Το μεγαλύτερο φεστιβάλ τζαζ μουσικής της Ελλάδας –και μακροβιότερος μουσικός θεσμός της Αθήνας –, το Athens Technopolis Jazz Festival, συμπληρώνει φέτος 19 χρόνια ζωής και φιλοξενεί για άλλη μια φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης όλες τις τάσεις της σύγχρονης τζαζ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για 7 ημέρες, από τις 27 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, θα εμφανιστούν 21 μπάντες και σχήματα με διεθνή καριέρα και αναγνώριση, εκπροσωπώντας 19 χώρες, ενώ παράλληλα θα γίνονται δράσεις, ομιλίες, workshops, εκθέσεις και το Meet Market, που απευθύνονται σε κοινό κάθε ηλικίας. Τα πάντα με ελεύθερη είσοδο!



Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ, Δευτέρα 27/5, είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική τζαζ σκηνή και παρουσιάζει κάποια από τα πιο καινοτόμα και δημιουργικά γκρουπ της Ελλάδας: το Yako Trio, που αποτελεί το Festival's pick και θα παρουσιάσει συνθέσεις βασισμένες στο έργο του μουσικού Γιάννη Κωνσταντινίδη, τους πειραματικούς ήχους των Grey Paris, τη νέα πρόταση του φεστιβάλ, και το Petros Klampanis Trio, τους φετινούς μεγάλους νικητές που θα φέρουν τον αέρα της αμερικανικής μεγαλούπολης στο κέντρο της Αθήνας.

O Πέτρος Κλαμπάνης είναι ένας Έλληνας μουσικός που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει στον χώρο της νεοϋορκέζικης τζαζ και έχει μοιραστεί τη σκηνή με μερικούς από τους πιο φημισμένους τζαζίστες της αμερικανικής μεγαλούπολης. Με σπουδές μουσικής σε Αθήνα, Άμστερνταμ και Νέα Υόρκη, έχει να επιδείξει σημαντικά έργα, όπως ο δίσκος του «Minor Dispute» που επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα τζαζ άλμπουμ του 2015 από την Εθνική Δημόσια Ραδιοφωνία των ΗΠΑ (NPR). Το 2017 κυκλοφόρησε το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «Chroma» στη νεοϋορκέζικη δισκογραφική εταιρεία Motéma Music, το οποίο είχε ενθουσιώδη σχόλια σε διεθνή και εγχώριο Τύπο. Σύντομα αναμένεται η κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού του δίσκου με τίτλο «Irrationalities», που αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Petros Klampanis Trio, με τον Kristjan Randalu στο πιάνο και τον Bodek Janke στα τύμπανα και τα κρουστά.

Την Τρίτη 28/5, στη σκηνή θα ανέβουν το ιδιαίτερο σχήμα του Τυνήσιου Wajdi, η M. Messios Symmetry Band από την Κύπρο και το Gaspar Karoly Trio feat. Krisztina Pocsai από την Ουγγαρία, ενώ στις 29/5 την κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης θα καταλάβουν δυναμικά οι Ισπανοί Clara Peya & Vic Moliner, οι Γερμανοί Richard Koch Quartett και ο πολυαναμενόμενος Νεοϋορκέζος συνθέτης, ντράμερ, ακαδημαϊκός και ακτιβιστής Jaimeo Brown από τις ΗΠΑ που θα παρουσιάσει το πρότζεκτ του «Transcendence» μαζί με τους Chris Sholar and Jaleel Shaw.

Ο Jaimeo Brown μεγάλωσε σε βίαιο περιβάλλον και ανακάλυψε την πολυπολιτισμικότητα στο χιπ-χοπ της Δυτικής Ακτής, μια σκηνή ανοιχτή στις μειονότητες. Έμπνευσή του υπήρξαν οι DJ Premier, Dr. Dre, J. Dilla, αλλά και οι πρωτεργάτες της τζαζ Miles Davis, John Coltrane και Art Blakey, μαζί με ηχογραφήσεις της αφροαμερικανικής κοινότητας του Τζις Μπεντ στην Αλαμπάμα. Σε όλα αυτά έχει βρει καταφύγιο και «επίκεντρο πνευματικής αφύπνισης» και μέσα από αυτά φτιάχνει τις δικές του μουσικές. Πέρα από τις πολυποίκιλες μουσικές του συνεργασίες, ο Jaimeo κάνει και δεκάδες διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, αναλύοντας την κοινωνική σημασία της τέχνης.

Το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες είναι το εξής: στις 30/5 θα εμφανιστούν οι Filip Jers Quartet από τη Σουηδία, οι Αυστριακοί Month of Sundays και οι Ελβετοί Septeto Internacional. Στις 31/5 στη σκηνή έρχονται οι Things I Can't Control από την Ολλανδία, οι Alfa Collective από την Εσθονία και οι Wojtek Mazolewski Quintet από την Πολωνία, ενώ το Σάββατο 1/6 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να διασκεδάσει με τις μουσικές του Helge Lien Trio από τη Νορβηγία, του σχήματος Dainius Pulauskas από τη Λιθουανία και του πολύ αγαπητού στο ελληνικό κοινό συγκροτήματος Mammal Hands από το Ηνωμένο Βασίλειο.

To πολύ αγαπητό στο ελληνικό κοινό συγκρότημα Mammal Hands από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκπροσωπώντας μια καθαρά nu jazz αντίληψη, το τρίο αυτό από το Μάντσεστερ ανατρέπει την παράδοση που θέλει την τεχνοτροπία της τζαζ να στηρίζεται στα σόλο των οργάνων και ακολουθεί μια δημιουργική δράση συνόλου στις συνθέσεις του. Δημιουργίες γοητευτικές, μελωδικές και ρυθμικές, με μια τρανς ή minimal αίσθηση και εξέλιξη, αιθέριες και σχεδόν πάντα συναρπαστικές, χαρακτηρίζουν τη μουσική των Mammal Hands που αντλεί από ποικίλες πηγές όπως η spiritual jazz, η ινδική μουσική, η folk, η κλασική ή το ροκ.



Το φεστιβάλ κλείνει στις 2/6 με τους Ondrej Havelka and his Melody Makers από την Τσεχία, Ernie Hammes από το Λουξεμβούργο και Girls in Airports από τη Δανία, ένα από τα καλύτερα σύγχρονα σύνολα τζαζ που φροντίζουν να κινούνται πέρα από τα όριά της! Αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς της δανέζικης σκηνής με ambient στοιχεία και μουσική με μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από τα είδη.



Οι παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τη φωτογραφική ομάδα της METAPolis με δύο πρωτότυπες εκθέσεις, την «Urban», μια ενδοσκόπηση και πραγμάτευση της ταυτότητας της αστικής φωτογραφία, και την ομαδική «Το Ταξίδι». Επίσης, το Meet Market θα γίνεται όλες τις ημέρες στους χώρους του φεστιβάλ, με 120 περίπτερα και ποικίλες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

