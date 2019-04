Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Richard Ashcroft

That's when I feel it

Μια κιθάρα και μια ωραία μελωδία καμιά φορά αρκούν για να σου φτιάξει η διάθεση. Και ο Richard Ashcroft ξέρει πολύ καλά αυτήν τη συνταγή, ήδη από την εποχή των Verve.

Από το τελευταίο άλμπουμ του Ashcroft, "Natural Rebel", το "That's when I feel it" είναι ένα κομμάτι για απολαυστικές ανοιξιάτικες διαδρομές.

Tame Impala

Patience



Από τα πρώτα τους βήματα στις αρχές της δεκαετίας στην Αυστραλία, έως σήμερα με την εμφάνισή τους ως headliners στο φεστιβάλ Coachella στην California, οι Tame Impala του Kevin Parker έχουν διανύσει μια συναρπαστική διαδρομή.

Το "Patience", από το αναμενόμενο νέο τους άλμπουμ, που θα είναι το τέταρτο στην καριέρα τους, περιέχει όλα τα ιδιαίτερα pop-rock στοιχεία που έχει αγαπήσει το φανατικό κοινό τους.

Wild Belle

Mockingbird



Δύο αδελφές από το Chicago, η «μουσικός-ορχήστρα» και παραγωγός Elliot και η τραγουδίστρια-συνθέτης Natalie Bergman, επιστρέφουν με το τρίτο τους άλμπουμ, "Everybody One Of A Kind".

Η εθιστική μελωδία του "Mockingbird" συνδυάζει modern soul και world-rock ήχους, ενώ το βίντεο του τραγουδιού, σαν vintage ταινία, σε μεταφέρει σε ένα πάρτι που καταλήγει σε μια τρελή καταδίωξη.

Cage The Elephant

Ready To Let Go

«Κόλλημα» με το πρώτο άκουσμα για το "Ready To Let Go" των Cage The Elephant, από το νέο τους άλμπουμ, "Social Cues", που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, τέσσερα χρόνια μετά το βραβευμένο με Grammy "Tell Me I'm Pretty" και δύο χρόνια μετά το live άλμπουμ τους, "Unpeeled".

Η νέα δουλειά της μπάντας από το Κεντάκι ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ και το Λος Άντζελες, με παραγωγό τον John Hill, που είναι γνωστός για τη συνεργασία του με τους Florence and the Machine και τους Portugal. The Man.

Jungle

Casio



Η neo soul μπάντα από το Λονδίνο δημιουργεί για μια ακόμα φορά ένα νυχτερινό χορευτικό soundtrack που σε παρασύρει στο ρυθμό του.

Η funky μελωδία του "Casio" των Jungle, από το περσινό τους άλμπουμ "For Ever", αναδεικνύεται από το εξαιρετικό βίντεο που έχει σκηνοθετήσει ο επί χρόνια συνεργάτης του συγκροτήματος, Charlie Di Placido.

The Heavy

Burn Bright



Ένα ακόμα μελλοντικό classic, από την μπάντα από το Bath της Αγγλίας. Με τα χαρακτηριστικά blues rock φωνητικά του Kelvin Swaby, με τη συνοδεία από πιάνο, πνευστά και μια χορωδία gospel, το "Burn Bright" θα μπορούσε να ντύσει μουσικά μια σκηνή μιας τηλεοπτικής σειράς στο στυλ του "Breaking Bad". Το νέο άλμπουμ των Heavy, "Sons", θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαΐου.

Your Smith

The Spot



Η Caroline Smith μετακόμισε από τη Μινεάπολη της Μινεσότα στο Λος Άντζελες πριν από μερικά χρόνια, αλλάζοντας το όνομά της σε Your Smith.

Όπως λέει η ίδια, το "Τhe Spot", από το EP "Bad Habit", έχει «τη ζεστασιά του ήχου των '90s σε συνδυασμό με τη συναρπαστική εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής».

Το groove του τραγουδιού, ό,τι πρέπει για διαδρομές με το αυτοκίνητο, σίγουρα θα σας θυμίσει το "All I Wanna Do" της Sheryl Crow.

