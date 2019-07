Σκύρος

Πολιτιστικός πολυχώρος Cook-nara, Κυρα-Παναγιά

Boom Reggae Festival

Μια μεγάλη γιορτή της ρέγκε διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στο νησί της Σκύρου με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις τάσεις του συγκεκριμένου είδους αλλά και τα διάφορα μουσικά είδη με τα οποία αλληλεπιδρά κατά καιρούς, από το dub και το ska μέχρι την jungle και το afrobeat.

Ο ξεχωριστός χώρος του Cook-nara που βρίσκεται στον όρμο της Κυρα-Παναγιάς θα στεγάσει για τρεις ημέρες το διεθνές Boom Reggae Festival. Για τις ανάγκες του θα στηθούν δύο μουσικές σκηνές που θα φιλοξενήσουν 30 μουσικά σχήματα και 100 μουσικούς απ' όλο τον κόσμο, με την προσοχή να τραβάει ο σπουδαίος Echo Minott από την Τζαμάικα αλλά και ο πιο σύγχρονος Ιταλο-νιγηριανός Raphael. Εκτός από αυτό, θα υπάρχουν καθημερινά διάφορα workshops, καθώς και special pre και after events.

Παράλληλα, η γιορτή έχει και οικολογικό χαρακτήρα, μια και θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την αειφορία, συγκεκριμένα για την προστασία του υπό εξαφάνιση σκυριανού αλόγου και τη γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τέλος, το τριήμερο προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της αφρο-βραζιλιάνικης πολεμικής τέχνης Capoeira Angola. Οι τιμές των εισιτηρίων του φεστιβάλ κυμαίνονται από 30 έως 100 ευρώ, ανάλογα με το τι θέλεις να παρακολουθήσεις και να κάνεις.

19-21/7

Χαλκιδική

Λόφος της Σάνης

Sani Festival

Για άλλη μια χρονιά το Sani Festival, ο σημαντικότερος πολιτιστικός θεσμός ιδιωτικής πρωτοβουλίας της χώρας, προσκαλεί σπουδαίους καλλιτέχνες από τον χώρο της παγκόσμιας και ελληνικής μουσικής σκηνής για μια σειρά από συναυλίες με φόντο τον επιβλητικό μεσαιωνικό πύργο, σε ένα μυσταγωγικό περιβάλλον όπου συνυπάρχουν η θάλασσα και ένα καταπράσινο δάσος.

Το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει ήδη από τις 7/7 με την ενότητα «Jazz on the hill» και την εμφάνιση του Christian Sands Trio. Στην ίδια ενότητα στις 13/7 θα εμφανιστεί το τρίο του σαξοφωνίστα Charles Lloyd με ειδικούς καλεσμένους τους Μαρία Φαραντούρη, Τάκη Φαραζή και Σωκράτη Σινόπουλο για μια μοναδική σύμπραξη. Στις 20/7, στο πλαίσιο του Classical Waves, έρχεται ο κορυφαίος Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης Joachim Horsley.

Για δύο ημέρες, στις 26 και 27/7, θα υπάρχει ένα «αόρατο τσίρκο» για όλη την οικογένεια: η Βικτόρια Τσάπλιν και ο Ζαν-Μπατίστ Τιερέ παρουσιάζουν το Cirque Invisible. O Αύγουστος ξεκινάει δίνοντας τη σκυτάλη στην ενότητα International Sounds, με την εμφάνιση της Gunhild Carling και της μπάντας της στους ξέφρενους boogie ρυθμούς τους (3/8). Στις 7/8 θα γίνει ένα γκαλά όπερας με τους Σοφία Κυανίδου (σοπράνο), Δημήτρη Πακσόγλου (τενόρος) και την ορχήστρα δωματίου ContraTempo υπό τη διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη.

Στο πλαίσιο τoυ Greek Variations, o Διονύσης Σαββόπουλος έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στο Woodstock στις 10/8, ενώ στις 17/8 η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει με την εμφάνιση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη που, παρέα με το Νίκο Πορτοκάλογλου, θα ερμηνεύσουν τις πιο όμορφες και αξέχαστες μελωδίες της. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 20-30 ευρώ.

Έως τις 17/8

Αρχαία Ολυμπία

Dreamland Festival

O Saske θα εμφανιστεί στο Dreamland Festival

Μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία ήταν το πρώτο Dreamland για τους χιλιάδες νεαρούς επισκέπτες του που κατασκήνωσαν δίπλα στις όχθες του ποταμού Αλφειού το 2014. Μετά από 5 χρόνια απουσίας, φέτος επιστρέφει ανανεωμένο και πιο urban, όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή, με ένα απρόβλεπτο line-up.

Για τρεις ημέρες από τη σκηνή του θα περάσει όλη η αφρόκρεμα της new school χιπ-χοπ σκηνής αλλά και βετεράνοι ηλεκτρονικοί καλλιτέχνες, όπως οι Billy Sio, Light, Mad Clip, Ypo, FY, Skive, The Boy, Saske, Slogan, Going Through, Bobito κ.ά. Το μεγάλο όνομα του φεστιβάλ είναι σίγουρα οι Ζωντανοί Νεκροί την τρίτη ημέρα του, που επανασυνδέονται για μια σπάνια εμφάνιση. Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται από 15 έως 70 ευρώ, ενώ στο ποσό περιλαμβάνεται και το δικαίωμα κατασκήνωσης.

26-28/7

Διακοπές μετά μουσικής

Πλούσιο σε μουσική είναι και το φετινό φεστιβαλικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Πρωτοστατούν τα νησιά, υπάρχουν όμως επιλογές και σε διάφορες ειδυλλιακές τοποθεσίες στο εσωτερικό της χώρας, αν κάποιος δεν θέλει να ταξιδέψει διά θαλάσσης. Από dance και ροκ μέχρι κλασική μουσική, υπάρχουν φεστιβαλικές βραδιές που θα ικανοποιήσουν τα γούστα και του πιο απαιτητικού ακροατή.

Στη Νάξο έχει ξεκινήσει ήδη το ετήσιο φεστιβάλ του νησιού και το μεγαλύτερο σε διάρκεια, με τις εκδηλώσεις του να ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβριο (27/9). Στον Πύργο Μπαζαίου θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαρίζα Κωχ, Νένα Βενετσάνου, Χρήστος Θηβαίος, Jazz Trial κ.ά.

Στις 12/7 κάνει έναρξη στη Ρόδο το 7ο Rhodes Summer Festival με συναυλίες των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Πυξ Λαξ, Τάνιας Τσανακλίδου, Β.D Foxmoor, Σταύρου Ξαρχάκου, Χάρις Αλεξίου κ.ά. (έως τις 4/9).

Στη Σύρο θα πραγματοποιηθεί το 15ο Φεστιβάλ Αιγαίου (14-26/7) που φέτος έχει τίτλο «Το Σάλτσμπουργκ του Αιγαίου» και ειδική εμφάνιση της Pan-European Philharmonia από τη Βαρσοβία υπό τη διεύθυνση του Peter Tiboris.

Στο Λουτράκι επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Odyssia Festival στις 20-21/7 για τους φαν της ηλεκτρονικής μουσικής, με ένα μαραθώνιο set του Timmy Regisford, μεταξύ άλλων.

Η Κέρκυρα θα γεμίσει μπουρμπουλήθρες με το μονοήμερο Bubble Fest στις 20/7.

Τη περίοδο 27-28/7 το Ηράκλειο θα γεμίσει σκληρούς ήχους με το Over the Wall Festival και τους Panx Romana, Doro, Sacral Rage, Convixion, Γυμνά Καλώδια κ.ά.

Από τις 8 έως τις 19/8 ο Μόλυβος φιλοξενεί το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής

Οι Παξοί, από την άλλη, τιμούν τη ρέγκε με το Paxos Reggae Festival στις 29-31/7. Για όσους θέλουν άλλα είδη μουσικής υπάρχει το Πολιτιστικό Καλοκαίρι που διαρκεί μέχρι τις 6/9 και περιλαμβάνει ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις κλασικής μουσικής ή παραδοσιακής μουσικής από την Ιρλανδία.

Τη περίοδο 31/7-20/8 η Άνδρος υποδέχεται το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ της με συναυλίες του Γιάννη Πάριου, του Νίκου Κυπουργού και της Ελένης Βιτάλη.

Την ίδια ημερομηνία και μέχρι τις 4/8 τα νησιά και οι περιοχές του Αργοσαρωνικού (Ύδρα, Πόρος, Μέθανα, Γαλατάς) υποδέχονται το 9ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού και υψηλού επιπέδου ερμηνείες έργων των Mότσαρτ, Σούμαν, Ντβόρακ, Σούμπερτ, Μπραμς και Σκαλκώτα από τον σπουδαίο Αμερικανοκαναδό βιολιστή Benjamin Bowman (πρώτο βιολί της ορχήστρας της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης).

Για τέσσερις ημέρες, το Los Almiros στη Μαγνησία έχει ροκ και χιπ-χοπ με ονόματα όπως οι Βέβηλος, Ταφ Λάθος, Planet of Zeus, Social Waste κ.ά.

Από τις 29/7 έως τις 4/8 επιστρέφει το μεγαλύτερο μουσικό-κατασκηνωτικό φεστιβάλ της Ελλάδας. Ο λόγος για το River Party στο Νεστόριο Καστοριάς. Στην 41η εκδοχή του έχει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα, που συνεχώς εμπλουτίζεται. Μεταξύ άλλων, θα δούμε τους Παύλο Παυλίδη, Γιάννη Αγγελάκα, Locomondo, Active Member, Nightstalker κ.ά. Τον Αύγουστο η Σάμος υποδέχεται το 16ο Ireon Music Festival, συγκεκριμένα στις 7-9/8, με Social Waste, Γιάννη Χαρούλη, Planet of Zeus κ.ά.

Από τις 8 έως τις 19/8 ο Μόλυβος φιλοξενεί το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με την παρουσία σημαντικών ερμηνευτών κλασικής μουσικής, όπως ο Γερμανός βιολιστής Κρίστιαν Τέτσλαφ, η τσελίστρια Τάνια Τέτσλαφ και ο βιολοντσελίστας Μπρούνο Φιλίπ, ο Γάλλος πιανίστας Aρτούρ Πιτζάρο και ο Νορβηγός περκασιονίστας Χανς Κρίστιαν Σόρενσεν.

Στη Δράμα και στο κτήμα Οινογένεσις, από τις 2 έως τις 4/8 φιλοξενείται το Bloque Festival με ηλεκτρονική διάθεση και ένα άκρως χορευτικό line-up.

Τέλος, για όποιον βρεθεί στην εξωτική Σαμοθράκη τον Αύγουστο την περίοδο 9-11/8 και του αρέσει η πανκ και ροκ μουσική, μπορεί να επισκεφτεί το 5o Pulsar Samothraki Art Festival, όπου θα παίζουν οι Last Drive, Alcalica και Θραξ Πανκc.

Παλαιά Βλαχάτα, Σάμη

Saristra Festival

O εκκεντρικός Ian Svenonius είναι ένας από τους σπουδαίους καλεσμένους του Saristra Festival

Απόκοσμο και ακατοίκητο από τον σεισμό του 1953, το χωριό-φάντασμα των Παλαιών Βραχάτων Σάμης στην Κεφαλονιά γίνεται τα τελευταία χρόνια τόπος έλξης μουσικόφιλων που το επισκέπτονται για να παρευρεθούν στο Saristra Festival.

Κάθε χρόνο, στις αρχές Αυγούστου, για τρεις ημέρες τα μισογκρεμισμένα κτίριά του και τα δαιδαλώδη δρομάκια του γεμίζουν με ήχους και installations, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εκθέσεις, διαλέξεις και προβολές ταινιών. Μέχρι και μαθήματα γιόγκα θα φιλοξενήσει το ιδιόμορφο σκηνικό του. Όλα είναι με δωρεάν είσοδο.

Φέτος θα στηθούν δύο σκηνές, η κεντρική πέτρινη σκηνή Square Stage και η κρυμμένη και πιο πειραματική Goat with Gold Teeth. Το μουσικό line-up του είναι πιο φιλόδοξο και πλούσιο από ποτέ, με εμφανίσεις από μερικά από τα πιο ελπιδοφόρα σχήματα της ανεξάρτητης σκηνής της Αθήνας αλλά και με σπουδαίους καλεσμένους από το εξωτερικό, όπως ο εκκεντρικός Ian Svenonius, οι Ιάπωνες Minami Deutsch που έχουν τη φήμη μίας από τις καλύτερες live μπάντες αυτήν τη στιγμή στον κόσμο, και ο γνωστός και μη εξαιρετέος Blaine L. Reininger, ο θρυλικός frontman των Tuxedomoon. Εκτός από αυτούς, θα εμφανιστούν οι Acid Baby Jesus, οι Callas, το νέο πρότζεκτ του Larry Gus, Territroy, o Jay Glass Dubs, οι Kolida Babo κ.ά.

2-4/8

Θέατρο

Σε ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας

Η παράσταση το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας θα περιοδεύσει το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ένα από τα πιο ερωτικά και ποιητικά έργα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, σκηνοθετούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας σε μια παράσταση που θα περιοδεύσει το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το εξαιρετικά δημοφιλές έργο παρουσιάζεται σε νέα μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα με πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης στον διπλό ρόλο του Θησέα και του βασιλιά των ξωτικών Όμπερον, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ως Πάτος, η Αθηνά Μαξίμου ως βασίλισσα των ξωτικών και ο Μιχάλης Σαράντης ως Πουκ. Επίσης, πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Βάρθης, η Λένα Δροσάκη, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, η Χριστίνα Χειλά- Φαμέλη, ο Κρις Ραντάνοφ, ο Παναγιώτης Κλίνης, ο Τίτος Λίτινας κ.ά.

Το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας είναι μια σπαρταριστή κωμωδία, που όμως έχει σκοτεινό και βίαιο υπόβαθρο. Στο έργο αυτό, που υμνεί τη φύση και τον έρωτα, το όνειρο μπλέκεται με την πραγματικότητα, η φαντασίωση με τον εφιάλτη, η αγνή αγάπη με την ερωτική μανία. Ο μηχανισμός που πυροδοτεί τα πάντα είναι ο έρωτας.

Λίγο πριν από τον γάμο του βασιλιά της Αθήνας Θησέα με τη βασίλισσα των Αμαζόνων Ιππολύτη τέσσερις νέοι καταφεύγουν στο δάσος της Αθήνας για να διεκδικήσουν το ερωτικό αντικείμενο του πόθου τους. Είναι η νύχτα του μεσοκαλόκαιρου, μια νύχτα όπου όλα μπορούν να συμβούν – οι πιο μύχιες σκέψεις και φαντασιώσεις τους σύντομα θα πραγματοποιηθούν. Στο μυθικό δάσος έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των ξωτικών, με τον βασιλιά Όμπερον, που φιλονικεί με την Τιτάνια και τον Πουκ, και ξεκινάει ένα παιχνίδι παρεξηγήσεων και μαγικών παρεμβάσεων. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν στο δάσος καταφθάνει μια ομάδα ερασιτεχνών θεατρίνων.

Η περιοδεία θα διαρκέσει από τις 15/7 έως τις 30/8