλήματά μας, έστω και για λίγο».

Ο κόσμος στο Studio 24 συμμετέχει ενεργά στο dancefloor. Φωτο: Akim & Άγγελος Οζνε



Τι γίνεται όμως με τον χορό; Συνεχίζει ο Έλληνας να χορεύει; Μερικοί θεωρούν ότι δεν χόρευε και ποτέ, ήταν πάντοτε συγκρατημένος σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Η νέα γενιά, απ' ό,τι φαίνεται, ξεσαλώνει, όπως μου τονίζουν όλοι χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, την απορία μού λύνουν τα παιδιά που είναι στα decks του Studio 24, οι Display, Robin και March. Το Studio 24 είναι ίσως το πρώτο κλαμπ που από τον Δεκέμβρη του 2015 άρχισε να οσμίζεται τη συγκεκριμένη φάση και να παρουσιάζει ανάλογες βραδιές. Στην αρχή με πιο underground χαρακτήρα, που μάθαινες για την ύπαρξή του από το feed του Ιnstagram και τoυ Facebook.

Το Athens Ghetto πάρτι, που γίνεται κάθε Παρασκευή, συζητιέται ήδη εδώ και δύο χρόνια ως το πιο αντιπροσωπευτικό της σκηνής. Και είναι αναμφισβήτητο πια ότι υπάρχει σκηνή που συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ο κόσμος στο Studio 24 συμμετέχει ενεργά στο dancefloor. Τόσο ενεργά, μου λένε τα παιδιά, που «σκέψου ότι οι θαμώνες του μαγαζιού έχουν δημιουργήσει ένα νέο ρεύμα από μόνοι τους. Τις πρωινές ώρες κάνουν κύκλους με χορευτικά battles. Αυτό ξεκίνησε από άτομα που ασχολούνταν με τον χορό και ξαφνικά φέρανε την κουλτούρα τους μέσα στο μαγαζί. Όλο αυτό μάς δείχνει ότι όντως έρχονται για να διασκεδάσουν και όχι για το φαίνεσθαι μόνο».

Info

Lohan Athens (Ιερά Οδός 30-32, Γκάζι)

Τοkyo (Iερά Οδός 41, Γκάζι)

EnVogue (Ιερά Οδός 76, Γκάζι)

Toyroom (Πανεπιστημίου 10)

Dirty Blonde (Περσεφόνης 29 και Ιάκχου, Γκάζι)

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.