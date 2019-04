Στο «οπαδικό» site του με την ονομασία Red Right Hand Files, ο Nick Cave κοινοποιεί τακτικά την κατά καιρούς δημιουργική του διαδικασία και συχνά απαντά σε ερωτήματα θαυμαστών. Πριν από λίγες μέρες ετέθησαν υπόψη του τα εξής δύο:

«Έχεις γράψει επί μακρόν στα τραγούδια, στην ποίηση και στη πρόζα σου για τον έρωτα. Τι είναι έρωτας; Γιατί τα τραγούδια αγάπης μας συγκινούν τόσο πολύ; Μια λίστα ίσως με τα δέκα κορυφαία ερωτικά τραγούδια;» (Mack, Bairnsdale, Australia)

«Πόσο σημαντικό είναι το τραγούδι στη ζωή σου, ως ακροατής;» (Luiza, Viçosa, Brazil)

O Cave αποφάσισε να δώσει κοινή απάντηση στα δύο ερωτήματα, προσφέροντας και τη λίστα που ζήτησε ο φίλος από την Αυστραλία.

Αγαπητοί Mack και Luiza

Έχουν φτάσει πρωινές ώρες εδώ στο Λος Άντζελες και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ήμουν στο στούντιο όλη νύχτα, δουλεύοντας τα νέα τραγούδια. Οι μελωδίες και τα λόγια τριγυρνάνε στο μυαλό μου γι' αυτό ζητώ συγνώμη αν το γράμμα μου είναι λίγο ανάστατο. Ρωτάς για το έρωτα Mack και ίσως τελικά αυτό είναι ο έρωτας – ίσως τα τραγούδια είναι η διάλεκτος του έρωτα. Ίσως γι' αυτό τα προορίζαμε εξαρχής – για να δώσουμε φωνή σ' αυτό το παράξενο, ανεξιχνίαστο συναίσθημα που μας διαλύει σε όλη μας τη ζωή. Ίσως κάποια τραγούδια είναι η ενσάρκωση του ίδιου του έρωτα και γι' αυτό μας συγκινούν τόσο βαθιά. Αποτελούν απλούς και ευθείς μηχανισμούς που βομβαρδίζουν την καρδιά – κάτι που άλλα καλλιτεχνικά μέσα δεν μπορούν να πετύχουν με την ίδια καίρια και τρομακτική ακρίβεια.

Ιδού λοιπόν μια λίστα με δέκα πολυαγαπημένα μου τραγούδια αγάπης – παλιά, μελαγχολικά και «σεντιμεντάλ» τραγούδια που έχουν ταξιδέψει μαζί μου μέσα στα χρόνια, έχουν κυριαρχήσει στον κόσμο μου και πάντα με διασώζουν. Πρόκειται για μικρές, ταπεινές βόμβες αγάπης, όμως αγαπητή Luiza, τόσο σημαντικές όσο τίποτε άλλο.

Με πολλή αγάπη, Nick

To Love Somebody – Bee Gees

My Father – Nina Simone

I Threw It All Away – Bob Dylan

Comfort You – Van Morrison

Angel of the Morning – Merrilee Rush & The Turnabouts

Nights In White Satin – The Moody Blues

Where's the Playground Susie? – Glen Campbell

Something On Your Mind – Karen Dalton

Always on My Mind – Elvis Presley

Superstar – Carpenters