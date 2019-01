Godsleep: η πορεία ενός ελληνικού stoner rock συγκροτήματος στις σκηνές του κόσμου

Οι Godsleep είναι μία από τις ελληνικές stoner rock μπάντες που τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν κάνει και μεγάλη πρόοδο στον ήχο τους. «Ζούμε για τη μουσική» μου λένε, «δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς μουσική».



Το γκρουπ που φέτος συμπληρώνει μία δεκαετία πορείας με πολλές περιπέτειες δημιουργήθηκε ως 5μελής μπάντα από τον Γιάννη, τον Διονύση, τον Κώστα, τον Λευτέρη και τον Φαίδωνα και κυκλοφόρησε 4 σκόρπια κομμάτια, τα οποία συμπεριλήφθηκαν σε διάφορες διεθνείς συλλογές.



«Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που μας λένε Godsleep» εξηγεί ο Γιάννης, «έριξε ο Κώστας την ιδέα στο τραπέζι και μας άρεσε η σκοτεινή αισθητική που αποπνέει. Έτσι το κρατήσαμε».

Μετά από διάφορες εμφανίσεις σε Ελλάδα, αλλά και μια στο Freak Valley Festival στη Γερμανία, η μπάντα έκανε την πρώτη απόπειρα ηχογράφησης ενός δίσκου, ο οποίος είναι άτυπα ο πρώτος τους, παρόλο που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. «Θεωρήσαμε ότι το ηχογραφημένο υλικό δεν μας εξέφραζε ως προς τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε αλλά και το πώς ακουγόταν το τελικό αποτέλεσμα» λέει ο Γιάννης.

Η κοινωνία μας έχει συντηρητικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, και όταν αποφασίσεις ότι θα ζήσεις μέσα σε αυτή, τότε με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσεις την τοξικότητά της.

«Έπειτα αποφασίσαμε πως πρέπει να συνεχίσουμε με μια κιθάρα, όπως και έγινε. Φτάνοντας λοιπόν στο 2014 οι Godsleep μπαίνουν στο στούντιο να γράψουν το "Thousand sons of sleep". H ηχογράφηση πραγματοποιείται live και χωρίς μετρονόμο, highlight αυτής της διαδικασίας είναι το "Thirteen" που ακόμα και τα vocals που ακούμε στο τελικό αποτέλεσμα είναι τα originals από την ζωντανή ηχογράφηση. Ο δίσκος κυκλοφορεί στις 25 Μαΐου 2015 σε CD και ψηφιακή μορφή και μερικούς μήνες μετά και σε βινύλιο από την γερμανική Rockfreacks Records. Το άλμπουμ κατάφερε και μπήκε στο top 25 των Doomcharts του Ιουνίου του 2015.

Τα υπόλοιπα δύο χρόνια είμαστε στο δρόμο, με δύο περιοδείες σε ολόκληρη την Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή και πολλές εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ (Exit, Revolution, Rockwave κ.α.). Τότε ο Κώστας αποφάσισε να μετακομίσει στο εξωτερικό και μείναμε χωρίς τραγουδιστή. Έπειτα από μία χρονοβόρα (και άχαρη) διαδικασία αναζήτησης frontman (όπου man= άνθρωπος) προσχωρεί στο γκρουπ η Άμυ. Μέσα σε μόλις 8 μήνες ασταμάτητων προβών και προηχογραφήσεων η μπάντα συνθέτει το "Coming Of Age", το οποίο ηχογραφείται στα Wreck It Sound studios στην Κόρινθο στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου-Οκτωβρίου του 2018. Ο δίσκος κυκλοφορεί σε συνεργασία με τις The Lab records και Threecords records, ενώ τον Φεβρουάριο θα κυκλοφορήσει και σε βινίλιο.

Μετά από μια μικρή περιπλάνηση στους εγχώριους δρόμους η μπάντα παρουσιάζει πρώτη φορά το δίσκο της ζωντανά σε ένα γεμάτο ΑΝ Club το βράδυ της 21ης Δεκέμβρη του 2018. Τέλος, να πούμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν άλλαξε για άλλη μια φορά η σύσταση της μπάντας καλωσορίζοντας τον Denni Παναγιωτίδη στα τύμπανα».

«Πώς πήρατε την απόφαση να πάρετε γυναίκα τραγουδίστρια; Πόσο μεγάλη αλλαγή έφερε μια γυναίκα στο γκρουπ;». «Για την ακρίβεια δεν πήραμε την απόφαση να πάρουμε γυναίκα, όπως αναφέραμε και στην αγγελία που είχαμε δημοσιεύσει τότε, δεν μας ενδιέφερε το φύλο ή η εθνικότητα, αν θα είναι τραγουδιστής ή τραγουδίστρια, άλλα το να ταιριάξουμε και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της μπάντας. Έτσι, λοιπόν, όταν χρειάστηκε να επιλέξουμε, θεωρήσαμε ότι η Άμυ είναι η καλύτερη επιλογή καθώς συμπνέαμε όσον άφορα το μουσικό και αισθητικό κομμάτι, προς εκεί που θέλαμε να κατευθυνθούμε ηχητικά. Όσον αφορά τη συμπεριφορά μεταξύ μας, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα.



Πριν ακόμα έρθει η Άμυ στη μπάντα είχαμε ήδη εκφράσει μεταξύ μας την ανάγκη να συνθέσουμε λίγο πιο μελωδικά από τον πρώτο δίσκο, έτσι λοιπόν όταν πλέον η Άμυ έγινε μέλος των Godsleep, απλά μας βοήθησε καθοριστικά να το πετύχουμε, άρα έως ένα βαθμό ναι, άλλαξε τον ήχο μας».

Όταν χρειάστηκε να επιλέξουμε, θεωρήσαμε ότι η Άμυ είναι η καλύτερη επιλογή καθώς συμπνέαμε όσον άφορα το μουσικό και αισθητικό κομμάτι, προς εκεί που θέλαμε να κατευθυνθούμε ηχητικά.



«Πώς είναι η κατάσταση για ένα ψυχεδελικό / stoner metal γκρουπ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα; Μπορεί να ζήσει από τη μουσική του; Τι άλλο κάνετε για να βιοποριστείτε;». «Γενικά δεν μας αρέσει να γκρινιάζουμε. Για να κάνεις κάτι που αγαπάς και αυτό να σε ανταμείβει θέλει κόπο, θυσίες, αποφασιστικότητα και πίστη στις ικανότητές σου. Αν υπάρχουν αυτά, κανένα εμπόδιο δεν είναι ικανό να σε απομακρύνει από τους στόχους που θέτεις. Όσον αφορά αυτό το βιοπορισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε από τη μουσική, καθώς η διαδικασία του "παίζω σε ροκ μπάντα" είναι μια διαρκής επένδυση, για αυτό ο καθένας μας έχει τη δουλεία του, είτε σταθερή είτε εποχιακή, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γκρουπ».

«Ο heavy ήχος είχε μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, εξακολουθεί να έχει; Έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο;». «Σαφώς και εξακολουθεί να έχει, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ωριμάζει και το κοινό παράλληλα με τις μπάντες του. Επίσης, θεωρούμε ότι έχει περάσει η εποχή του support your local arists, αν κρίνουμε από το γεγονός πως πλέον το κοινό πάει σε συναυλίες, αγοράζει μουσική και merch επειδή γουστάρει, και όχι "φιλανθρωπικά" στα πλαίσια του προαναφερθέντος "ρητού"».



«Ακούγεται αυτού του είδους η μουσική στο ελληνικό ραδιόφωνο;». «Υπάρχουν εκπομπές που κάνουν συχνές αναφορές σε πιο underground ακούσματα, αλλά όχι κάτι που ασχολείται αμιγώς με αυτό το είδος. Το γιατί οφείλεται νομίζω στην έλλειψη πρωτοβουλίας από πλευράς παραγωγών, και απαξίωσης του μέσου από τους καλλιτέχνες του είδους».



«Πώς είναι το κοινό της επαρχίας σε σχέση με της Αθήνας;». «Αρχικά το προφανές, είναι σίγουρα πιο ενθουσιώδες λόγω τις έλλειψης συναυλιών σε σταθερή βάση, αλλά πιο "ανοιχτό" και λιγότερο "σφιχτό" απέναντι στο εκάστοτε είδος ακουσμάτων.



Εδώ να πω με βάση την πρόσφατη επαφή μας με την επαρχία, ότι και εκεί το κοινό έχει ωριμάσει και συμβαδίζει με αυτό της πρωτεύουσας . Τέλος πολύ αγάπη σε αυτούς που είναι διατεθειμένοι -και το κάνουν- να ταξιδέψουν αρκετά χιλιόμετρα έως την πλησιέστερη πόλη για ένα live».

Godsleep - Thousand Sons Of Sleep (2015) (Full Album)

«Πόσο διαφορετικό είναι το Coming of Age ως ήχος από το Thousand Sons of Sleep;». «Το "Thousand Sons of Sleep" είναι πιο rough ηχητικά αλλά και πιο πολύπλοκο συνθετικά. Αντιθέτως το "Coming of Age" είναι απλό μεστό και μελωδικό.



Από συνθετική άποψη αρχικά, τα κομμάτια του "Coming of Age"είναι straight και αρκετά απλά δίνοντας χώρο στα φωνητικά για να απαρτίσουν τις μελωδικές, κάτι που έγινε σκόπιμα και λόγω της διαφορετικής προσέγγισης που έχουμε ως άτομα σε σχέση με το "Thousand Sons of Sleep".

Στο στιχουργικό κομμάτι τώρα, οι στίχοι της Άμυ, είναι κατά βάση βιωματικοί, βέβαια "ξεφεύγουν" μερικές φορές και πλανώνται σε φανταστικούς κόσμους όπου η έννοια του "καλού" και του κακού" ταυτίζονται"».

«Έχουν αλλάξει οι αναφορές και οι επιρροές σας; Τι σας δίνει έμπνευση να γράψετε κομμάτια σήμερα;». «Αν εννοείς σε σχέση με το "Thousand Sons of Sleep", τότε σαφώς οι επιρροές μας έχουν πληθύνει. Βεβαία σαν αναφορά μεταξύ μας παραμένει το σκληρό ροκ, προσπαθώντας όμως να του δώσουμε μια μελωδική χροιά. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με καταστάσεις που έχουμε βιώσει ως γκρουπ είναι αυτό που μας εμπνέει να γράφουμε, και ας μην ξεχνάμε ότι τα καλύτερα riffs φτιάχνονται στο soundcheck».



«Πόσο σας επηρεάζει η κατάσταση που ζούμε;». «Αν μιλήσουμε για την τελευταία δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, τη σχεδόν-δεκαετία που υπάρχουν οι Godsleep, βιώνουμε μια γενικευμένη κρίση που δεν αφορά μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική , και αυτό είναι που μας τη σπάει περισσότερο. Η κοινωνία μας έχει συντηρητικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, και όταν αποφασίσεις ότι θα ζήσεις μέσα σε αυτή, τότε με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσεις την τοξικότητά της. Από τη μεριά μας μέσω της μουσικής θέλουμε να βγάλουμε τον κόσμο από τη μιζέρια της υποκουλτούρας των νυχτερινών κέντρων και τον σκυλάδικων σε πρώτη φάση, καθώς αυτή η μορφή διασκέδασης είναι μια από τις εκφάνσεις της κοινωνικής κρίσης που λέγαμε».

Μετά από μια μικρή περιπλάνηση στους εγχώριους δρόμους η μπάντα παρουσιάζει πρώτη φορά το δίσκο της ζωντανά σε ένα γεμάτο ΑΝ Club το βράδυ της 21ης Δεκέμβρη του 2018.



«Τι σας ενοχλεί πιο πολύ γύρω σας; Τι σας προσβάλλει;». «Η αγένεια,η γκρίνια που συνοδεύεται από νωχελικότητα, ο αντιεπαγγελματισμός και η μακεδονολαγνεία».



«Τι σημαίνει για σας επιτυχία;». «Το να έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις ένα τυχαίο σημείο στο χάρτη όπου μπορείς να πας να παίξεις live μπροστά σε κοινό το οποίο βιώνει αυτό που κάνεις με την ίδια καύλα με σένα».



«Ποια θα ήταν μια ιδανική συνέχεια για το γκρουπ;». «Η συνέχεια καθορίζεται ως ένα βαθμό από την πορεία του "Coming of Age", αν πάει καλά, που λέμε, τότε αυτή θα είναι και η ιδανική συνέχεια αφού μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τους συναυλιακούς μας ορίζοντες και να βρεθούμε σε καινούρια μέρη γνωρίζοντας νέους ανθρώπους. Πάντως μέχρι τώρα τα σχόλια θετικά οπότε είμαστε σε καλό δρόμο...».



«Υπάρχει κάποια εμπειρία που έχετε ζήσει σε λάιβ και θα άξιζε να μοιραστείτε;». «Γενικά κάθε live είναι και μία νέα εμπειρία. Τώρα εάν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι, θα πάμε πίσω στο 2016, όταν βρεθήκαμε στη σκηνή του Los Almiros Festival, μπροστά σε αρκετές χιλιάδες κόσμου που ρόκαραν σαν να ήταν το τελευταίο φεστιβάλ πριν την καταστροφή του κόσμου».



«Τι ετοιμάζετε για το άμεσο μέλλον;». «Στα πλαίσια της προώθησης του "Coming Of Age", ετοιμαζόμαστε να ξαναβγούμε στους δρόμους την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αρχικά με κάποιες συναυλίες σε μέρη της Ελλάδας που δεν έχουμε προλάβει να επισκεφτούμε ακόμα, και έπειτα να συνεχίσουμε περιοδεύοντας την Ευρώπη για άλλη μια φορά».

Godsleep - Coming of Age (2018) (New Full Album)



http://godsleep.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/Godsleepband

instagram/godsleepofficial