Ο Chuck D ακούγεται με διακοπές από την άλλη άκρη της γραμμής. Την στιγμή που γίνεται η συνέντευξη οδηγεί στην λεωφόρου του Ειρηνικού που ενώνει το Σαν Φρανσίσκο με το Λος Άντζελες όπως λέει αν και είναι δύσκολο να διακρίνεις τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Μου ζητάει συγγνώμη για την κακή σύνδεση και να δείξω κατανόηση αν δεν καταλαβαίνει κάποιες φορές αυτά που τον ρωτάω. «Μακάρι να μπορούσα να μιλούσα Ελληνικά», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακούγεται ταπεινός και ευγενικός. Προσωπικά, πετάω στα ουράνια που έχω την δυνατότητα να συνομιλήσω με έναν από τους μουσικούς μου ήρωες παρά τις αντιξοότητες και το γεγονός ότι είναι μια σχετικά σύντομη κουβέντα.

Ο ηγέτης των Public Enemy δεν έχει καμία σχέση με τα χιπ χοπ στερεότυπα που έχουμε δημιουργήσει στο μυαλό μας. Απόλυτα σοβαρός, δεν βρίζει και δείχνει έναν απεριόριστο σεβασμό στον συνομιλητή του. Αυτό το διάστημα περιοδεύει τον κόσμο με τους 'Prophets of Rage' το side-project που έφτιαξε μαζί με τον Tom Morello των Rage Against the Machine. Μια από τις στάσεις τους είναι και η Αθήνα στις 27 Αυγούστου στο κλειστό γήπεδο του Tae Kwo Do.



Οι Prophets of Rage είναι ένα πραγματικό σούπερ-γκρουπ (αν και δεν ασπάζονται τον χαρακτηρισμό) αφού συμμετέχει και ο B Real των Cypress Hill εκτός από μέλη των Public Enemy, των Audioslave και των RATM. Το συγκρότημα σχηματίστηκε σαν αντίδραση στην άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

«Ήταν μια ιδέα του Tom ότι η μουσική έπρεπε να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική κατάσταση από ότι παλιότερα, ειδικά το 2015 που υπήρχε η πιθανή εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι έπρεπε να γίνει και να ειπωθεί σε σχέση με την μουσική έτσι ο Tom Morello προσέγγισε εμένα, τον Tim και τον Brad από τους Audioslave και RATM. Έφερα μαζί μου τον DJ Lord και συγκρότημα έγινε πραγματικότητα όταν δέχτηκε να μπει στην παρέα και ο Β Real ο οποίος κάνει απίστευτη δουλειά γενικότερα και είναι πολύ εύκολος στη συνεργασία του μαζί μου στα φωνητικά», εξηγεί για το πώς γεννήθηκαν οι Prophets of Rage.

Μετά από δυο χρόνια και με τον Τραμπ πλέον στην εξουσία δεν σταματάει να εκπλήσσεται με όσα ο νυν Αμερικανός πρόεδρος κάνει και λέει. «Δεν χρειάζεται καν να με ρωτάς σχετικά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να πάμε, κανείς δεν έχει να πει τίποτα καλό γι' αυτόν. Κι αυτό είναι κάτι που με έχει ταράξει προσωπικά».

Φυσικά αν μιλάμε για πολιτική και μουσική, οι Public Enemy πρωτοστατούν μέχρι σήμερα, ακόμη και στις νεότερες γενιές. Ίσως είναι το τελευταίο μεγάλο πολιτικοποιημένο συγκρότημα. Όταν έσκασαν στο προσκήνιο την δεκαετία του '80 με μια σειρά από καινοτόμα άλμπουμ για το χιπ χοπ δεν υπήρχε ανάλογο σχήμα στον ορίζοντα τόσο ηχητικά όσο και στιχουργικά. Δεν ήταν μόνο επαναστατικές οι καυστικές ρίμες του Chuck D που πλησίαζαν την ποίηση αλλά και ο ακομπλεξάριστος ήχος τους που ήταν τραχύς και πειραματικός χωρίς να χάνει τις χορευτικές ρίζες του. Είναι καταδικό τους επίτευγμα η άνθιση του κοινωνικοπολιτικού χιπ χοπ πέρα από τα στενά σύνορα της Αμερικής. Σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη κι αν έδιναν συναυλίες, το πέρασμα τους γεννούσε συγκροτήματα και αφυπνούσε καλλιτέχνες.

Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα. Αν ο B.D. Foxmoor δεν ήταν παρών στην μοιραία και ιστορική εμφάνιση τους το καλοκαίρι του '92 στη Νίκαια και δεν έφτιαχνε επιτόπου τους Active Member, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για ελληνική χιπ χοπ σκηνή, ούτε θα μαλώναμε για το τι είναι αυθεντικό χιπ χοπ. Αντίθετα όμως από διάφορους εγχώριους βετεράνους ράπερ που συχνά στραβώνουν με οτιδήποτε καινούργιο κυκλοφορεί ως «ιεροσυλία» ή «ανοσιούργημα», ο Chuck D το αγκαλιάζει ολόκληρο ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως είδους ή μόδας. Ακόμη και για το trap που όλοι μισούν, έχει κάτι καλό να πει: «Έχει κατακτήσει την θέση του. Δεν είναι το βασικό είδος του χιπ χοπ. Έχει τη γοητεία του αν και έχει διαφορετικούς ρυθμούς και διαφορετικά φωνητικά αλλά εξακολουθεί να είναι μέρος του χιπ χοπ. Υπάρχει trap μουσική που είναι συναρπαστική και εξελίσσεται συνέχεια ώστε να γίνει ακόμη καλύτερη».

Είναι τόση η αφοσίωση του στην συγκεκριμένη μουσική που πριν από μερικά χρόνια έγραψε το το "Chuck D. Presents This Day in Rap and Hip-Hop History" ένα από τα πιο λεπτομερή χρονικά για την ιστορία του στο οποίο μάζεψε τις σημαντικότερες ημερομηνίες και τα τραγούδια σταθμούς, από το 1973 που για πρώτη φορά o ήχος αναδύθηκε μέσα από τα πικ απ του DJ Kool Herc μέχρι πρόσφατα που κυριαρχεί παντού. Δεν έχει αφήσει κανέναν και τίποτα απέξω. Η λέξη "beef" δεν φαίνεται να υπάρχει στο προσωπικό του όραμα.

«Η κάθε γενιά προχωράει και τα νέα παιδιά φέρνουν μαζί τους και φρέσκες ιδέες», αναφέρει για την εξέλιξη της ραπ μουσικής. «Αυτό που δεν ήταν νορμάλ πριν από 30 χρόνια, τώρα φαίνεται ότι είναι και πάει μπροστά. Εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε να συμβεί. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τους Public Enemy και για ανθρώπους σαν και μένα και σε σχέση με αυτό που κάνουμε με τους Prophet of Rage να κρατήσουμε αυτή την φρεσκάδα και να ενσωματώσουμε τα νέα παιδιά μέσα σε αυτό, διατηρώντας τα καλύτερα στοιχεία από το παρελθόν. Θα έλεγα ότι εμείς ο 'παλιοί' μπορούμε να κάνουμε καλύτερη επιμέλεια, να φροντίσουμε για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον του χιπ χοπ. Προσωπικά έχω μια δισκογραφική την Slam Jamz, ένα ραδιοφωνικό σταθμό και ένα ολόκληρο δίκτυο αφιερωμένο στο μέλλον του χιπ χοπ. Ασχολούμαστε με όλες τις νέες τάσεις στο rapstation και συμπεριλαμβάνουμε τους πάντες, γυναίκες, old-school, new school ακόμη και το διεθνές χιπ χοπ που είναι σε άνθιση και το καταλαβαίνουμε, ακόμη κι αν βρισκόμαστε στην Αμερική. Θέλουμε να το προωθήσουμε σωστά και με ένα καθαρό τρόπο, να προσκαλέσουμε νέους καλλιτέχνες και να τους ανοίξουμε το δρόμο. Ο καθένας μπορεί να μας στείλει δουλειά του».

— Ποιους θεωρείς τώρα το μέλλον της ραπ;

Πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πολύ σημαντικές αυτή τη στιγμή. Είναι το νέο ρεύμα στο είδος.

— Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα κομμάτι από όλη την δισκογραφία των Public Enemy που θεωρείς καίριο σήμερα, ποιο θα ήταν αυτό;

Το "Fight the Power" επειδή δεν μπορείς να αφήσεις την εξουσία να υπερισχύσει όπως έκανε πάντα. Πρέπει να παλέψεις και αυτό σημαίνει αντίσταση.

