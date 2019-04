Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Claudia Matola (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 18:00-20:00):

Dan Auerbach

King of a one horse town

Άλλο ένα διαμάντι από το υπέροχο άλμπουμ "Waiting on a song" του Dan Auerbach που κυκλοφόρησε το 2017.

Σαγηνευτική ενορχήστρωση, άλλη μια φορά που ο στίχος του θα είναι αληθινός, ανακουφιστική απλότητα και ευκολία στη σύνθεση.

Εδώ ο Auerbach μιλάει για το βόλεμα, τον φόβο της αποτυχίας και τη δυσκολία του να ανοιχτεί κανείς και να βρει τον δρόμο του έξω από το "comfort zone". Πώς επιλέγει τελικά κανείς να είναι ένας "King of a one horse town";

Gizmo Varillas

Feeling Alright

Ο Gizmo Varillas είναι 29 ετών, έρχεται από την Ισπανία και μας χαρίζει με τη βελούδινη ερμηνεία του μερικά τραγούδια γεμάτα ευαισθησία και ηρεμία, που σε κάνουν να νιώθεις ακριβώς αυτό που λέει και ο τίτλος, "Feeling Alright".



Ο σκοπός του, όπως έχει δηλώσει, είναι να συνδεθεί με τους ανθρώπους όσο περισσότερο γίνεται μέσω της μουσικής.

Πιστεύει πως η μουσική μπορεί να νικήσει την αποξένωση και ο κόσμος αυτήν τη στιγμή, όπως είπε ο Varillas (και θα συμφωνήσουμε), το έχει ανάγκη όσο ποτέ.

Beth Hart & Joe Bonamassa

I'll take care of you

Ένα δυνατό ντουέτο με απίστευτες ερμηνείες σε κλασικά αριστουργήματα όπως το "I'll take care of you" του Bobby Bland,

μέσα από το άλμπουμ "Don't Explain", που κυκλοφόρησε το 2011.



Θα απολαύσουμε την Beth Hart στη χώρα μας 27 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων.



Morrissey

It's over

O Morrissey επιστρέφει με το άλμπουμ διασκευών "California Son" και μάλιστα με πολύ καλή παρέα. Το άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε και συμμετέχουν αρκετές φωνές όπως η LP, στο τέλεια κομμένο και ραμμένο, πάνω στον Morrissey

"It's over" του Roy Orbison.

Αξίζει να αναφερθεί, βέβαια, ότι η LP εδώ δίνει αυτό το «λίγο-κάτι« που τελικά κάνει το τραγούδι το «κάτι-παραπάνω». Απολαυστική σε κάθε της input.



Kacey Musgraves

Rainbow

Το φαβορί στα φετινά βραβεία Grammy που κέρδισε και το άλμπουμ της χρονιάς, η αψεγάδιαστη κούκλα, το αερικό με την αγγελική φωνή. Το "Golden Hour" ήταν όντως και η δική της «χρυσή στιγμή».

Μέσα από το άλμπουμ ξεχωρίζει το τραγούδι "Rainbow" που περιγράφει αυτό το μούδιασμα του φόβου της ματαίωσης, που δεν σε αφήνει να χαρείς τις όμορφες στιγμές της ζωής.



«Άσε κάτω την ομπρέλα, έχει σταματήσει η βροχή», λέει η Kacey Musgraves, «έχεις συνηθίσει να κρατάς αυτή την ομπρέλα πάνω απ'το κεφάλι σου και δεν πρόσεξες τόσο καιρό πως έχει βγει το ουράνιο τόξο».

Gary Clark jr

When I'm gone

Δυνατός μουσικός με ιδιαίτερο ήχο, νεύρο, αγάπη για τα μπλουζ, κι έρχεται φυσικά κατευθείαν από το Τέξας. Το τραγούδι αυτό θα το βρείτε στο καινούριο του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο "This Land", εμπνευσμένο από το κλασικό "This Land" του Woody Guthrie.



Richard. Ashcroft

Guilded Halls

Από τους καλλιτέχνες «εγγύηση», που λέμε. Επαγγελματίας και καλόγουστος σε ό,τι κάνει, απολαυστικός επί σκηνής κι εκεί είναι που καταλαβαίνεις τελικά την αυθεντικότητα σε ό,τι έχει κάνει και με πόση απλότητα το επικοινωνεί.

Έτσι λοιπόν κι εδώ έχουμε ένα τραγούδι που μόνο ένας σωστός τραγουδοποιός μπορεί να προσφέρει.

