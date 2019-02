Από τις σπουδές του στη γενετική, ο Max Cooper μεταπήδησε με ευκολία στον χώρο της μουσικής, συνδυάζοντας με εντυπωσιακό τρόπο τα ενδιαφέροντά του.

Οι ζωντανές εμφανίσεις του, που αποτελούν μια ιδιαίτερη οπτικοακουστική εμπειρία, συγχωνεύουν την ηλεκτρονική μουσική με visual arts και επιστημονικά concepts.

Συγκεκριμένα αφού ο Ιρλανδός καταλήξει στην επιστημονική ιδέα που θέλει να εστιάσει, αναθέτει σε καλλιτέχνες τη δημιουργία βίντεο, τα οποία στη συνέχεια ο ίδιος ντύνει με μουσική, με αποτελέσματα που γοητεύουν.

— Ποιος ήταν ο βασικός λόγος που σε έκανε να ασχοληθείς με την επιστήμη και ποιος με τη μουσική;

Στον κόσμο της επιστήμης συναντάς τις πιο μεγάλες και τρελές ιδέες που υπάρχουν. Γιατί να μην θέλει να ασχοληθεί κάποιος με αυτήν;

Η μουσική από την άλλη είναι καθαρή συναισθηματική ανταμοιβή. Το μυαλό μάς ευχαριστεί επειδή διεγείρουμε την τάση που έχει να βρίσκει παντού μοτίβα. Και αυτό μου φαινόταν επίσης πάντοτε ελκυστικό.

Γενικά θα έλεγα ότι μου αρέσουν τα μοτίβα, είτε αυτά αποκαλύπτονται στη φύση μέσω της επιστήμης, είτε στον ήχο μέσω της μουσικής.

— Μίλησέ μου λίγο για τις σπουδές σου. Τι περιλάμβαναν;

Έχω ασχοληθεί με τη βιολογία συστημάτων. Καθόμουν όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή και «έπαιζα» με μοντέλα που έδειχναν πώς τα γονίδια εξελίσσονται μέσα σε εκατομμύρια χρόνια ώστε να δημιουργήσουν ένα είδος μικρού υπολογιστή μέσα σε κάθε κύτταρο, τα γενετικά ρυθμιστικά δίκτυα.

— Ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ μουσικής και βιολογίας;

Η αγάπη για τα μοτίβα και τη δομή (υπό την έννοια ότι τα δύο αυτά πράγματα έχουν συναισθηματικό αντίκρισμα) και η απόλαυση τού να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή ως επέκταση του ανθρώπινου μυαλού.

— Αντιλαμβανόσουν πάντα την ομορφιά που εμπεριέχει η επιστήμη; Ποια ήταν η πρώτη φορά που θυμάσαι να αισθάνθηκες έτσι;

Θυμάμαι να διαβάζω για τη σχετικότητα όταν ήμουν μικρός και να σκέφτομαι πόσο εκπληκτικό πράγμα ήταν ότι κάτι τόσο περίεργο και φαινομενικά παράλογο μπορούσε να είναι αληθινό. Ότι ο καθημερινός, πεζός κόσμος δεν είναι η μόνη πραγματικότητα. Ήταν σαν να ανακάλυπτα ότι οι μάγοι υπάρχουν και είναι αληθινοί.

Max Cooper - Reflex - Official Video by Lauren Pedrosa

— Ποια ήταν η έμπνευση για την τελευταία σου δουλειά;

Το τελευταίο μου άλμπουμ με τίτλο «One hundred billion sparks» έχει να κάνει με το μυαλό και τη δέσμη εκατό δισεκατομμυρίων νευρώνων που πυροδοτούνται και δημιουργούν τη γεμάτη νόημα ύπαρξή μας.

«Κλειδώθηκα» μόνος μου, χωρίς να έχω καμία σχεδόν ανθρώπινη επαφή για έναν μήνα, και προσπάθησα να ψάξω εσωτερικά ιδέες σχετικά με το μυαλό.

Ως συνήθως, προσπάθησα να βρω πράγματα που να έχουν ενδιαφέρον και να μπορούν να μεταφραστούν οπτικά σε όμορφες ιστορίες, πάνω στις οποίες εγώ με τη σειρά μου θα έγραφα μουσική. Εξηγώ όλη την διαδικασία εδώ.

— Τι θα παίξεις στην Αθήνα;

Δεν προγραμματίζω ποτέ τι θα παίξω, ειδικά όταν πρόκειται να εμφανιστώ σε έναν ιδιαίτερο χώρο όπως σε αυτόν στην Αθήνα. Θέλω πρώτα να τσεκάρω το μέρος και την ακουστική του και έπειτα το κοινό, την ώρα που παίζω, και πολλούς άλλους παράγοντες. Θα βάλω να δυνατά μου για να δημιουργήσω μια ωραία ατμόσφαιρα.

— Το ποιο ξεχωριστό πράγμα/μέρος που έχεις δει σ' αυτό τον πλανήτη;

Ένα νεογέννητο μωρό.

Max Cooper - Order From Chaos (official video by Maxime Causeret)

Max Cooper - Seething - Official Video by Andy Lomas

Info

Max Cooper

Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου (Φιλελλήνων 27 & Σιμωνίδου)

28/2, 20:00 & 21:45

Eισ.: 18 ευρώ